La Première Nation équilibre la science occidentale avec les connaissances traditionnelles – Kelowna Capital News

La coulée Prairie Blood serpente à travers une propriété de la nation Kainai, également connue sous le nom de Blood Tribe, dans le sud de l’Alberta.

Par une chaude journée d’automne, une douzaine de personnes transportent des saules, du paillis, de la terre et de l’eau à plusieurs endroits le long d’un lit de ruisseau asséché. Certains enfoncent de gros poteaux dans le sol.

Des techniciens de la tribu des Blood et des bénévoles de groupes environnementaux locaux construisent cinq analogues de barrages de castors, qui imitent un embouteillage naturel. Ils espèrent rétablir le débit du cours d’eau pour aider le propriétaire foncier à prendre soin de ses animaux et avoir plus d’eau pour la faune alors que la région connaît une sécheresse qui dure depuis une décennie.

« Plus en amont, là où il y a des castors, il y a beaucoup d’eau. Ils manquent ici et nous devons aider cet écosystème », a déclaré Alvin First Rider, un technicien environnemental de Blood Tribe Land Management, alors que l’équipe commençait une autre journée de travail. « (Les castors) sont des ingénieurs écologiques comme les bisons ou le feu. Ce sont des outils dont les gens n’ont pas besoin d’avoir peur. Ils ont mauvaise réputation, mais nous devons apprendre à vivre avec eux.

« Nous vivons dans une période de sécheresse et le changement climatique ne fait qu’empirer. Nous essayons d’être proactifs en les installant pour aider à la résilience climatique dans le paysage de Kainai.

C’est l’une des nombreuses façons dont les Premières Nations font face aux changements climatiques, qui ont entraîné des conditions météorologiques extrêmes qui contribuent non seulement aux sécheresses, mais aussi aux inondations et aux incendies de forêt dans les Prairies.

La Kanai Ecosystem Protection Association, qui comprend Blood Tribe Land Management et la Confédération des Pieds-Noirs, s’efforce de créer un environnement sain qui équilibre la durabilité, l’économie et une connexion traditionnelle à l’air, à l’eau, à la terre et aux animaux.

Lors de son sommet annuel en septembre, l’association a présenté ses efforts en matière de conservation de l’eau.

Les participants ont découvert le travail de la Confédération des Pieds-Noirs pour protéger l’omble à tête plate et l’omble fardée indigènes sur ses quatre Premières nations, ont entendu parler de l’importance des terres humides et ont visité un site où des saules ont été plantés le long de la rivière.

Le dernier jour du sommet, First Rider a marché jusqu’au bord de la rivière Belly, qui fait partie du bassin versant d’Oldman, et a pointé du doigt la tige d’un saule récemment planté poussant dans l’herbe.

“Pour un usage cérémoniel, les saules sont difficiles à trouver”, a-t-il expliqué. « L’une des choses que nous essayons de faire est de restaurer les populations de saules ici. Cela empêchera également la berge de s’éroder.

Des tempêtes de pluie plus fréquentes et plus intenses qui accompagnent le changement climatique peuvent provoquer plus d’érosion et voir plus de sédiments se déverser dans les rivières et les ruisseaux.

Shannon Frank, directrice exécutive du Oldman Watershed Council, a déclaré que l’organisation à but non lucratif aide la nation Kainai, ainsi que la nation voisine Piikani, avec des projets liés à l’eau.

“Les deux nations ont fait un excellent travail, nous voulons donc les soutenir et nous assurer qu’elles disposent des ressources et des outils dont elles ont besoin”, a-t-elle déclaré.

Frank, qui a reçu un nom traditionnel pied-noir qui signifie « femme qui chante l’eau » lors du sommet, a déclaré que les partenariats avec les communautés autochtones sont un élément important de la réconciliation.

« Il ne s’agit pas seulement du bassin versant et de l’eau, il s’agit de restaurer la culture », a-t-elle déclaré. « La culture Niitsitapi (Blackfoot) est directement liée à la terre et à l’eau. Ainsi, en restaurant le bassin versant, nous contribuons en fait à restaurer la culture.

Les conseils de bassin versant des Prairies sont devenus un mécanisme efficace pour la planification locale de l’adaptation aux changements climatiques et la protection de l’eau, selon un rapport de 2021 dirigé par Ressources naturelles Canada.

Le rapport note que certains de ces groupes en Saskatchewan se sont diversifiés pour inclure la sécheresse et les inondations en plus des problèmes de qualité de l’eau. En Alberta, le rapport indique que les organisations à but non lucratif rendent compte de la santé des bassins versants, dirigent la planification collaborative et facilitent les activités d’éducation et d’intendance.

Frank a déclaré qu’il y avait beaucoup à apprendre de la communauté autochtone.

« C’est une culture durable », dit-elle. “Cela a toujours été une culture durable.”

Kansie Fox, responsable de la protection de l’environnement chez Blood Tribe Land Management, a déclaré que les projets de Kainai découlent d’un engagement avec la communauté, y compris ses jeunes et ses aînés.

“Il y a beaucoup d’inquiétude, en particulier autour des espèces et des plantes qui disparaissent – ces espèces culturellement importantes qui sont nécessaires quotidiennement”, a-t-elle déclaré, faisant référence au foin d’odeur et aux saules régulièrement utilisés dans les cérémonies traditionnelles.

Il existe plusieurs sites où des saules sont replantés, similaires au site le long de la rivière Belly.

En plus de stabiliser la rive, First Rider a déclaré que les saules peuvent créer un meilleur habitat pour les poissons en ombrageant l’eau et en la gardant fraîche pour la truite indigène, fournir de la nourriture aux castors et devenir un habitat pour les oiseaux nicheurs.

“Ils sont très importants pour l’écosystème.”

De même, plus de 40 Premières Nations et tribus du Canada et des États-Unis ont signé un traité sur le bison pour ramener le bison – ou le buffle, comme les peuples autochtones les appellent traditionnellement – comme un moyen de se connecter à leur histoire et de restaurer un balance écologique.

À Kainai, First Rider a déclaré que le bison pourrait aider à protéger les prairies indigènes.

“À une certaine époque, il était considéré comme le plus grand vestige intact de prairie”, a-t-il déclaré. « Il est lentement perturbé. Nous essayons de créer cette prise de conscience dans cette poussée pour protéger ce peu de prairie qui reste.

La réintroduction du bison s’accompagne d’une évaluation des oiseaux, du sol et des insectes.

« Nous examinons la population de bousiers », a-t-il expliqué. “La chevêche des terriers cherchera la bouse.

« Historiquement, les chevêches des terriers étaient là à la fin des années 90, 2000. Nous espérons qu’ils finiront par revenir.

Fox a déclaré que la Nation essaie également de protéger les animaux culturellement importants tels que les loups et les ours, qui ont été touchés par le changement climatique, avant qu’il ne soit trop tard.

En 2017, un incendie de forêt a balayé le parc national des Lacs-Waterton, à environ une heure de route au sud-ouest.

“Lorsque cela s’est produit, il y a eu un afflux de loups et de carcajous”, a déclaré Fox. « Les données montrent… qu’ils utilisent cet endroit presque comme un refuge. Donc, garder cet habitat sain est quelque chose vers lequel nous travaillons pour faire face aux défis qui accompagnent le changement climatique.

Leur travail, a-t-elle dit, tente d’équilibrer la science occidentale avec les connaissances traditionnelles disponibles.

“Beaucoup de connaissances sont difficiles à trouver”, a déclaré Fox. « Une grande partie a été perdue lors de la colonisation et des pensionnats.

Elle a déclaré qu’une partie du financement du projet est utilisée pour rassembler les connaissances traditionnelles, trouver un moyen de les documenter, puis transmettre ces connaissances aux générations futures.

“Il est important d’obtenir ces données scientifiques occidentales pour nous assurer que nous faisons les choses de manière cohérente”, a déclaré Fox, “mais aussi que nous respectons les connaissances que la terre détient, que ces espèces détiennent, que nos aînés détiennent.”

Colette Derworiz, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Changement climatiquePremières Nations