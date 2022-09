La Première Nation de la Colombie-Britannique affirme que le soutien manque alors qu’un incendie de forêt faisait rage près de Hope – Kelowna Capital News

Une Première nation de la Colombie-Britannique affirme que les membres ont été laissés à eux-mêmes pour faire face à une récente urgence liée à un incendie de forêt près de Hope, sans beaucoup de soutien de la part des autorités environnantes.

Les membres de la Première nation Chawathil affirment que les membres de la bande ont été laissés vulnérables pendant des jours, se demandant quoi faire pendant l’incendie de forêt de Flood Falls qui a déclenché des ordres d’évacuation et fermé la route 1 pendant des heures le week-end dernier. Beaucoup d’entre eux ont des problèmes de santé. Les rapports sur les médias sociaux indiquaient que le temps de trajet entre Chilliwack et Hope pouvait aller jusqu’à six heures.

Selon les conseillers de Chawathil, Deanna John et Audrey George, Chawathil a de nouveau été oublié par le district de Hope lors de cette urgence alors qu’il n’était qu’à un kilomètre de l’incendie.

Chawathil est passé en alerte d’évacuation dimanche (11 septembre) et est resté en alerte jusqu’à mercredi (14 septembre). Pendant ce temps, ils ont pu tenir les membres de la bande informés de l’incendie de forêt par leurs propres canaux de communication et ont finalement réussi à travailler avec Emergency Management BC (EMBC) et les services de soutien d’urgence des Premières Nations pour assurer la sécurité de tous.

Des volontaires ont été choisis dans la communauté en tant que « surveillants d’incendie » non officiels, et des purificateurs d’air ont finalement été obtenus pour presque toutes les résidences de Chawathil.

Cependant, John, qui est également le directeur des opérations de Chawathil, dit qu’elle a essayé de contacter le district de l’espoir une fois qu’elle a eu connaissance de l’incendie. Elle dit qu’il était difficile de joindre le district et de parler avec leur contact d’urgence des mises à jour.

“Lorsque cela a commencé, j’ai contacté les travailleurs de l’EMBC avec lesquels je suis en contact et je leur ai demandé : ‘avec qui sommes-nous en contact à Hope et dont nous savons qu’il figure sur le COU de la ville de Hope ?'”, explique John. « Et nous n’avons pas pu obtenir cette information. Et quand les alertes [were sent] nous n’étions pas inclus dans le district de Hope. Nous avions le sentiment d’être une seule entité à part entière.

John dit que ce n’est pas la première fois que Chawathil est exclu de la conversation lors d’une urgence. L’année dernière, le groupe s’est senti ignoré par le district de Hope lors des inondations et n’a pas été inclus dans le discours de remerciement de la communauté.

“Nous n’obtenions pas vraiment la réponse que nous recherchions avec la ville de Hope… C’était assez difficile d’essayer d’obtenir des réponses sur tout.”

Ce licenciement, dit John, était particulièrement frustrant compte tenu de la proximité de l’incendie avec la réserve de Chawathil ; environ 200 membres de la bande vivent à environ quatre kilomètres du lieu de l’incendie, près de la montagne et de la rivière. De nombreux membres de la bande ont des problèmes de santé importants – tels que la dialyse, des problèmes cardiaques et un asthme sévère – qui auraient rendu le transport urgent si l’incendie les avait atteints. La question du transport était particulièrement préoccupante lorsque la route 1 a été fermée, en direction est entre Chilliwack et Hope, le 11 septembre et que la circulation était dirigée vers la route 7 après l’entrée de la réserve de Chawathil.

« Nous examinions nos membres ayant des problèmes de santé majeurs. À quoi cela ressemblerait-il, pour le temps de réponse de l’heure d’or, car je sais qu’ils manquent de personnel avec des ambulances et tout. Nous poussions donc pour que nos gens quittent immédiatement notre communauté et soient placés dans la basse vallée », explique John.

«Nous n’étions pas vraiment convaincus que le trafic pourrait passer. Nous n’arrêtions pas d’entendre dire qu’il fallait six heures depuis Chilliwack pour se rendre dans notre communauté… un membre de la bande [made] à nous en quatre heures et demie.

Lors de la fermeture de l’autoroute 1, John dit qu’ils ont également eu des problèmes avec les personnes qui traversent Chawathil et se soulagent au panneau d’arrêt près de leur entrée.

Le feu de forêt de 545 hectares est désormais maîtrisé et tous les ordres et alertes ont été levés.

“C’était vraiment effrayant de notre côté parce que les Hope Brigade Days et le tournoi de baseball se déroulaient et que beaucoup de nos membres étaient là”, explique George, qui est également le directeur des opérations d’urgence. « Nous avions des gens loin de notre communauté. Donc, nous avions très peur que si le feu se déclarait dans notre communauté, tout le monde ne serait pas là ou ne saurait [about it].”

Les deux conseillers disent que l’incendie a clairement indiqué qu’un meilleur système de communication doit être mis en place entre les communautés.

De plus, John dit que s’appuyer sur les sites Web et les médias sociaux pour les mises à jour ne peut pas être la seule option. Il y a encore des gens dans chaque communauté qui n’ont pas accès à Internet, qui n’ont pas les moyens d’acheter une télévision ou qui ne connaissent pas les médias sociaux. Ne pas avoir un moyen d’accéder aux mises à jour peut être effrayant pour eux, dit John.

