La Première Nation de Westbank et un promoteur de Vancouver vont sauver le développement de maisons en rangée abandonnées

La Première Nation de Westbank (PNW) s’est associée à un promoteur immobilier de Vancouver pour achever un développement de maisons en rangée abandonnées sur les terres de la réserve de la PNW.

Le développement inachevé de trois bâtiments situé au 700 Spland Road a été laissé à l’abandon en 2021 lorsque le développeur d’origine a manqué à ses obligations de prêt. Le projet a été lancé en 2018.

Ntityix Development Corporation (NDC), une société WFN, et Hungerford Properties se sont associés pour terminer le développement.

“Ce projet est en pourparlers depuis début 2022”, a déclaré Nelson Derickson, responsable du développement commercial pour NDC. “Hungerford et NDC ont des valeurs alignées en matière de durabilité et croient que notre partenariat offrira de la valeur à la communauté.”

Le projet de maisons en rangée de 23 unités contribuera à la vacance locative à Kelowna et devrait être sur le marché d’ici le printemps 2023, selon un communiqué de presse de NDC.

« Hungerford est toujours à la recherche de projets significatifs », déclare Susan Lee, directrice principale du marketing. « Avec les fondateurs Andrew et Michael Hungerford ayant un héritage Gwich’in et étant impliqués dans la communauté des Premières Nations, ce partenariat était tout simplement logique.

Ville de West KelownaDéveloppeursdéveloppementPremières Nations