Pendant des siècles, il a été largement admis que le chaos a rapidement suivi la fin de la domination romaine en Grande-Bretagne à la fin du quatrième siècle.

Mais la découverte de la première mosaïque connue du cinquième siècle dans une villa romaine révèle que la vie sophistiquée s’est poursuivie, du moins à certains endroits.

On pensait que les villes et les villas avaient été en grande partie abandonnées après le départ des Romains, un krach économique et le début de l’âge sombre.

Mais la datation au radiocarbone a révélé que l’une des mosaïques de Chedworth dans le Gloucestershire a été conçue et créée au milieu du cinquième siècle.

Chedworth est l’une des plus grandes villas romaines du pays et l’une des mieux conservées, avec 35 chambres exposées et des éléments importants, dont de nombreuses mosaïques.

Martin Papworth, archéologue pour le National Trust, a déclaré: « Le cinquième siècle est une époque qui marque le début de la période sub-romaine, souvent appelée « l’âge sombre », une époque à partir de laquelle peu de documents survivent et les preuves archéologiques sont rares. .

« Après près de 400 ans, la Grande-Bretagne avait été perdue par Rome, des unités de l’armée régulière et des membres de la fonction publique étaient soit retirées, soit non payées en espèces et leurs salaires sous forme de monnaie cessaient d’être introduits en Grande-Bretagne par le gouvernement central.

«Cela a vu la production décliner et les industries de l’artisanat et des services sont devenues insoutenables.

«On a généralement cru que la plupart de la population se tournait vers l’agriculture de subsistance pour subvenir à ses besoins et, après la rupture avec Rome, le système administratif de Britannia s’est décomposé en une série de fiefs locaux.

«Ce qui est si excitant dans la datation de cette mosaïque à Chedworth, c’est qu’elle témoigne d’un déclin plus graduel.

« La création d’une nouvelle salle et la pose d’un nouveau plancher suggèrent la richesse et une industrie de la mosaïque se poursuivant 50 ans plus tard que prévu. »

Le charbon et l’os scellés dans une tranchée de fondation dans la gamme nord de Chedworth Villa ont fourni des dates au radiocarbone qui montrent que le mur n’aurait pas pu être construit avant après 424 après JC.

La mosaïque, construite par des Britanniques romanisés, a été achevée après cette date.

Les experts pensent que le mur daté de la villa a été construit pour diviser une pièce existante et que la mosaïque y a été posée.

Les parties les mieux conservées de la mosaïque se trouvent en marge de la pièce, car les zones centrales ont vu plus d’usure.

Un programme de fouilles et de recherches archéologiques a commencé sur le site en 2012. Cependant, la datation de la mosaïque n’a été achevée que récemment.

La mosaïque, dans la salle 28 de la villa, est une conception complexe avec une série de cercles remplis alternativement de fleurs et de nœuds formant sa bordure extérieure.

Il s’intègre précisément dans l’espace de la pièce délimité par le mur daté, mais est de moins bonne qualité que les autres mosaïques de la villa et contient plusieurs erreurs dans sa conception.

M. Papworth a ajouté: « Il est intéressant de spéculer sur les raisons pour lesquelles les propriétaires de Chedworth Villa vivaient encore dans ce style jusqu’au cinquième siècle.

«Il semble que dans le West Country, le mode de vie romanisé a été maintenu pendant un certain temps.

Il a déclaré que de nombreuses grandes villas romaines richement décorées ont été trouvées dans la campagne autour de Cirencester, qui était la deuxième plus grande ville romano-britannique après Londres à la fin du quatrième siècle.

Il y a également eu des découvertes de poteries du cinquième au sixième siècle en provenance d’Afrique et de Palestine parmi les ruines de Chedworth, qui sont de forts indicateurs d’occupation sub-romaine de haut statut à l’époque.

Stephen Cosh, qui a écrit sur toutes les mosaïques romaines connues de Grande-Bretagne, a décrit la datation de la mosaïque comme «extrêmement excitante» et «d’une importance énorme».

Il a ajouté: « Je suis toujours sous le choc de cette datation.

«Il y a des mosaïques romaines très tardives dans la région pour lesquelles l’archéologie peut seulement dire qu’elles doivent être postérieures à une date particulière, sans pouvoir dire combien de temps plus tard.

Mais personne n’a jamais été soupçonné d’être aussi tard. Il sera important de rechercher d’autres sites dans la région pour voir si nous pouvons démontrer une rénovation similaire dans d’autres villas qui ont continué à être occupées au cinquième siècle.