La Première Nation du nord de l’Alberta poursuit la province pour les effets environnementaux cumulatifs

Une Première nation du nord de l’Alberta a déposé ce que les experts disent être la première poursuite de la province alléguant que les effets cumulatifs de l’industrie, de l’agriculture et de la colonisation sont si répandus qu’ils violent les droits issus de traités de la bande.

La Première Nation de Duncan, au sud-ouest de Peace River, une ville située à environ 500 kilomètres au nord d’Edmonton, allègue que la province a permis tant d’activités et vendu tant de terres de la Couronne que les membres de la bande ne peuvent vivre leur mode de vie garanti par la Constitution qu’avec beaucoup de difficulté.

“L’Alberta s’est engagée dans un comportement qui a considérablement réduit le droit (de la nation) de chasser, de pêcher et de piéger dans le cadre de son mode de vie”, indique la déclaration déposée à Edmonton en juillet.

“Les habitats ont été fragmentés, les terres et les eaux ont été dégradées, des substances ont été introduites qui suscitent des craintes légitimes de contamination, et la pollution et les terres ont été utilisées à des fins incompatibles avec l’exercice significatif et continu des droits issus de traités (de la Nation).”

La province n’a pas encore déposé de défense et les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

L’Alberta exige une évaluation des effets cumulatifs dans les études d’impact environnemental.

Cependant, les critiques se plaignent depuis longtemps que ces évaluations sont superficielles et ont peu de poids. La bande soutient que l’Alberta a continuellement autorisé le développement et la colonisation sur les terres traditionnelles de la bande, projet par projet, sans tenir compte de la façon dont toutes ces activités s’additionnent.

Les juristes sont arrivés à des conclusions similaires.

“Ces impacts (cumulatifs) ne peuvent être résolus par des mesures au coup par coup comme des décisions d’autorisation individuelles”, lit-on dans un article de 2019 dans l’Alberta Law Review.

Jeff Langlois, un avocat de la Première Nation, a déclaré que la bande avait participé à toutes les audiences réglementaires qui les concernaient, sans grand effet.

“Les impacts cumulés de tous ces projets ont conduit à une diminution significative”, a-t-il déclaré.

Le groupe a envoyé une lettre au premier ministre Jason Kenney en mai énumérant ses préoccupations.

«Nous nous sommes heurtés à plusieurs reprises au mépris effroyable de l’Alberta pour les défis auxquels sont confrontés nos membres dans l’exercice de leurs droits», indique-t-il.

“Notre peuple est maintenant relégué sur une petite île.”

La Première Nation de Duncan représente environ 270 membres.

Langlois a déclaré que le premier ministre n’avait pas répondu et que l’action en justice était le seul choix qui restait à Duncan.

“S’ils ne s’assoient pas avec nous, nous devons franchir une autre étape.”

Un porte-parole provincial a refusé de commenter l’affaire.

La Première Nation de Duncan utilise des arguments similaires à ceux utilisés avec succès l’an dernier par la Première Nation Blueberry en Colombie-Britannique, a déclaré Sean Sutherland, un avocat de Calgary spécialisé en droit environnemental et autochtone qui a récemment rédigé une analyse de l’affaire albertaine.

Le développement sur les terres traditionnelles de Blueberry River est « extrêmement frustrant », déclare le chef Le chef Marvin Yahey affirme que l’orignal et le caribou sont difficiles à trouver après des décennies de développement industriel et urbain dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

“(La décision Blueberry) a essentiellement dirigé des changements au régime de réglementation qui était en place dans la région, ce qui est un recours assez extraordinaire pour qu’un tribunal puisse ordonner”, a-t-il déclaré.

“Cette revendication est une tentative d’apporter le type d’analyse de la Première Nation Blueberry en Alberta.”

Langlois a déclaré que Duncan’s avait vu le succès de Blueberry et essayait de l’imiter.

“Ils ont vu leurs cousins ​​du côté de la frontière de la Colombie-Britannique depuis Blueberry présenter leur dossier et obtenir des conclusions du tribunal.”

À la suite de cette décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les demandes de permis dans le nord-est de la province ont été en grande partie suspendues depuis l’été dernier. Le tribunal a interdit à la province d’autoriser davantage d’activités qui violent les droits issus de traités, imposant une période de six mois aux parties pour élaborer les changements nécessaires.

Cela ne fait pas du cas de Duncan un slam dunk, a déclaré Sutherland.

Les faits sur le terrain doivent encore être prouvés. De plus, un tribunal albertain pourrait statuer différemment sur ce qui constitue une perte de droits issus de traités.

“La norme sur laquelle le tribunal de la Colombie-Britannique s’est appuyé est qu’il y a violation (des droits issus de traités) lorsqu’il y a une diminution significative ou significative des droits sur la base des impacts cumulatifs”, a déclaré Sutherland.

“Nous ne savons pas si cette même norme juridique s’appliquera en Alberta.”

Sutherland a déclaré qu’en raison de la complexité des allégations, l’affaire de la Colombie-Britannique a mis des années à se frayer un chemin devant les tribunaux.

La Première nation de Duncan demande des recours importants. Il veut des garanties légales et exécutoires de consultation et de recherche, ainsi qu’une injonction permanente empêchant l’Alberta d’autoriser des activités qui nuisent à la capacité de la bande d’exercer ses droits issus de traités.

Bien qu’elle soit peut-être la première bande à porter de tels arguments devant les tribunaux, elle n’est pas la première à s’inquiéter de l’effritement continu du territoire traditionnel par des permis pour un développement après l’autre.

Les Métis de Fort McKay ont fait de telles revendications pendant des années jusqu’à ce que la province accepte de protéger une zone particulièrement précieuse.