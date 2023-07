La Première Nation d’Eabametoong évacue les plus vulnérables alors qu’elle atteint 5 jours sans eau courante

La Première Nation d’Eabametoong, dans le nord-ouest de l’Ontario, évacue des centaines de membres vulnérables de la communauté et a déclaré l’état d’urgence le cinquième jour sans accès à l’eau courante.

La Première Nation éloignée d’Ojibway, qui compte environ 1 600 personnes, se trouve à environ 360 kilomètres au nord de Thunder Bay, en Ontario. Il est en état d’urgence depuis qu’un incendie s’est déclaré à l’usine de traitement de l’eau de la Première nation d’Eabametoong la semaine dernière.

L’incendie a été déterminé comme un incendie criminel et plus d’un suspect a été appréhendé, a déclaré le chef d’Eabametoong, Solomon Atlookan, refusant de fournir plus de détails.

L’incendie a causé d’importants dégâts à la station d’épuration. Atlookan a déclaré qu’il n’y avait pas d’accès à l’eau pour se laver, boire et utiliser les toilettes. L’odeur des égouts a déjà été détectée dans certaines maisons.

« Les eaux usées ne vont nulle part, sauf dans notre système », a déclaré Atlookan. « Certaines maisons commencent à sentir mauvais. Cela va devenir un problème plus important à mesure que nous avançons. »

Sans eau potable, Atlookan a annoncé une évacuation vers Thunder Bay pour les groupes vulnérables, comme les aînés et les personnes atteintes de maladies chroniques. Les premiers vols ont quitté la Première Nation d’Eabametoong dimanche matin et se poursuivront.

Un vol est arrivé à Thunder Bay lundi soir peu après 18 h HE avec environ 30 enfants, jeunes, aînés et leurs soignants.

Le chef de la Première nation Eabametoong, Solomon Atlookan, présenté lors d’une conférence de presse à Queen’s Park à Toronto dans cette photo d’archive, a déclaré qu’en raison des dommages causés à l’usine de traitement de l’eau, « les eaux usées ne vont nulle part, sauf dans notre système ». (Heather Waldron/CBC)

« Nous avions un total de 400 personnes qui devaient partir tout de suite », a déclaré le chef. « Nous y travaillons maintenant. Les personnes que nous avons identifiées devaient être là-bas, alors [it will] rendre les choses un peu plus légères et plus faciles à distribuer et à travailler ici, pour s’occuper des gens qui vont rester ici. »

Entre 1 000 et 1 200 personnes séjournent dans la communauté. Bien que moins de 300 attendent toujours de sortir, Atlookan a déclaré que l’accès aux avions pour que tout le monde puisse partir a été un défi.

La communauté «dégonflée» après avoir perdu l’accès à l’eau

L’incapacité de la Première Nation d’Eabametoong à accéder à l’eau potable est une situation familière aux Premières Nations.

De nombreuses réserves ont fait l’objet d’avis concernant la qualité de l’eau parce qu’elles n’ont pas accès à de l’eau potable salubre.

La Première Nation d’Eabametoong fait l’objet d’un avis d’ébullition d’eau à long terme depuis août 2002. La Première Nation de Neskantaga, à environ 450 kilomètres au nord de Thunder Bay, a été sous avis d’ébullition pendant 28 ans la plus longue de toutes les autres Premières Nations au Canada.

Jason Morningstar, fondateur et chef de la direction de Mspections Inc., spécialisée dans le logement des Premières Nations à Kingston, en Ontario, est arrivé mardi dans la Première Nation d’Eabametoong pour apporter des améliorations électriques aux maisons.

Maintenant, Morningstar, avec son équipe de six personnes, dont son fils de 16 ans, Theron, a changé de vitesse pour fournir un approvisionnement en eau aux membres de la communauté. Il a dit que la Première Nation d’Eabametoong a traversé des moments difficiles pendant de nombreuses années.

« Ils ont demandé de l’aide à plusieurs reprises et ont obtenu très peu », a déclaré Morningstar. « Donc, ce que je vois, c’est une communauté qui est déjà dégonflée. Ils ne placent pas la barre haute lorsque ces incidents se produisent. Ils sont très autonomes. Nous avons vu une opportunité d’aider avec un rôle très important, qui est distributions d’eau aux maisons.

Les évacués de la Première Nation Eabamatoong sont arrivés à Thunder Bay lundi soir. Environ 100 des 400 personnes identifiées par la communauté comme nécessitant une évacuation sont arrivées à Thunder Bay. (Marc Doucette/CBC)

Morningstar a déclaré qu’il accordait à cette communauté le mérite de s’entraider. Bien que Morningstar ait vu le leadership s’épuiser, il a déclaré que la communauté avait traversé la partie la plus difficile en équipe.

« L’eau ne devrait pas être un luxe. Cela devrait être une nécessité. Mais ici, malheureusement, c’est un luxe, et quand ce luxe n’est plus là, vous êtes dégonflé », a déclaré Morningstar. « Cette communauté est dégonflée, et quand nous avons pu leur fournir cette source continue d’eau du lac juste pour quelque chose d’aussi simple que tirer la chasse d’eau, ils étaient extrêmement reconnaissants. »

Atlookan a déclaré qu’un rapport final sera publié vendredi pour voir si l’usine de traitement de l’eau pourra reprendre en toute sécurité. S’il est toujours jugé dangereux, il s’attend à ce que l’évacuation se poursuive.

« Après tout ce qui s’est passé avec la contamination qui a tenté d’éviter la contamination de notre système d’eau, c’est l’un des plus gros problèmes », a déclaré Atlookan. « Il va y avoir un petit sentiment de malaise même à boire de l’eau du robinet. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer qu’aucune contamination ne pénètre dans le système avant même de l’ouvrir pour faire entrer de l’eau dans la communauté » pour la distribution.

CBC s’est entretenu avec des membres de la communauté de la Première Nation d’Eabametoong qui ont dit qu’ils avaient peur à l’idée que le rapport revienne avec des résultats négatifs et oblige ensuite tout le monde à évacuer leurs maisons.

« Nous allons être fatigués, j’en suis sûr. C’est déjà fatigant », a déclaré Atlookan. « Nous espérons donc que nous allons voir les résultats que nous voulons entendre. »