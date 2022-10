La Première Nation du sud-ouest du Manitoba se voit refuser l’accès à la recherche de tombes anonymes

La quête d’une Première Nation du sud-ouest du Manitoba pour rechercher des tombes anonymes de pensionnats au terrain de camping Turtle Crossing à Brandon, à environ 215 kilomètres à l’ouest de Winnipeg, a été suspendue après que l’accès au terrain a été refusé.

La nation dakota de Sioux Valley, située à 260 km à l’ouest de Winnipeg, prévoyait de commencer un levé radar du sol aujourd’hui, mais on leur a dit à la fin de la semaine dernière que le propriétaire avait refusé l’accès.

La recherche de tombes potentielles d’enfants qui ont fréquenté l’ancien pensionnat de Brandon a subi de multiples retards, a déclaré la chef Jennifer Bone.

Une manifestation pacifique en réponse au déménagement a eu lieu au terrain de camping le 30 septembre, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui est un moment pour se souvenir des enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats gérés par l’église et financés par le gouvernement. ceux qui ont survécu, et les familles et les communautés encore touchées par le traumatisme durable.

L’ancien pensionnat de Brandon a ouvert ses portes en 1895 et a fonctionné jusqu’en 1972.

Le projet des enfants disparus de la nation dakota de Sioux Valley a été créé par des membres de la nation il y a plus de 10 ans pour identifier les lieux de sépulture de l’ancien pensionnat de Brandon.

La nation, qui est propriétaire du terrain où se trouvait autrefois le pensionnat, s’est associée à des chercheurs universitaires pour identifier tous les enfants décédés à l’école. Ils ont identifié 104 tombes potentielles dans trois cimetières, mais seulement 78 sont comptabilisées dans les archives historiques, a déclaré Bone précédemment dans un communiqué.

“Ce travail est important car nous parlons d’un sujet sensible. … Nous parlons des lieux de sépulture des enfants”, a déclaré Bone.

“Nous voulons rectifier, vous savez, les problèmes ou l’histoire du pensionnat et le traumatisme qu’il a causé aux peuples autochtones”, a déclaré Bone. “Nous ouvrons la voie et nous voulons nous assurer que ces choses sont prises en charge et traitées de la manière la plus respectueuse.”

Sioux Valley a obtenu des fonds pour faire l’enquête et pour ériger une clôture autour de la zone une fois les limites déterminées.

Cependant, essayer d’accéder au site potentiel de tombes anonymes à Turtle Crossing a été difficile car il s’agit d’une propriété privée.

Recherche de tombes anonymes

Mark Kovatch et sa femme sont propriétaires de Turtle Crossing depuis 2007. Il a déclaré que le terrain de camping avait été construit sur les tombes à la fin des années 1960 ou 1970.

“C’est au milieu d’un terrain de camping. La ville a construit un terrain de camping au-dessus d’un site funéraire. … Nous devons travailler dans les réalités du si”, a déclaré Kovatch. “Ma femme et moi essayons de gagner notre vie et nous ne pouvons pas simplement fermer le camping.”

Une partie du camping a déjà été désaffectée pour le projet et il craint que si un autre lieu de sépulture possible est trouvé, une plus grande partie du camping sera fermée.

Cependant, il doit rencontrer des représentants de Sioux Valley aujourd’hui et souhaite trouver un meilleur résultat pour toutes les parties.

En 2012, la Première Nation a commencé à enquêter sur les cimetières pour les tombes anonymes en collaboration avec Katherine Nichols, candidate au doctorat et gestionnaire de projet de l’Université Simon Fraser. Elle a déclaré qu’après une première enquête géographique, 56 lieux de sépulture avaient été identifiés au terrain de camping de Turtle Crossing en 2018.

“Je pense que les survivants craignaient simplement qu’il y ait des tombes anonymes et que la clôture du cimetière [at a site north of the former Brandon residential school site] n’était pas assez grand et qu’il y avait juste beaucoup d’inconnues”, a déclaré Nichols. “A cette époque, je ne savais même pas combien de cimetières il y avait.”

Depuis 2019, on sait que les limites du cimetière ne peuvent pas être déterminées, a déclaré Nichols, ce qui a nécessité une deuxième enquête.

Le grand chef Garrison Settee du Manitoba Keewatinowi Okimakanak a rendu visite à la nation dakota de Sioux Valley pour en savoir plus sur son travail de découverte de tombes sur la propriété de l’ancien pensionnat indien de Brandon. (Manitoba Keewatinowi Okimakanak/Facebook)

Nichols a déclaré que le cimetière de Turtle Crossing a été créé lors de l’ouverture du pensionnat de Brandon.

Un levé géophysique a été réalisé en 2018, confirmant ce qui a été trouvé dans les recherches d’archives. Cependant, Nichols a déclaré qu’il était impossible de délimiter les limites du cimetière et que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Le plus grand défi en ce moment est l’accès au site de Turtle Crossing, a déclaré Nichols.

“Les autres sites appartiennent à la nation dakota de Sioux Valley ou nous avons une entente avec Agriculture Canada pour y avoir accès afin de poursuivre les relevés et de poursuivre le travail qui doit être fait pour localiser les tombes non marquées.”

Bone a déclaré qu’ils voulaient être prudents et respectueux dans la façon dont l’équipe procède au projet pour s’assurer qu’il y a une coopération de toutes les parties.

Cela peut être difficile car il y a plusieurs organisations avec lesquelles travailler, y compris la nation, les propriétaires fonciers, la ville de Brandon, la province et le gouvernement fédéral.

“Notre prochaine étape est de nous mettre tous dans une pièce et d’avoir une conversation et de dissiper tout malentendu qui peut ou non être là”, a déclaré Bone.