La première mise à jour majeure pour Zenfone 8 et 8 Flip améliore la caméra, les performances, ajoute de nouvelles fonctionnalités

Les Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip reçoivent leurs premières mises à jour logicielles majeures après leur lancement, respectivement les versions 30.11.51.41 et 30.11.55.37. Ces mises à jour ont commencé à être déployées au cours du week-end et peuvent prendre quelques jours pour atteindre tout le monde.

Les mises à jour ont pour la plupart des changelogs identiques. La qualité d’image de la caméra a été améliorée et il y a un nouveau mode Document. Si tu as un RhinoShield pour votre Flip, la caméra se lancera désormais automatiquement une fois que vous aurez fait glisser le couvercle de la caméra hors du chemin.





Asus ZenFone 8 Flip et ZenFone 8 • Le RhinoShield SolidSuit a un couvercle de caméra coulissant

La stabilité et les performances du système ont été améliorées et le correctif de sécurité a été amélioré (bien que la date ne soit pas claire). En outre, l’interface utilisateur dispose désormais d’un mode à une main, ce qui est probablement plus utile sur le plus grand Flip que sur le petit Zenfone 8. Le nouveau mode de priorité coupe tous les appels à l’exception des numéros sur une liste blanche.

Vous pouvez aller dans Paramètres> Système> Mises à jour du système pour vérifier manuellement si la mise à jour a atteint votre appareil. Voici les changelogs complets:

Asus Zenfone 8

Amélioration de la stabilité du système

Amélioration des performances du système

Amélioration de la qualité de la caméra

Ajout du mode Document à la caméra ASUS

Ajustement de l’animation d’ouverture de la caméra frontale

Ajout du mode à une main et des instructions de guidage

Ajout du mode priorité dans les paramètres ASUS

Ajout de la fonction de recherche en mode Force Dark

Ajout d’une icône de style capsule dans la barre d’état pour des scénarios spécifiques tels qu’un appel téléphonique, un enregistrement sonore, etc.

Mise à jour du correctif de sécurité Android

Amélioration de l’animation de déverrouillage des empreintes digitales

VoLTE activé sur Telia (Lituanie)

VoLTE et VoWifi activés sur ICE (Norvège)

Asus Zenfone 8 Flip

Amélioration de la stabilité du système

Amélioration des performances du système

Amélioration de la qualité de la caméra

Ajout du mode Document à la caméra ASUS

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui lance automatiquement la caméra ASUS pendant que le couvercle de Rhinoshield glisse vers le bas

Ajout du mode à une main et des instructions de guidage

Ajout du mode priorité dans les paramètres ASUS

Ajout de la fonction de recherche en mode Force Dark

Ajout d’une icône de style capsule dans la barre d’état pour des scénarios spécifiques tels qu’un appel téléphonique, un enregistrement sonore, etc.

Mise à jour du correctif de sécurité Android

Amélioration de l’animation de déverrouillage des empreintes digitales

VoLTE activé sur Telia (Lituanie)

VoLTE et VoWifi activés sur ICE (Norvège)

