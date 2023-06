La Première Nation écrit à Gretzky et à d’autres vedettes du hockey au sujet des publicités sur les jeux d’argent

Si vous avez regardé un match de hockey ou tout autre événement sportif en direct au Canada au cours de la dernière année, vous avez sûrement remarqué une pile de publicités sur les jeux d’argent.

Les publicités regorgent de certaines des plus grandes vedettes du hockey, et l’afflux de temps d’antenne inquiète l’influence que les publicités auront sur les jeunes partisans.

La chef de la Première nation des Mississaugas de l’île Scugog, Kelly LaRocca, a – comme de nombreuses familles à travers le Canada – vu les publicités avec son mari et ses deux jeunes enfants tout en écoutant les matchs de la LNH.

S’asseyant avec CTV National News, LaRocca qualifie les publicités d ‘ »intrusives » et « irresponsables ». La Première nation des Mississaugas de Scugog Island a maintenant décidé d’écrire une lettre ouverte à Wayne Gretzky, Connor McDavid et Auston Matthews, qui sont tous apparus dans des publicités sur les jeux d’argent.

« J’espère qu’ils s’abstiendront de faire de la publicité pour l’iGaming », a déclaré LaRocca, qui a ajouté : « Nos jeunes les admirent. On leur dit qu’il n’y a rien de mal à jouer et à jouer quand on en a envie.

La lettre, écrite le 17 avril et publiée sur les réseaux sociaux le 16 mai, demande au trio de superstars du hockey de « ne plus promouvoir l’agenda iGaming ».

Il y a un peu plus d’un an, l’Ontario a tout mis en œuvre pour réglementer le premier marché du jeu sur Internet au Canada. Toute personne majeure peut désormais placer un pari sur presque tous les aspects d’un jeu ou faire tourner une machine à sous en ligne d’un simple effleurement du doigt sur son téléphone. L’Association canadienne du jeu soutient que le jeu en ligne réglementé est plus sûr que les sites illégaux qui fonctionnent sans contrôle à travers le pays depuis des années.

Dans un e-mail à CTV News, le président de l’association, Paul Burns, a riposté à l’évaluation de LaRocca, affirmant que «les opérateurs de jeux en ligne ne ciblent pas les mineurs et disposent de procédures solides de« connaître votre client »pour ouvrir des comptes clients et empêcher les mineurs d’accéder aux sites enregistrés sur fonctionner en Ontario.

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, qui réglemente les jeux de hasard dans la province, envisage maintenant d’interdire « l’utilisation d’athlètes ainsi que de célébrités dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles attirent les enfants et les jeunes grâce à la publicité et au marketing des jeux sur Internet ».

Bien qu’une décision n’ait pas encore été prise, Burns dit qu’avant qu’une célébrité puisse apparaître dans une publicité de jeu, « les opérateurs doivent soumettre toutes les publicités télévisées à thinkTV, (une association de marketing et de recherche) pour autorisation ».

« Ensemble, ceux-ci fournissent un niveau élevé de contrôle et tous les opérateurs iGaming sous licence doivent être en pleine conformité avant qu’une publicité puisse être diffusée à la télévision », a-t-il déclaré.

La Première nation des Mississaugas de Scugog Island est propriétaire du Great Blue Heron Casino.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle se sent si fortement contre les publicités de jeu en ligne compte tenu du casino, LaRocca a déclaré: «Vous devez faire un effort pour vous lever et visiter une installation terrestre (de casino). Lorsque vous franchissez la porte (au Blue Heron Casino), vous êtes évidemment soumis à un contrôle et la sécurité est là. Ce n’est pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton de votre iPhone dans votre salon. »

L’AGCO n’a pas encore annoncé quand elle prendra une décision finale sur l’opportunité d’interdire aux athlètes et aux célébrités les publicités sur les jeux d’argent.

La Première nation des Mississaugas de Scugog Island dit qu’elle attend toujours une réponse à sa lettre ouverte de Gretzky, McDavid et Matthews.