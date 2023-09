La Première Nation de Williams Lake reçoit des excuses fédérales pour la perte de ses terres

Le chef de la Première nation de Williams Lake (WLFN), Willie Sellars, a accepté dimanche 10 septembre des excuses du gouvernement fédéral pour le déplacement de sa nation de son village dans les années 1800.

Le ministre fédéral des Affaires autochtones et de la Couronne, Gary Anandasangaree, s’est rendu à la Première Nation de Williams Lake pour présenter ses excuses en personne, devant le bâtiment administratif de la WLFN sur Quigli Drive.

« C’est un jour historique, non seulement pour la Première Nation de Williams Lake, mais aussi pour les Canadiens », a déclaré Sellars. « Des jours comme aujourd’hui nous donnent de l’espoir. Je pense simplement à la fierté de nos ancêtres qui nous mépriseraient pour avoir demandé des comptes au gouvernement et pour avoir vu le gouvernement intervenir et se tenir à nos côtés.

Le ministre Anandasangaree l’a également décrit comme un « moment historique » et a reconnu son prédécesseur, le ministre Marc Miller, qui, selon lui, « a fait progresser ce travail critique ».

« Le Canada reconnaît qu’il s’agissait d’un endroit important pour la Première Nation de Williams Lake », a déclaré le ministre à propos des terres du village traditionnel.

« Le gouvernement du Canada accepte la responsabilité de cette injustice historique et exprime ses plus profonds regrets et ses sincères excuses aux habitants de la Première Nation de Williams Lake pour les préjudices subis en raison de leur dépossession illégale et injuste et de leur séparation des terres du village.

Il a également présenté ses excuses en français.

Anandasangaree a déclaré que le gouvernement était reconnaissant d’avoir conclu un accord avec WLF pour 135 millions de dollars et a noté qu’avec cet accord, la WLFN aurait la possibilité d’acquérir et de chercher à ajouter 1 400 acres à sa réserve.

Le ministre a raconté comment le chef William a donné la permission à un colon en 1859 de construire une cabane et de cultiver un jardin sur les terres du village, mais ce qui s’est passé par la suite a corrompu la relation avec la Première Nation de Williams Lake et ses terres du village.

En juin 1861, dit-il, le gouvernement fédéral a ordonné que des terres soient réservées aux Premières Nations, mais cela ne s’est pas produit et la plupart des terres ont été préemptées par les colons, « contrairement au droit colonial », et les Premières Nations ont été chassées. hors du terrain.

« À l’exception de quelques petites parcelles, le Canada n’a protégé ni fourni de compensation pour aucune des terres », a-t-il déclaré.

Conseil du WLFN. Chris Wycotte fait partie de l’équipe des revendications particulières depuis 30 ans et, avant que le ministre ne présente ses excuses, Wycotte a parlé de son expérience.

«Je pense que pour moi, c’était un voyage inattendu. Je ne pensais pas que je serais un jour ici pour dire que j’ai joué un rôle important dans une réclamation.

En 1985, il était réparateur de carrosseries automobiles et travaillait dans un atelier de carrosserie automobile à Williams Lake. Il en avait assez de cela et a décidé d’aller à l’école, se souvient-il.

Cette aventure l’a amené à étudier l’histoire et plus particulièrement l’histoire de son propre peuple.

Finalement, il a été embauché par le chef Rick Gilbert pour travailler sur une revendication spécifique, en effectuant des recherches aux archives de la Colombie-Britannique à Victoria sur l’utilisation traditionnelle des terres par les membres de la Première nation de Williams Lake.

Il est devenu convaincu qu’ils pouvaient appuyer leurs revendications et la préemption illégale des terres que les membres des Premières Nations utilisaient et occupaient.

« En 1879, le chef William a écrit une lettre à Victoria au sujet de la confiscation de nos terres et de la souffrance et de la faim de notre peuple. »

Le premier tribunal a statué en faveur de la WLFN, mais le gouvernement fédéral a fait appel et la décision a été annulée, a déclaré Wycotte, mais lorsque la WLFN a porté l’affaire devant la Cour suprême du Canada, elle a gagné.

« Cette revendication constitue désormais un précédent où les réclamations pré-confédération peuvent désormais être portées devant les tribunaux », a déclaré Wycotte. « Nous avons défoncé la porte sur celui-là. »

Toutes les Premières Nations du Canada peuvent s’appuyer sur l’exemple de la WLFN pour porter une réclamation similaire devant les tribunaux, a-t-il suggéré.

Sellars a déclaré qu’une fiducie communautaire sera établie avec l’argent provenant de la revendication spécifique pour que les générations futures aient quelque chose à espérer.

« Les intérêts annuels qui seront générés par la fiducie nous permettront de faire ce que nous voulons. Il n’y a rien qui soit hors du domaine du possible pour la Première Nation de Williams Lake.

Il a déclaré que la vision s’appuierait sur les efforts du chef William lorsqu’il a écrit sa lettre au gouvernement au sujet du sort de son peuple.

« Il est vraiment difficile de ne pas s’émouvoir », a déclaré Sellars en reconnaissant tout le travail acharné, même de la part des membres décédés.

Alors que l’événement d’excuses avait lieu juste avant le début du troisième jour du pow-wow Speaking Our Truth au Chief William Pow Wow Arbour, Sellars a déclaré que tout le monde allait célébrer.

« Ça va être une belle journée. »

