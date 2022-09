La Première Nation Squamish inaugure un développement de logements locatifs à grande échelle à Vancouver – Kelowna Capital News

La Première nation Squamish a inauguré le développement domiciliaire Senakw, qui vise à ajouter 6 000 unités de logement au centre-ville de Vancouver.

Senakw était à l’origine un village Squamish à l’embouchure de False Creek près de l’extrémité sud du pont Burrard. Avant la colonisation, les familles des villages Squamish supérieurs se rendaient à Senákw, où les terres et les eaux étaient idéales pour la pêche, la chasse et la récolte des ressources traditionnelles.

La construction est prête à commencer cette année et Squamish dit que le projet sera terminé en moins de cinq ans. Une fois terminé, Senakw sera le premier développement résidentiel net zéro à grande échelle au Canada et le plus grand projet économique autochtone de l’histoire du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau, le ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion Ahmed Hussen et la ministre des Services aux Autochtones Patty Hajdu ont assisté à la cérémonie d’inauguration des travaux.

« Tout le monde devrait avoir un chez-soi sûr et abordable », a déclaré Trudeau. « Aujourd’hui, nous construisons plus de maisons pour les Vancouvérois et nous nous associons à la Première Nation Squamish sur la voie de l’indépendance économique.

Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral accorderait un prêt dans le cadre de l’initiative de financement de la construction locative pour construire près de 3 000 maisons dans le développement de Senakw.

@SchislerCole

cole.schisler@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.