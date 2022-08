La Première Nation de la Colombie-Britannique en Écosse demande au musée de rendre le totem pris en 1929

Des délégués de la Première nation Nisga’a sont en Écosse cette semaine pour discuter du rapatriement d’un mât totémique commémoratif qui aurait été volé il y a près d’un siècle.

Sept membres, dont le chef de la nation Nisga’a, Earl Stephens, sont venus de la Colombie-Britannique et doivent rencontrer le personnel, les conservateurs et les politiciens au National Museum of Scotland lundi.

“Ce sera la première fois de mémoire d’homme que les membres de la Maison de Ni’isjoohl pourront voir le mât commémoratif de nos propres yeux”, a déclaré Stephens dans un communiqué de presse. “Cette visite sera profondément émouvante pour nous tous.”

Le mât totémique Nisga’a, également connu sous le nom de mât commémoratif Ni’isjoohl, a été sculpté à la main dans les années 1860. Il dépeint l’histoire de Ts’wawit, un guerrier qui était le prochain à être chef avant d’être tué dans un conflit avec une nation voisine.

La nation a déclaré que le poteau avait été pris en 1929 sans son consentement par l’ethnographe Marius Barbeau alors que les membres étaient absents de leurs villages pour la saison annuelle de chasse et de récolte de nourriture, et qu’il a ensuite été vendu au musée en Écosse.

Amy Parent, titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur l’éducation et la gouvernance autochtones à l’Université Simon Fraser et représentante de la nation, a déclaré que la restitution de l’artefact signifierait la restauration d’un morceau de l’identité culturelle de la nation.

“Je veux que nos enfants se réveillent tous les jours et n’aient pas à chercher si fort une histoire sur qui nous sommes”, a-t-elle déclaré dans une interview.

Elle a déclaré que les délégués avaient l’intention de discuter de leurs “intentions exactes” avec des représentants du musée et du gouvernement pour demander que le titre légal du pôle soit transféré à la nation.

“À ce stade, ils ont été positifs en termes de communication avec nous et de leur désir de s’assurer qu’ils sont culturellement respectueux lors de leur accueil de notre délégation”, a déclaré Parent.

“Nous essayons d’être prudemment optimistes quant à la conversation qui va se dérouler.”

Parent a déclaré que ce n’était pas la première fois que des représentants de la nation Nisga’a se rendaient en Europe dans le but d’identifier et de récupérer ses artefacts culturels. Elle a déclaré qu’un groupe avait visité le Musée national d’Écosse en 2018, mais on lui avait dit que le poteau était trop fragile pour être retiré.

Cependant, Parent a déclaré qu’elle avait découvert plus tard qu’il avait été déplacé lorsque le musée a subi de récentes rénovations.

« D’éminents experts canadiens ont déterminé que le poteau est en assez bon état pour être déplacé et ils n’hésiteraient pas à dire qu’il pourrait supporter le voyage de retour au Canada et de retour dans notre pays », a-t-elle déclaré.

Cela a incité leur décision à retourner au Royaume-Uni dans l’espoir de le récupérer, a-t-elle déclaré.

“Je pense qu’ils peuvent nous aider à réécrire l’histoire à travers cet acte de réparation”, a déclaré Parent. « C’est l’occasion pour le gouvernement écossais de montrer au monde que l’UNDRIP est vraiment plus qu’un symbole. C’est un instrument juridique qui peut transformer la vie des peuples autochtones à l’échelle mondiale, et nous savons que le monde nous regarde.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou UNDRIP, a été établie en 2007 en tant que cadre de normes minimales pour la survie et le bien-être des peuples autochtones dans le monde.

National Museums Scotland, l’organisme qui supervise le musée, a déclaré dans un communiqué que “nous nous félicitons d’un dialogue ouvert et encourageons la collaboration avec les communautés pour lesquelles les objets de la collection ont une importance particulière”.

« Nous sommes impatients d’accueillir une délégation de la nation Nisga’a au National Museum of Scotland pour voir le mât commémoratif, partager des informations à son sujet et partager notre procédure d’examen des demandes de transfert d’objets », a-t-il déclaré.

Parent a déclaré que la nation espère également que le gouvernement écossais et les musées nationaux d’Écosse paieront la facture du retour du totem en Colombie-Britannique.

“Ce n’est pas à nous, en tant que famille ou en tant que nation, qu’il incombe de payer pour son retour”, a déclaré Parent.

S’ils réussissent à rapatrier le mât, la nation a déclaré qu’elle prévoyait de l’ériger à l’intérieur du musée Nisga’a, qui abrite plus de 300 autres reliques culturelles.

Brieanna Charlebois, La Presse canadienne

