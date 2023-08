La Première Nation d’English River annonce d’autres découvertes lors d’une recherche radar de tombes anonymes

AVERTISSEMENT : cet article contient des détails troublants.

La Première Nation d’English River a découvert ce qu’elle dit être 93 tombes anonymes dans et autour du cimetière de l’ancien pensionnat indien de Beauval, soit 10 de plus que ce que la communauté avait annoncé dans une première mise à jour plus tôt ce mois-ci.

« À ce jour, il y a 93 tombes anonymes, 79 enfants et 14 nourrissons. Nous avons initialement publié un communiqué de presse indiquant qu’il y en avait 83. Cependant, le nombre supplémentaire a été confirmé par l’archéologue lorsqu’il a placé les drapeaux », a déclaré la chef Jenny Wolverine. lors d’une conférence de presse mardi à Saskatoon.

« Soyons clairs, ce n’est pas une finalité. Ce n’est pas un chiffre définitif. Cela me brise le cœur qu’il y en ait probablement plus, ou même qu’il y en ait même un. L’expérience des pensionnats est horrible. »

Dans c’est l’initiale

La chef Jenny Wolverine affirme que le Canada et la Saskatchewan devraient reconnaître le génocide culturel qui a eu lieu dans les pensionnats. (Chanss Lagaden/CBC)

Wolverine a déclaré que les résultats touchent 16 communautés du nord-ouest, y compris les communautés métisses. Selon elle, cela montre que les histoires sur le traitement dans les pensionnats, transmises depuis des générations, « sont fondées sur des faits ».

Selon un Publication de l’Université de Régina le pensionnat indien de Beauval est devenu un pensionnat officiel grâce au financement du gouvernement en 1897 et fonctionnait jusqu’en 1983 .

Wolverine a déclaré que même si l’école est désormais fermée, elle a encore aujourd’hui un impact sur les communautés « à travers la perte de la langue et de la culture ».

‘Technologie GPR, géosciences et expertise archéologique’ : coordinateur

La Première nation d’English River affirme que ses recherches par radar à pénétration de sol (GPR) ont commencé il y a deux ans, sur la base des conseils des aînés et des survivants.

Dans son annonce initiale plus tôt ce mois-ci, la Première Nation a déclaré avoir trouvé 83 « zones d’intérêt » correspondant à ce qui était considéré comme « d’éventuelles tombes anonymes ».

Mardi, la Première Nation a déclaré qu’elle avait effectué des travaux supplémentaires pour déterminer s’il s’agissait de tombes.

La coordinatrice du GPR, Dawn McIntyre, a déclaré aux médias que les découvertes et la détermination selon laquelle il s’agit de tombes sont basées sur les mesures des perturbations du sol détectées par l’équipement GPR.

« Nous avons utilisé une combinaison de technologie GPR, de géosciences et d’expertise archéologique », a-t-elle déclaré.

La coordonnatrice du GPR de la Première Nation d’English River, Dawn McIntyre, dit qu’elle poursuivra ses recherches. (Chanss Lagaden/CBC)

McIntyre a déclaré que les recherches étaient basées dans et autour du cimetière utilisé par l’école et son personnel jusqu’au début des années 1980. Elle a déclaré que le GPR détecte les changements dans le sol et fournit des images 3D « exactement de la forme et de la taille des tombes ».

« L’avantage de ce que nous avons fait ici, étant dans un véritable cimetière qui avait des tombes marquées, c’est que nous avons pu comparer et constater que ces tombes anonymes correspondent très bien aux tombes marquées. Elles se ressemblent exactement », a-t-elle déclaré. dit.

McIntyre a déclaré que les mesures ont été identifiées comme étant de la taille d’un enfant, ou ce qu’un géoscientifique a appelé « sous-adulte ». Elle a dit que ces tombes mesuraient moins de cinq pieds de long.

« Ensuite, les nourrissons, il y a 14 endroits où ils ressemblent à des tombes mesurant environ deux pieds et demi de long. »

La chef Jenny Wolverine affirme que la recherche initiale du GPR a indiqué qu’il y avait 83 tombes anonymes, mais que les 10 autres ont été confirmées par l’archéologue lorsqu’il a placé les drapeaux le lendemain de l’annonce initiale. (Première Nation d’English River)

Elle a déclaré à CBC que les recherches se poursuivraient désormais dans une deuxième phase.

« Il y a d’autres zones dans l’enceinte du pensionnat qui ont été identifiées par nos survivants », a déclaré McIntyre.

« Tout ne se résume pas à des dollars et des centimes » : chef

Wolverine a déclaré que la communauté a besoin d’un soutien holistique pour se rapprocher du processus de guérison physique, mentale, spirituelle et émotionnelle. Elle a ajouté qu’ils avaient également besoin de plus de ressources pour continuer à découvrir la vérité.

« Tout ne se résume pas à des dollars et des centimes.… Cela prend toute une communauté », a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux.

Wolverine a déclaré que le Canada et la Saskatchewan devraient accepter les torts commis dans les pensionnats et ne jamais laisser l’histoire se répéter.

« Reconnaître le génocide culturel et la déshumanisation des cultures des Premières Nations et des Métis du passé. Mettre les paroles en action. Avoir la volonté politique de mettre en œuvre les appels à l’action », a-t-elle déclaré.

« Nous avons entendu : « Je suis désolé ». Maintenant, nous devons agir. Cela signifie continuer à ramener à la maison les enfants que nous avons perdus aux mains des pensionnats. »

La communauté souhaite ériger des monuments commémoratifs culturellement appropriés, notamment un monument reconnaissant tous les pensionnats.

L’ancien pensionnat indien de Beauval est devenu un pensionnat officiel financé par le gouvernement en 1897 et a fonctionné jusqu’en 1983. (Première Nation d’English River)

Richard Durocher, vice-chef du Conseil tribal de Meadow Lake, a déclaré que la santé mentale des survivants et des autres membres de la communauté est très importante en ce moment.

La communauté demande la création de centres de guérison pour remédier aux méfaits persistants des pensionnats.

Durocher a déclaré que ceux qui rejettent la réalité des pensionnats devraient visiter leurs communautés pour constater la douleur.

« Venez voir le travail qu’il faut pour devenir une famille fonctionnelle normale, et nous n’en sommes toujours pas là », a-t-il déclaré, soulignant qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire dans la société canadienne.

« Nous sommes des humains. Nous saignons comme vous. Nous pleurons comme vous. Nous pleurons comme vous. »

REGARDER | Saskatchewan. La Première Nation affirme avoir trouvé des preuves de 93 tombes anonymes : Saskatchewan. Une Première Nation dit avoir trouvé des preuves de 93 tombes anonymes AVERTISSEMENT : Cette vidéo contient des détails troublants. La Première nation d’English River a déclaré mardi qu’elle était convaincue que les images radar à pénétration du sol et d’autres informations à l’appui sont la preuve de la présence de 93 tombes anonymes sur le site de l’ancien pensionnat indien de Beauval, en Saskatchewan. La chef de la Première nation d’English River, Jenny Wolverine, affirme que les comparaisons avec les tombes connues dans le cimetière sur place et les informations fournies par les aînés qui ont dirigé les recherches et les archéologues qui ont examiné les images radar à pénétration du sol suggèrent que 79 zones sont des tombes d’enfants et 14 sont celles de nourrissons. La ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419. Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1. -855-242-3310 ou par chat en ligne.

« Dernier scénario… nous intentons une action en justice » : chef de la FSIN

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, Bobby Cameron, a déclaré que ce qui s’est passé dans l’ancienne école est une parodie. Il a souligné la nécessité de centres de bien-être et d’autres supports.

Il a déclaré que les prêtres et les religieuses non autochtones « qui sont des meurtriers et des violeurs » sont toujours en liberté. Il a déclaré que justice n’avait pas encore été rendue.

« Dernier scénario – mais c’est évidemment votre choix en tant que communauté – nous engageons des poursuites judiciaires contre le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré.

Le chef de la FSIN, Bobby Cameron, affirme que le gouvernement fédéral devrait divulguer les dossiers et les archives afin que les communautés puissent commencer à identifier leurs proches qui ne sont jamais rentrés chez eux. (Chanss Lagaden/CBC)

Cameron a déclaré que le gouvernement fédéral devrait divulguer les dossiers et les archives afin que les communautés puissent commencer à identifier leurs proches qui ne sont jamais rentrés chez eux.

« Beaucoup de travail à faire. Alors, Justin Trudeau, intensifiez-vous », a-t-il déclaré.

« Prenez soin de vous et suivez la direction depuis English River et de nombreux autres sites de pensionnats à travers le pays. Faites ce qui est juste. Faites ce qui est honorable. »

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne.