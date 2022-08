La première mission privée sur Vénus n’aura que cinq minutes pour chasser la vie

Bien que des études ultérieures remis en cause la détection de la phosphine, l’étude initiale a ravivé l’intérêt pour Vénus. Dans son sillage, la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont sélectionné trois nouvelles missions pour voyager sur la planète et enquêter, entre autres questions, si ses conditions auraient pu soutenir la vie dans le passé. La Chine et l’Inde prévoient également d’envoyer des missions sur Vénus. “La phosphine a rappelé à tout le monde à quel point [this planet] était », explique Colin Wilson de l’Université d’Oxford, l’un des scientifiques principaux adjoints de la mission européenne Venus, EnVision.

Mais la majeure partie de ces missions ne donneraient de résultats que plus tard dans les années 2020 ou dans les années 2030. Les astronomes voulaient des réponses maintenant. Par chance, Peter Beck, le PDG de la société de lancement basée en Nouvelle-Zélande Rocket Lab, a fait de même. Longtemps fasciné par Vénus, Beck a été contacté par un groupe de scientifiques du MIT au sujet d’une mission audacieuse qui pourrait utiliser l’une des fusées de la société pour chasser la vie sur Vénus beaucoup plus tôt, avec un lancement en 2023. (Une fenêtre de lancement de sauvegarde est disponible en janvier 2025.)

Phosphine ou pas, les scientifiques pensent que si la vie existe sur Vénus, elle pourrait être sous forme de microbes à l’intérieur minuscules gouttelettes d’acide sulfurique qui flottent au-dessus de la planète. Alors que la surface semble largement inhospitalière, avec des températures suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb et des pressions similaires à celles du fond des océans terrestres, les conditions à environ 45 à 60 kilomètres au-dessus du sol dans les nuages ​​de Vénus sont nettement plus tempérées.

« J’ai toujours eu l’impression que Vénus avait un coup dur », dit Beck. « La découverte de la phosphine a été le catalyseur. Nous devons aller sur Vénus pour chercher la vie.

Les détails de la mission, la première entreprise financée par des fonds privés vers une autre planète, ont maintenant été publié. Rocket Lab a développé un petit vaisseau spatial polyvalent appelé Photon, de la taille d’une table à manger, qui peut être envoyé à plusieurs endroits du système solaire. Une mission sur la lune pour la NASA a été lancé en juin. Pour cette mission Vénus, un autre vaisseau spatial Photon sera utilisé pour lancer une petite sonde dans l’atmosphère de la planète.

Cette sonde est actuellement développée par une équipe de moins de 30 personnes, dirigée par Sara Seager au MIT. Lancé dès mai 2023, il devrait prendre cinq mois pour atteindre Vénus, arrivant en octobre 2023. À moins de 10 millions de dollars, la mission, financée par Rocket Lab, le MIT et des philanthropes non divulgués, est à haut risque mais à faible coût, à seulement 2 % du prix de chacune des missions Vénus de la NASA.

“C’est la chose la plus simple, la moins chère et la meilleure que vous puissiez faire pour essayer de faire une grande découverte”, déclare Seager.

La sonde est petite, ne pesant que 45 livres et mesurant 15 pouces de diamètre, légèrement plus grande qu’un panier de basket. Son design en forme de cône arbore un bouclier thermique à l’avant, qui supportera le poids de la chaleur intense générée lorsque la sonde – libérée par le vaisseau Photon avant son arrivée – frappera l’atmosphère vénusienne à 40 000 kilomètres par heure.