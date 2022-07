La Première Nation du N.-B. déclare le Wolastoqey comme langue officielle de la communauté

La Première Nation Neqotkuk a annoncé son intention de faire du wolastoqey la langue officielle de la communauté du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Le chef Ross Perley et le conseil de bande ont adopté une résolution pour reconnaître le wolastoqey comme langue d’origine du territoire et l’établir comme langue officielle de la communauté, selon un communiqué de presse publié jeudi.

“Notre langue fait partie de notre identité et de la façon dont nous, en tant qu’individus et en tant que communauté, interagissons avec le monde qui nous entoure”, a déclaré Perley. “Pendant trop longtemps, les langues coloniales de cette province nous ont été imposées. et dépassé notre propre langue traditionnelle.”

Le plan est de développer une stratégie pour promouvoir, protéger et revitaliser la langue au sein de la nation wolastoqiyik, a déclaré Darrah Beaver, connue dans la communauté sous le nom de Pine.

Elle a dit que Neqotkuk, anciennement connue sous le nom de Première Nation de Tobique, a déjà commencé à changer les panneaux, y compris les panneaux de bienvenue et d’arrêt, pour ceux dans leur langue traditionnelle.

Elle a dit que l’espoir est qu’éventuellement les services offerts au sein de la communauté seront offerts en wolastoqey, et que plus de membres de la communauté auront un certain niveau de compréhension de la langue de leurs ancêtres.

Beaver croit que Neqotkuk est la première communauté au Nouveau-Brunswick à faire de sa langue traditionnelle la langue officielle.

Darrah Beaver, une planificatrice de la revitalisation de la langue Wolastoqey, espère que la résolution de Neqotkuk inspirera d’autres Premières Nations à faire la même chose. (Logan Perley/CBC)

Imelda Perley, une aînée Wolastoqi qui a grandi à Neqotkuk, a été surprise mais ravie par la nouvelle jeudi alors qu’elle se trouvait au milieu d’un rassemblement d’aînés.

“Je suis si heureuse”, a-t-elle déclaré par téléphone. “C’est une bonne nouvelle. J’ai hâte de le dire aux anciens de la communauté à l’intérieur.”

Perley, qui a récemment été nommée membre de l’Ordre du Canada pour son travail d’éducatrice et de gardienne du savoir, a déclaré qu’elle et bien d’autres « demandaient cela depuis longtemps ».

Elle espère que cela inspirera d’autres communautés des Premières Nations à faire de même avec leurs propres langues “parce que je ne pense pas que la province le fera un jour”.

Imelda Perley, ancienne aînée en résidence à l’UNB, offre des cours de langue et des conseils spirituels. (Myfanwy Davies/CBC)

Perley a déclaré qu’elle travaillait actuellement avec un groupe de jeunes qui ont du mal à apprendre le wolastoqey. Elle a dit que c’est le produit de la façon dont les générations précédentes ont été punies pour avoir parlé leur langue maternelle.

“C’était vraiment dur, alors nous avions peur de parler”, a-t-elle déclaré. “Et donc nous avons encore une génération qui a peur de parler.

“Les jeunes doivent savoir qu’il est normal de parler leur langue.”

Perley a déclaré qu’il était également important de protéger les langues autochtones de la même manière que le français et l’anglais sont protégés.

Langue en déclin

L’annonce indique que la décision intervient “à un moment particulièrement critique pour la revitalisation de la langue wolastoqey, car les données d’un recensement récent ont démontré un nombre record de répondants indiquant une maîtrise ou une compétence dans la langue”.

Il indique que les données du recensement montrent que “le nombre de locuteurs wolastoqey qui utilisent leur langue traditionnelle à la maison a diminué d’un tiers”.

Selon le Recensement de 2016, 36 405 personnes — ou 5 % des Néo-Brunswickois — ont déclaré être d’origine autochtone, mais seulement 6 % d’entre elles — ou 2 320 Néo-Brunswickois — ont déclaré parler une langue autochtone au moins « régulièrement » à la maison.

C’était en baisse par rapport au recensement précédent, lorsque 2 600 ont déclaré l’avoir fait.

Les résultats du dernier recensement, recueillis en 2021, ne seront pas disponibles avant le 17 août, selon Statistique Canada.

“Notre langue s’est endormie et c’est à nous de la réveiller et de lui redonner vie”, a déclaré le chef Perley. “Nous avons appris par le passé que nous ne pouvons pas compter sur les autres pour reconnaître et utiliser notre Langue. C’est à nous de revendiquer notre identité.”

Le chef Perley n’a pas répondu à plusieurs demandes d’entrevue.