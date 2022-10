La Première Nation des Territoires du Nord-Ouest reconstruira une station de recherche sur le climat ravagée par un feu de forêt en fin de saison

Une station de recherche utilisée pour étudier les changements climatiques près de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, a été presque complètement détruite par un incendie de forêt inhabituellement tardif le week-end dernier.

Les dommages aux bâtiments et aux équipements de recherche devraient coûter plus d’un million de dollars, mais les forces motrices derrière l’installation de recherche de Scotty Creek se sont déjà engagées à la reconstruire.

“Il est dans notre intérêt de relancer cette affaire”, a déclaré Dieter Cazon, directeur des terres et des ressources de la Première nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ (LKFN). Il a souligné l’importance du travail effectué dans l’installation, qui combine les connaissances traditionnelles et la science occidentale pour comprendre et répondre au changement climatique.

William Quinton, de l’Université Wilfrid Laurier en Ontario, a fondé le Scotty Creek Research Facility dans les années 90. La PNLK est impliquée depuis ses débuts et Quinton a remis les clés à la Première Nation cet été, ce qui en fait l’une des premières stations de recherche dirigées par des Autochtones au monde.

Images de drone du centre de recherche de Scotty Creek après le passage du feu de forêt sur la gauche, par rapport à ce à quoi il ressemblait pendant la saison de terrain 2021. (Soumis par Mason Dominico, installation de recherche de Scotty Creek)

“Ce travail collaboratif que nous faisons ensemble sera le seul moyen de trouver beaucoup de ces réponses”, a déclaré Cazon.

Perte pour les communautés locales et la recherche internationale

Les dégâts des feux de forêt a été signalé pour la première fois par CKLB . Un communiqué de presse ultérieur de LKFN a déclaré que l’incendie avait brûlé cinq des neuf bâtiments au sol, détruisant des équipements de recherche, des laboratoires, des dortoirs et des panneaux solaires.

La Première Nation a déclaré que c’était une perte pour les communautés qui utilisaient l’espace pour des cours sur le terrain, des camps et des événements sur le terrain, ainsi que pour les universités au Canada, aux États-Unis et en Europe avec lesquelles elle travaille.

Le chef de la Première nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́, Kele Antoine, affirme que les premières estimations évaluent le coût des dommages causés par le feu de forêt à plus d’un million de dollars. (Soumis par Mason Dominico)

“Les chercheurs du monde entier dépendent de Scotty Creek pour fournir des données critiques sur les taux, les modèles et les impacts du changement climatique”, indique le communiqué.

Kele Antoine, le chef de LKFN, a déclaré que l’économie de Fort Simpson en pâtirait également, car les chercheurs sont une source de revenus fiable pour les hôtels, les épiceries et les compagnies aériennes du village.

Antoine a déclaré que LKFN était fier des mesures qu’il avait prises pour diriger l’espace, et voir des photos de la dévastation était décourageant. Quinton, quant à lui, ne supporte plus de regarder les images.

“Il est difficile de ne pas s’attacher à quelque chose que l’on construit depuis 25 ans”, a-t-il déclaré. “C’était plus qu’une simple station de recherche. Je pense que les chercheurs qui y vont sont toujours très surpris de voir à quel point c’est intime.”

Un endroit parfait pour étudier les zones humides

L’installation de recherche de Scotty Creek est située à 50 kilomètres au sud de Fort Simpson.

Le ruisseau lui-même draine une zone de forêt boréale de 152 kilomètres carrés. En raison de la nature du pergélisol dans la région, il y a beaucoup de dégel – de sorte que certaines parties du paysage sont passées du pergélisol boisé à des zones humides sans pergélisol et sans arbres.

La Première nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ affirme que cinq des neuf bâtiments ont été incendiés, détruisant des dortoirs, du matériel de recherche et des panneaux solaires. (Soumis par Mason Dominico)

Quinton a déclaré que la région était considérée comme un endroit “parfait” pour étudier les zones humides dans les années 90, lorsque le Canada participait à un premier projet international de recherche sur le climat.

En 1994, Scotty Creek a commencé à être utilisé pour mesurer la neige. En 2003, un camp saisonnier avait été transformé en camp toutes saisons. Selon le site web du centre de recherche il fonctionne de la mi-mars au début septembre et est l’une des stations de recherche les plus achalandées du Nord canadien.

Quinton a remis le bail de l’installation de recherche de Scotty Creek à la PNLK lors d’une cérémonie en août. Cazon affirme qu’être un centre de recherche dirigé par des Autochtones signifie que la PNLK adopte une « approche active » pour travailler avec les chercheurs afin de s’assurer qu’ils comprennent les problèmes qui touchent les Premières Nations locales et que les informations qu’ils recueillent sont partagées à Fort Simpson.

“Nous pouvons collaborer, travailler avec nos pêcheurs, avec nos moniteurs, et essayer d’en apprendre plus ensemble que nous ne le pourrions individuellement.”

Une rampe de mise à l’eau sur le lac Goose à proximité. Mike Westwick, un agent d’information sur les incendies de forêt pour le territoire, a déclaré que les efforts pour protéger la station de recherche étaient entravés par la fin de la saison où l’incendie se produisait. Les gicleurs ont gelé et un hélicoptère a eu du mal à recueillir l’eau des plans d’eau qui commençaient à geler. (Soumis par Mason Dominico)

Défis de lutte contre les incendies inhabituels

Dans ses déclarations, LKFN a déclaré que le département de l’environnement et des ressources naturelles du territoire n’avait pas attaqué l’incendie même s’il se trouvait à proximité de l’installation de recherche.

Mike Westwick, un agent d’information sur les incendies de forêt pour le territoire, a déclaré dans un courriel à CBC News qu’il n’était pas sûr d’attaquer en raison des vents extrêmes. “Nous n’enverrons jamais imprudemment du personnel en danger. Et avec le comportement des incendies dans la région, c’est ce que nous ferions si nous leur ordonnions d’attaquer directement cet incendie”, a-t-il déclaré.

Une photo de l’installation de recherche de Scotty Creek pendant la saison de terrain 2021. (Installation de recherche de Scotty Creek)

Westwick a également déclaré que les efforts pour protéger le centre de recherche ont été entravés par la fin de la saison où le feu de forêt a brûlé. Fin septembre et début octobre, les équipes ont enlevé le carburant et installé des gicleurs autour du camp. Westwick a déclaré que les gicleurs protégeaient la station lorsque le feu a fait son premier passage – mais ils ont dû être retirés plus tard car ils ont gelé et ont cessé de fonctionner.

Un hélicoptère a tenté de limiter les dégâts lorsque le feu de forêt a traversé la zone une deuxième fois, mais l’avion a eu du mal à ramasser l’eau des plans d’eau à proximité, car ils commençaient à geler, a déclaré Westwick.

“Lorsque nous combattons des incendies et protégeons des structures, il est très inhabituel qu’il y ait une menace de températures glaciales”, a-t-il écrit, notant que c’est le signe d’une saison de feux de forêt “extraordinaire”.

Westwick a déclaré que le territoire aide à financer le centre de recherche, et il a reconnu que le revers ferait mal.

Bien que toutes les structures du terrain n’aient pas brûlé, celles qui restent ont été endommagées par le feu. (Soumis par Mason Dominico)

Un an pour se reconstruire

Le fait qu’une installation de recherche conçue principalement pour étudier les changements climatiques ait été incendiée par un feu de forêt inhabituellement tardif n’échappe pas à Quinton ni à la Première Nation.

“Je ne peux pas échapper à l’ironie ici”, a déclaré Quinton. “Il a été tellement endommagé par le feu… alors qu’il devrait y avoir de la neige au sol.”

Mais, a-t-il dit, le feu ne peut pas détruire les relations que Scotty Creek a contribué à créer.

“Et ce sera la base sur laquelle nous bâtirons et avancerons”, a-t-il déclaré.

L’équipement de l’installation de recherche de Scotty Creek a fondu par un incendie de forêt. (Envoyé par Mason Dominico)

Les membres de l’équipe se sont rendus sur le site pour faire le point sur les dégâts, mais Antoine a déclaré qu’il fallait encore procéder à une évaluation méthodique de ce qui a été endommagé et brûlé, et de ce qui reste encore. Ensuite, il y a la question de la réclamation d’assurance.

Quinton s’attend à ce que l’été prochain se concentre sur la reconstruction de l’installation.

“[It’s] très peu probable que ce soit un one off. Je suis sûr que les choses changent et que nous reverrons cela, et pour cette raison, nous devons être préparés.”