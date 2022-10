La première neige tombe à O’Hare, la saison démarre deux semaines plus tôt que prévu – Shaw Local

La première neige de la saison est tombée lundi matin pour la grande région de Chicago, marquant les premiers flocons apparus en huit ans.

Des chutes de neige à l’aéroport international O’Hare ont été signalées pour la première fois à 9 h 18 lundi, a déclaré le météorologue Scott Baker. Cela a duré environ 12 minutes.

“Jusqu’à présent, tout ce que nous avons est une trace de neige”, a déclaré Baker.

Au cours de la matinée, la température était d’environ 39 degrés, a déclaré Baker, mais un vent venant du nord-ouest a amené de l’air froid au-dessus de la surface, ce qui a gelé une partie des précipitations. Une partie est donc restée gelée pendant qu’elle se dirigeait vers le sol, mais elle a fondu à l’atterrissage.

“Le sol est assez chaud parce que nous n’avons pas eu beaucoup de températures glaciales”, a déclaré Baker.

Les prévisions météorologiques pour lundi prévoyaient de légères averses dans toute la région, avec un potentiel de mélange de pluie et de neige, a déclaré Baker. Au fur et à mesure que la région avance dans l’après-midi, davantage de pluie et de neige pourraient également tomber.

Alors que le sol est encore trop chaud pour qu’il colle, a déclaré Baker, si la neige tombait assez vite, il pourrait y avoir une certaine accumulation, mais avec ce qui est prévu lundi avec seulement des averses, cela ne se produira probablement pas.

La neige qui tombe lundi marque la première apparition d’averses de neige depuis 2014. En 2014, la première chute de neige est survenue le 4 octobre, les données des émissions du National Weather Service.

“Nous ne dirions pas que c’est inhabituel”, a déclaré Baker. “Nous sommes dans ce délai.”

Le plus tôt qu’il soit jamais tombé a eu lieu le 25 septembre en 1928 et 1942 à O’Hare, selon les données. Pour l’aéroport international de Rockford, le plus tôt était le 25 septembre 1928. Le premier jour de chute de neige normalement prévu est le 31 octobre à Halloween.

Le dernier est survenu le 5 décembre 1999 pour O’Hare, selon les données, tandis que pour Rockford, il est survenu la même année, mais deux semaines plus tard, le 19 décembre.

Ces dates ne marquent souvent que des traces de neige, a déclaré Baker. Pour ce qui est considéré comme de la neige mesurable, qui est classée comme 0,1 pouce ou plus, cela n’est généralement pas prévu avant le 18 novembre, selon les données.

Le premier qui a eu lieu à Chicago est survenu le 12 octobre 2006, selon les données. Pour Rockford, c’est également arrivé le 12 octobre, mais près de 100 ans plus tôt en 1909.

Le dernier événement à Chicago remonte à l’année dernière, lorsque la neige mesurable n’est apparue que le 28 décembre.

Avec Halloween généralement marqué comme le premier jour de la saison des neiges, les prévisions à ce stade sont encore trop tôt pour dire à quoi ressemblera cette journée, a déclaré Baker.

Les informations sur les prévisions suggèrent que les températures seront supérieures à la moyenne, tandis que des précipitations pourraient également être attendues, a déclaré Baker.

“Nous sommes encore un peu à l’écart”, a-t-il déclaré. “[Forecasts] penchent davantage vers les précipitations.

La neige devrait durer jusqu’à la mi-avril environ, selon les données.