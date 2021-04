Le DANEMARK deviendrait aujourd’hui le premier pays à cesser totalement d’administrer le vaccin d’AstraZeneca suite à son possible lien avec de très rares cas de caillots sanguins.

Les autorités sanitaires danoises organiseront un point de presse où elles devraient annoncer la décision de cesser d’utiliser le vaccin et présenter un nouveau calendrier pour le programme de vaccination du pays.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le Danemark est devenu le premier pays à abandonner totalement le vaccin AstraZenica Crédit: PA

Le chien de garde de l’Union européenne a déclaré la semaine dernière avoir trouvé un lien possible entre le vaccin et de très rares cas de caillots sanguins, mais a déclaré que le risque de mourir de Covid-19 était «beaucoup plus grand» que le risque de mortalité dû à des effets secondaires rares.

Mais le régulateur a laissé aux États individuels le soin de faire leurs propres évaluations des risques et de décider comment administrer le vaccin.

Une série de pays à travers le monde, dont la France et l’Allemagne, ont recommencé à administrer le vaccin à certains groupes d’âge, principalement ceux de plus de 50 ou 60 ans.

Le Danemark, un pays de 5,8 millions d’habitants, est en train de rouvrir des écoles, des restaurants, des centres commerciaux et des activités culturelles.

Cela est venu après que le taux d’infection quotidien a ralenti à 500 à 600 par jour de plusieurs milliers en décembre.

Le directeur de l’Autorité sanitaire danoise, Soren Brostrom, a déclaré le mois dernier que le Danemark «suit un principe de précaution» en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca.

Il a été le premier pays à suspendre initialement toute utilisation du vaccin en mars pour des raisons de sécurité et a également suspendu le vaccin de Johnson & Johnson en attendant de nouvelles enquêtes sur un lien possible avec de rares cas de caillots sanguins.

Près d’un million de Danois ont reçu leurs premiers jabs, 77% avec le vaccin Pfizer-BioNTech, 7,8% avec le vaccin Moderna et 15,3% avec AstraZeneca, avant sa suspension.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

