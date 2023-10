La première mise à jour majeure du Chromebook depuis des années promet des spécifications améliorées

Au cours de la décennie d’existence de la gamme Chromebook d’ordinateurs portables ultra bon marché, la société a laissé la conception basée sur ChromeOS persister sans de nombreuses mises à jour majeures. Maintenant, le géant de la technologie est là avec Chromebook Plus vantant une nouvelle norme matérielle et quelques modifications logicielles que la société promet seront un pas en avant pour tous ceux qui recherchent une configuration simple, bien que toujours invariablement liées à la marque de logiciels de Google.

À quel point « plus » signifie-t-il Plus ? Eh bien, Google apporte quelques ajouts en portant quelques touches logicielles qui sont devenues des piliers sur les téléphones Android. Le Chromebook bénéficie de la refonte Material You, ce qui signifie que les utilisateurs devraient pouvoir définir des échantillons de couleurs agréables pour leur interface utilisateur en fonction de leurs fonds d’écran. Google ajoute également son outil de retouche photo basé sur l’IA, Magic Eraser, à l’application Google Photos. Il existe quelques améliorations supplémentaires en matière de qualité de vie, notamment la possibilité de définir le flou d’arrière-plan de l’appareil photo, un éclairage amélioré et des sous-titres en direct à partir de l’étagère inférieure des applications.

Le nouveau surnom « Plus » signifie que ces Chromebooks promettent des spécifications minimales que vous recevez pour au moins 399 $. Chacun est livré avec un processeur Intel Core i3 de 12e génération ou AMD Ryzen 3 7000, ou mieux. De plus, un modèle Plus devrait disposer de plus de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Google a promis que chacun arborerait une webcam 1080p avec réduction du bruit temporel et un écran Full HD IPS ou supérieur. Ces spécifications mises à jour devraient pouvoir prendre en charge des applications d’édition telles que LumaFusion et Le créateur de films de Google Photos.

Google montre comment fonctionne File Sync sur Chromebook Plus. Gifs: Google

Il existe quelques fonctionnalités intéressantes particulièrement adaptées aux Chromebooks. Il existe un nouveau paramètre de fond d’écran dynamique pour les fonds d’écran spécifiques au Chromebook qui change en fonction de l’heure de la journée. La nouvelle fonctionnalité la plus importante pour les anciens utilisateurs de Chromebook est peut-être la synchronisation de fichiers. Même avec une nouvelle norme de 128 Go de stockage, les Chromebooks s’appuieront toujours sur le stockage dans le cloud pour la plupart de leur travail, ce qui signifie que cela peut être pénible lorsque vous emportez votre ordinateur portable dépourvu de 5G quelque part sans connexion Internet simple. Une fois que les utilisateurs l’ont activé, File Sync télécharge automatiquement les fichiers Google Workspace lorsqu’il trouve une connexion Internet.

Malheureusement, certaines des fonctionnalités les plus intéressantes du Chromebook Plus arriveront plus tard. Google a vanté plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA, notamment un assistant d’écriture intégré qui devrait fonctionner que ce soit dans Chrome ou Docs. Google ajoute également un paramètre Generative Wallpaper qui utilise un générateur d’images AI pour créer un nouvel arrière-plan basé sur une invite. Google propose huit modèles différents pour que l’IA base l’image, et les utilisateurs pourront également créer des arrière-plans générés par l’IA sur Google Meet.

En attendant, Google tente d’attirer les utilisateurs vers sa marque d’ordinateur portable en promettant un essai gratuit de trois mois pour le nouveau produit d’Adobe. version Web de Photoshop ainsi que trois mois de niveau prioritaire Nvidia Geforce Now. Même avec La nouvelle intégration IA de Photoshop Grâce au générateur d’images Firefly, trois mois ne constituent guère une incitation pour chaque service, d’autant plus qu’après l’essai, cela coûterait 21 dollars par mois pour une version un peu plus limitée de Photoshop, tandis que Geforce maintenant coûtera toujours 10 $ par mois. Bon sang, c’était il y a quelques années à peine, lorsque les Chromebooks annonçaient trois mois de Google Stadia, aujourd’hui disparu.

Les anciens modèles de Chromebook devraient également recevoir certaines des améliorations de l’interface utilisateur Material You lors d’une mise à jour déployée auprès des utilisateurs lundi. Néanmoins, les anciens modèles de Chromebook ne bénéficieront pas de tous les nouveaux ajouts tels que les fonds d’écran dynamiques ou la synchronisation de fichiers. Google a déclaré que certains Chromebooks plus anciens qui répondent aux spécifications minimales devraient pouvoir bénéficier de l’ensemble de fonctionnalités Plus OS.

Google se vante que ses Chromebooks peuvent prendre en charge la nouvelle version Web de Photoshop qui inclut le remplissage et l’expansion génératifs alimentés par l’IA. Photo: Kyle Barr / Gizmodo

Il existe de nouveaux modèles de Chromebook provenant de constructeurs OEM classiques, notamment Acer, Asus, HP et Lenovo, pour commencer. Il existe des modèles d’ordinateurs portables classiques ainsi que des modèles rabattables 2-en-1 d’Asus, HP et Lenovo avec une petite variété de spécifications entre eux. La gamme de Lenovo comprend un modèle de « Chromebook de jeu » principalement conçu autour du streaming de jeux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien que ce modèle ne soit pas disponible aux États-Unis pour commencer.

Il existe de nombreuses variations subtiles entre chaque modèle. Par exemple, le HP Chromebook Plus x360 à 750 $ arbore un écran rabattable de 14 pouces, tandis que le HP Chromebook Plus à 600 $ a un écran de 15,6 pouces. Pendant ce temps, le Chromebook Plus 515 initial d’Acer doté d’un processeur Intel Core de 12e génération arbore un écran Full HD de 15,6 pouces (vous pouvez payer plus pour la version à écran tactile) tandis que le 514 comprend un processeur AMD Ryzen 5 7520 et un WUXGA de 14 pouces. écran à partir de 449 $.

Tous ces nouveaux Chromebooks seront disponibles le 8 octobre aux États-Unis chez la plupart des grands détaillants. Ils seront disponibles au Canada et en Europe à partir du 9 octobre.

Ces prix variés ne sont qu’un autre rappel que, malgré les quelques fonctionnalités supplémentaires et les spécifications minimales garanties, le Chromebook doit toujours rivaliser avec d’autres ordinateurs portables bon marché qui ne se limitent pas à ce que Google intègre dans ChromeOS. Le mois dernier, Microsoft a annoncé le dernier de sa série d’ordinateurs portables Surfacey compris le Surface Laptop Go 3 à 799 $. C’est à chaque utilisateur de décider s’il est prêt à dépenser un peu plus pour un appareil exécutant une version complète de Windows 11 ou à opter pour un ordinateur portable moins cher, bien que techniquement plus limité.

Il est intéressant que Google évoque sa marque d’ordinateurs portables basés sur Chromium alors qu’elle est actuellement au milieu d’une procès antitrust majeur alléguant que Google a utilisé sa position dominante pour mettre en avant ses logiciels avant ses concurrents. Tout sur Chromebook reste lié à la marque de logiciels de Google. Le seul moyen d’accéder à la plupart des fonctionnalités est via Google Chrome et toutes les nouvelles applications doivent passer par le Play Store.