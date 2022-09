La Première nation Łutsel K’e Dene demande des excuses et une enquête au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest après une « invasion forcée » d’un camp culturel mardi qu’elle a décrit comme « envahissant », « agressif et irrespectueux ».

Selon la Première Nation, des agents de la faune se sont rendus en hélicoptère dans un camp sur le lac Artillery le 13 septembre et ont passé des heures à fouiller des tentes et des tipis familiaux.

Ils enquêtaient sur la récolte illégale de caribous dans la zone mobile de chasse interdite.

Larry Innes, l’avocat de la Première nation Łutsel K’e Dene, a déclaré que les détails de ce qui s’était passé continuaient d’arriver.

“Les agents ont indiqué qu’ils avaient un tuyau selon lequel des gens récoltaient dans la zone fermée pour le caribou de Bathurst”, a-t-il déclaré. “Ils ont ensuite présenté un mandat et ont indiqué qu’ils avaient le pouvoir de fouiller le camp à la recherche de preuves de chasse illégale.”

Timber Bay sur le lac Artillery se trouve dans la réserve de parc national Thaidene Nëné. (Radio-Canada)

Le camp se trouve à environ 150 kilomètres de la zone mobile, a déclaré Innes. Les pêcheurs utilisaient des avions nolisés pour accéder aux zones proches de la zone de chasse mobile, mais la Première Nation ne dispose d’aucune information suggérant que la récolte a eu lieu dans la zone mobile.

Il a déclaré que les agents avaient parcouru chaque tente, cache et emplacement où la viande était stockée au camp et avaient prélevé des échantillons de viande, de cheveux et d’os.

“Pendant ce temps, ils ont expliqué que si quelqu’un interférait avec leur enquête, ils seraient accusés d’entrave et que des officiers supplémentaires étaient disponibles pour exécuter le mandat par la force si nécessaire”, a-t-il déclaré.

Personne n’a encore été inculpé, a-t-il dit.

La Première Nation a l’intention de contester la validité du mandat.

Quantité “significative” de “viande comestible gaspillée”

Dans un communiqué jeudi matin, le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, Shane Thompson, a confirmé que des agents se sont rendus au camp pour exécuter un mandat de perquisition.

Ni Thompson ni personne du département de l’environnement n’ont accepté d’être interviewés.

Thompson a déclaré que les agents ont trouvé les carcasses de 10 caribous dans la zone mobile et « qu’une quantité importante de viande comestible gaspillée présumée a été identifiée ».

Une photo prise par des agents de l’Environnement et des Ressources naturelles dans la zone mobile montre ce que le ministre ENR Shane Thompson a qualifié de gaspillage de viande provenant des carcasses de caribou. (Soumis par Environnement et Ressources naturelles)

Il a déclaré que les agents avaient reçu lundi deux rapports indépendants de membres du public sur la récolte illégale.

“Les agents ont lancé une enquête sur le terrain sur le site ainsi qu’à un emplacement secondaire travaillant sous l’autorité de la Wildlife Act, avec un mandat de perquisition”, a-t-il écrit.

Le département ne peut pas partager beaucoup de détails, a-t-il dit, car une enquête active est en cours.

Thompson a ajouté que de nombreux agents de la faune de son ministère vivaient dans le Nord depuis longtemps.

« Le caribou est important pour eux, les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent et pour les aînés », a-t-il déclaré.

“Des enquêtes comme celle-ci sont difficiles. L’application de la zone mobile est une partie importante des mesures de conservation collaboratives que nous prenons pour conserver le troupeau de Bathurst.”

Le troupeau de Bathurst est passé de 470 000 animaux en 1986 à environ 6 200 en 2021.

“Un événement extrêmement déclencheur” pour les aînés

Dans un communiqué de presse mercredi soir, le chef par intérim de la Première nation Łutsel K’e Dene, Charlie Catholique, a déclaré qu’il cherchait des explications complètes et des excuses de la part du gouvernement territorial.

Iris Catholique, la gestionnaire Thaidene Nëné de la Première Nation Łutsel K’e Dene, a refusé une entrevue. Cependant, dans le communiqué de presse, elle a écrit que les enfants pleuraient et que les aînés étaient traumatisés lors de la fouille tente par tente.

“Nous sommes choqués que le GTNO procède à ce qui équivaut à une invasion forcée de notre camp culturel”, a déclaré Catholique.

Larry Innes, au centre, avec Steve Nitah sur une photo d’archive de 2019. Nitah a été le négociateur en chef de la Première Nation Łutsel K’e Dene lors de la création de Thaidene Në​​​​​​né​​​​​​​ . (Avery Zingel/CBC)

« Il s’agissait d’une recherche complètement déraisonnable et d’une violation inutile de nos droits ancestraux et issus de traités. Cela nous rappelle que tous les discours sur la réconciliation et les nouvelles relations ne sont que des discours jusqu’à ce qu’il y ait un réel changement dans la façon dont les autres gouvernements nous traitent sur le terrain. “

Catholique a décrit la perquisition comme un “sérieux revers” dans les relations entre le gouvernement territorial et le peuple Łutsel K’e.

Innes a déclaré que le camp, qui comptait environ 80 personnes, est situé sur un ancien site de village pour le peuple Łutsel K’e – un site d’une importance et d’une importance considérables pour les familles qui y ont grandi. Le raid s’est déroulé devant des aînés, des enfants et des invités de partout au Canada et dans le monde, a-t-il dit.

“Le choc et l’indignation ne font que commencer à décrire la profondeur de la réaction des gens à cela”, a-t-il déclaré.

“Pour les aînés qui ont vécu une période où ils craignaient littéralement les agents de la faune, avant que les protections constitutionnelles des droits des Autochtones ne soient mises en œuvre dans la loi canadienne, cela a été un événement extrêmement déclencheur.”

Innes a déclaré que lui aussi était choqué par le raid, compte tenu des protections constitutionnelles qui existent contre les perquisitions et les saisies abusives au domicile des gens. Il a déclaré que la loi sur la faune du territoire définit les tentes comme des maisons.

“Je suis confus. Je ne peux pas croire que des agents aient pu obtenir un mandat pour fouiller, en fait, un village entier, sur des allégations de récolte illégale”, a-t-il déclaré.

“Ce serait comme si la police obtenait un mandat pour fouiller une communauté entière sur une allégation selon laquelle quelqu’un dans la communauté aurait pu commettre un crime. Cela repousse les limites de ce que la loi autorise.”

Dans sa déclaration, Thompson a déclaré que le gouvernement valorisait son partenariat avec la Première Nation et souhaitait continuer à travailler ensemble pour protéger le caribou.

« ENR reconnaît et soutient également l’importance des activités traditionnelles sur le terrain, des camps de chasse saisonniers, des camps culturels et des modes de vie traditionnels », a-t-il écrit, ajoutant que le ministère « reconnaît sincèrement » les efforts de la Première Nation pour la conservation du caribou.