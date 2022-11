La Première Nation de Gull Bay exige une rencontre avec le chef de la Police provinciale de l’Ontario après que le sergent aurait laissé un homme sur une route éloignée

Les dirigeants d’une Première Nation exigent de parler au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, de la conduite des agents et d’autres problèmes, aggravés par les plaintes contre un sergent qui aurait laissé un Autochtone au bord d’une autoroute éloignée en 2019.

“Nous espérons qu’il répondra. C’est son devoir de répondre. C’est un fonctionnaire. Il est ici pour protéger et servir tous les membres de l’Ontario”, a déclaré le chef de Gull Bay, Wilfred King, lors d’une conférence de presse mardi après-midi à Queen’s Park.

King a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario n’avait pas assuré la transparence de son enquête sur les actions présumées de l’ancien chef du détachement voisin d’Armstrong. Il est allégué qu’en 2019, le sergent a conduit un homme autochtone à 10 minutes à l’extérieur d’Armstrong et lui a dit de ne pas revenir, sinon il serait accusé d’intrusion. Le canton est à 250 kilomètres au nord de Thunder Bay et à 70 kilomètres au nord de Gull Bay.

C’est l’une des trois plaintes sérieuses que la Première Nation a adressées directement à Carrique au sujet du Sgt. Tammy Bradley, qui a été réaffectée à des “tâches non de première ligne” dans une autre partie de l’Ontario depuis février.

Le porte-parole de l’OPP, Bill Dickson, a déclaré que deux des trois plaintes avaient été résolues et qu’ils examinaient les autres allégations. King conteste cela, affirmant que la Première Nation n’a reçu de réponse à aucune de ses questions.

Dickson n’a pas dit si Carrique accepterait de rencontrer les dirigeants de Gull Bay ou d’autres Premières Nations voisines.

Le chef cite des problèmes persistants avec la Police provinciale de l’Ontario

Ces plaintes n’incluent pas non plus les problèmes récents avec les agents de la Police provinciale de l’Ontario basés à Armstrong qui, selon King, ont démontré un manque de compréhension et de respect pour les processus de gouvernance des Premières Nations.

Plus récemment, a déclaré King, le nouveau chef d’équipe du détachement d’Armstrong a refusé de fournir des services de maintien de la paix comme l’avaient demandé lui-même et la majorité du conseil de bande.

La Première Nation avait demandé à Hydro One de déconnecter un certain nombre de bâtiments communautaires jugés irréparables dans le cadre de ses services de logement, afin qu’ils puissent ensuite être démolis et que de nouveaux bâtiments soient construits pour les remplacer.

REGARDER | Le chef Wilfred King exige une rencontre avec le commissaire de l’OPP :

Le chef de la Première Nation demande une rencontre avec le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario Le chef de Gull Bay, Wilfred King, appelle à des conversations «de nation à nation» avec le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, après qu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario aurait laissé un homme sur le bord d’une autoroute éloignée du nord de l’Ontario à l’été 2019.

Anticipant une certaine résistance, King a déclaré qu’ils avaient demandé au détachement de la Police provinciale de l’Ontario d’être présent et de surveiller la situation. Mais lorsque certains membres de la communauté, irrités par la décision du conseil, sont arrivés sur le site et qu’un conseiller de bande a déclaré qu’il n’autorisait pas la déconnexion de la maison, King a déclaré que le sergent du détachement nouvellement nommé avait déclaré qu’il était clair que la Première Nation devait « faire un peu plus en parler” et elle pourrait proposer ses services “en tant que médiatrice”.

L’administratrice de la bande de Gull Bay, Beth Boon, a déclaré que c’est à ce moment-là que le sergent a dit: “Eh bien, nous allons reculer. Nous n’allons rien appliquer pour le moment”, ce qui a effectivement supprimé le pouvoir décisionnel du chef et conseil de bande, dit-elle.

C’est à ce moment-là que les techniciens d’Hydro One sont partis, invoquant des craintes pour leur sécurité personnelle, a déclaré Boon. Elle a ajouté que la Première Nation déposera maintenant une injonction afin de pouvoir poursuivre son programme de logement tel qu’approuvé précédemment par le conseil de bande.

“Nous n’avons aucune sécurité dans la communauté”

King a déclaré que la situation d’Hydro One ainsi que les récentes menaces de violence contre les employés des Premières Nations ont créé une situation désastreuse à Gull Bay.

“En ce moment, nous n’avons aucune sécurité dans la communauté. C’est la position du chef et du conseil que nous ne pouvons offrir à personne aucune sorte de protection parce que nous avons un manque de services de police dans la communauté”, a déclaré King dans une interview avec CBC News.

“Donc en ce moment, fondamentalement, vous avez des règles de foule dans la communauté et il n’y a pas de loi et d’ordre.”

Tous les bâtiments et services non essentiels sont fermés à Gull Bay depuis près d’une semaine, le personnel de la Première Nation exprimant des inquiétudes en matière de sécurité, a-t-il ajouté.

“Il y a un réel manque de confiance envers les dirigeants de l’OPP”, a déclaré King, ajoutant que la méfiance remonte à des années, depuis que Gull Bay a adopté une résolution du conseil de bande en 2017 interdisant aux agents de l’OPP d’entrer dans la communauté.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Dickson a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario avait toujours répondu aux événements posant une “menace imminente pour la sécurité publique et continuera de le faire”, et a reconnu que la résolution n’autorise que les membres de la Police provinciale de l’Ontario à entrer sur le territoire de Gull Bay en réponse aux appels d’urgence au 911. .

Dickson n’avait pas encore répondu aux questions sur les événements récents à Gull Bay au moment de la publication.