La Première Nation de Pikangikum célèbre sa plus grande promotion de finissants – et c’est un gros problème

Sous une grande tente blanche les protégeant du soleil à 33 °C, 41 personnes faisaient la queue, transpirant dans des casquettes et des toges noires alors qu’elles attendaient avec impatience leur tour pour s’approcher de la scène.

Pour la Première nation de Pikangikum, ce n’était pas simplement une remise des diplômes de plus : c’était la plus grande promotion de diplômés que la communauté ojibway de 4 000 personnes dans le nord-ouest de l’Ontario ait jamais vue.

Deux danseurs de jingle ont conduit les diplômés de l’école Eenchokay Birchstick à travers le terrain, où ils ont rencontré des centaines d’amis, de membres de la famille et d’enfants courant tout en portant des décorations dorées qui ont pris des heures à assembler.

Vêtu d’une cravate rose clair et de Converses rouge et crème, Denzel Quill s’est adressé à ses pairs sur le podium mardi.

Il a partagé des souvenirs de persévérance pendant la COVID-19, de voyages à Winnipeg et de Vancouver avec ses amis, de traîner au bac à sable communautaire et de regarder les nuages ​​rouler dans le ciel étoilé.

Il a aussi parlé de ceux qui n’étaient pas là pour traverser la scène avec lui.

« J’avais peur d’être émotif sur scène, mais je n’avais pas le contrôle. Je l’ai juste lâché… parce que je sentais que ça allait être plus significatif si je laissais mes émotions prendre le dessus », a déclaré Quill.

Denzel Quill, major de promotion de 12e année de l’école Eenchokay Birchstick, célèbre avec ses parents, Darren et Savannah Keno. (Marc Doucette/CBC)

L’école accueille plus de 1 500 élèves de la maternelle à la 12e année. Elle a été construite en 2016 après l’incendie de l’ancienne école en 2007. Entre-temps, les élèves ont étudié dans des portables.

La chef de la Première nation de Pikangikum, Shirley Keeper, a évoqué les difficultés auxquelles la communauté a été confrontée, notamment les incendies de maison mortels, le manque d’eau courante et une crise de suicides chez les jeunes, mais a déclaré que les célébrations de mardi étaient tournées vers l’avenir.

« Cette dernière année a été si difficile », a-t-elle déclaré. « Lorsque nous traversons des épreuves, cela affecte chacun d’entre nous, et voir autant de diplômés cette année, cela nous donne plus d’espoir. »

Telle mère telle fille

Pour Geraldine et Lakota Peters, leurs émotions lors de la remise des diplômes allaient de la nervosité en traversant la scène à la panique lorsque Lakota a perdu son talon haut dans l’herbe, au soulagement après avoir serré la main de la directrice Cindy Spence et réalisé qu’ils avaient enfin terminé.

Géraldine n’avait pas prévu d’obtenir son diplôme cette année, encore moins avec sa plus jeune fille.

Les diplômés du programme PLAR de l’Eenchokay Birchstick School sont rayonnants après leur cérémonie de remise des diplômes. (Gwen Gray/CBC)

Après avoir quitté l’école il y a plus de 20 ans lorsqu’on lui a offert un emploi à temps plein en travail social, elle a eu du mal à trouver le temps d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Mais plus les années passaient, plus elle sentait qu’il manquait quelque chose.

Elle est donc retournée pour le évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA), où les étudiants adultes reviennent pour obtenir leur diplôme. Sur les 41 diplômés de l’école, 21 provenaient du programme.

« J’encourage tout le monde à obtenir leur 12e année, car j’ai plus de 40 ans maintenant », a déclaré Geraldine.

Suivant les traces de sa mère, Lakota envisage de faire du travail social à l’université. Mais avant de regarder trop loin, le plan du couple après la cérémonie était de rentrer chez eux et de profiter de leur climatisation après une longue journée collante.

« Je vais juste m’asseoir… » dit Geraldine, les faisant tous les deux éclater de rire.

Une nuit blanche qui vaut la peine d’attendre

Alors que les nerfs frappaient nombre de ses camarades de classe, Jordin Turtle a sauté sur scène et a fait monter la foule lorsque son nom a été appelé. Bien qu’il n’ait couru qu’une heure de sommeil à cause de son excitation, son énergie était inégalée.

Bien qu’il ait remporté le prix du chef, qui récompense un leadership et un engagement exceptionnels envers les autres, Turtle a déclaré qu’il n’envisageait pas d’assumer ce rôle lorsqu’il serait plus âgé.

Montana Turtle, Jordin Turtle et Denzel Quill montrent leurs récompenses lors de la remise des diplômes de l’école Eenchokay Birchstick. (Gwen Gray/CBC)

« Non, je suis irresponsable, mec. Il n’y a aucun moyen que je dirige les gens », a-t-il déclaré. « Cela pourrait dire du leadership, mais j’ai l’impression que c’est comme un coup de chance. »

Il a toutefois l’intention d’assister au Warrior Leadership Summit la semaine prochaine à Carlinville, dans l’Illinois, un programme confessionnel destiné aux jeunes Autochtones. Bien avant cela, cependant, il avait prévu de faire une sieste.

L’Université Queen’s s’associe à Pikangikum

La cérémonie de mardi a également donné aux diplômés une autre opportunité : la chance de poursuivre des études postsecondaires chez eux.

L’Université Queen’s offrira un programme de baccalauréat en éducation aux étudiants de Pikangikum au cours du prochain semestre dans le cadre de son programme communautaire de formation des enseignants autochtones. Un protocole d’entente entre Pikangikum et l’université de Kingston, en Ontario, a été signé après la remise des diplômes devant le tipi de l’école.

Shirley Keeper, chef de la Première Nation de Pikangikum, et le Dr Peter Chin de l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, signent un protocole d’entente. Queen’s offrira un programme de baccalauréat en éducation aux étudiants de Pikangikum au cours du prochain semestre. (Gwen Gray/CBC)

Keeper a déclaré que le partenariat offrira plus d’opportunités aux étudiants de Pikangikum, qui pourront rester avec leurs familles et les systèmes de soutien dans la communauté.

Pikangikum est connu pour sa forte rétention linguistique – la première langue enseignée est l’ojibway.

Lorsque Keeper était à l’école, il n’y avait pas de professeur de langue maternelle, mais maintenant que les élèves de Pikangikum sont formés comme enseignants, elle espère qu’un jour, tout le personnel d’Eenchokay Birchstick parlera couramment l’ojibway et l’anglais.

Dans l’attente de l’avenir

Comme l’a dit Quill dans son discours d’adieu, la remise des diplômes marque un nouveau départ.

« Alors que nous quittons la sécurité et le confort de notre lycée, nous sommes confrontés à une nouvelle série de défis. Nous devons naviguer dans les incertitudes de l’avenir, prendre des décisions difficiles et tracer notre propre chemin », a-t-il déclaré à ses camarades de classe.

Son chemin le mène à plus de 300 kilomètres de chez lui à Winnipeg, où il fréquentera l’école polytechnique du Red River College à l’automne pour la photographie professionnelle.

« Il va vraiment exceller là-bas et avoir plus d’opportunités de se diversifier », a déclaré son père, Darren Keno. « Je suis excité pour lui. »

Plutôt que de transmettre de longs mots de sagesse, Keeper a plutôt choisi de partager une chanson avec la classe de finissants qui parle d’espoir, de foi et de surmonter l’adversité.

« Je voulais chanter avec mon cœur parce que je veux planter une chanson dans leur cœur – ne pas s’arrêter aujourd’hui, mais continuer, en utilisant les mots de cette chanson », a-t-elle déclaré.

« Parce qu’il y a de l’espoir, il y a de la force dans cette chanson, de l’espoir et de la vie – et c’est ce que nous sommes ici à Pikangikum. »