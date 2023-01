La première mission lunaire coréenne offre des vues dévastatrices de la Terre

Bonjour, Terre, tu es magnifique. Le vaisseau spatial Corée du Sud Korea Pathfinder Lunar Orbiter, connu sous le nom de Danuri, a envoyé à l’humanité des lettres d’amour visuelles de la lune. Le vaisseau spatial est récemment entré en orbite lunaire et a tourné une caméra haute résolution vers la maison.

Le L’Institut coréen de recherche aérospatiale a partagé les vues sur Twitter cette semaine. Les deux premiers viennent de fin décembre et montrent le paysage de cratères de la lune avec la Terre qui pointe au-dessus de l’horizon.

#달 상공에서 #다누리 가 보낸 인증샷📷✨

이 사진 은 다누리 에 탑재 된 고해상도 카메라 (luti) 를 이용 해 촬영 하였으며, 달 크레이터들 과 지구 의 모습 을 선명 하게 확인 할 수 수 있습니다. 📷사진 설명

1) 12 월 24 일 달 상공 344 km 에서 촬영한 사진

2) 12 월 28 일 달 상공 124 km 에서 촬영한 사진 pic.twitter.com/pBC5Dw5X9M — 한국항공우주연구원 (@kari2030) 3 janvier 2023

Les images rappellent Vues du lever de la Terre vu des missions Apollo et Artemis de la NASA. La mission autour de la lune Artemis I a renvoyé une belle vidéo d’un lever de terre vu de la capsule Orion non vissée l’année dernière.

KARI a partagé une deuxième série d’images de la Terre cassé au cours de la nouvelle année.

2023년 새해에 다누리가 촬영한 지구와 달

Du 2022 au 12 septembre au 31 septembre 2023 au 1er septembre 2023.

다누리 는 현재 탑재체들 의 성능 확인 및 오차 조정 등 작업 을 진행 하고 있으며, 2 월 부터 본격 적 인 과학 기술 임무 를 수행 할 예정 예정 입니다.#다누리 pic.twitter.com/fBF1azldSj — 한국항공우주연구원 (@kari2030) 3 janvier 2023

Danuri est la première mission lunaire de la Corée du Sud. Il a été lancé en août 2022 sur une fusée SpaceX et devrait orbiter autour de la Lune pendant un an. La NASA a fourni un instrument à la mission, une caméra appelée ShadowCam qui capturera des images des régions polaires sombres de la lune. La mission pourrait aider la NASA à sélectionner les futurs sites d’alunissage.

Le nom Danuri est né d’un concours public et c’est le résultat de la fusion des mots coréens pour lune et plaisir. Après avoir vu ces images, le nom ne pouvait pas être plus approprié.