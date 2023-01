La première mise à jour de votre téléphone Google Pixel de 2023 est arrivée

Bienvenue dans une nouvelle année et également dans la première mise à jour Google Pixel de l’année. Google a lancé 2023 en publiant le correctif de sécurité Android de janvier et la mise à jour pour le Pixel 4a jusqu’au Pixel 7. Je sais que cela peut sembler un jour de retard et une publication étrange le mardi, mais il y avait un jour férié observé là-dedans.

Comme il ne s’agit pas d’une grosse mise à jour trimestrielle, nous n’attendons pas grand-chose de cette version. Depuis que nous avons reçu un Pixel Feature Drop en décembre qui a rendu publique une version trimestrielle de la plate-forme (QPR) avec des dizaines et des dizaines de corrections de bogues, cette mise à jour de janvier devrait être davantage un correctif de bogues mineurs, l’accent étant mis sur les correctifs de sécurité. Tout bon.

À partir de ce moment, Google a publié l’image d’usine de janvier et les fichiers OTA 13.0 pour tous les téléphones Pixel actifs, y compris les Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 , et Pixel 7 Pro. Tout ici devrait être à l’heure, sans retard. Si nous ne voyons pas de mise à jour arriver pendant quelques jours, nous ne manquerons pas de vous en informer.

Voici les numéros de build pour chaque appareil :

Pixel 4a : TQ1A.230105.001

Partie 4a : TQ1A.230105.001.B1 (Canada)

Pixel 4a (5G) : TQ1A.230105.001

Pixel 5 : TQ1A.230105.001

Pixel 5a (5G) : TQ1A.230105.001

Pixel 6 : TQ1A.230105.002

Pixel 6 Pro : TQ1A.230105.002

Pixel 6a : TQ1A.230105.001.A2

Pixel 7 : TQ1A.230105.001.A2

Pixel 7 : TQ1A.230105.001.A3 (Telstra)

Pixel 7 Pro : TQ1A.230105.002

Pixel 7 Pro : TQ1A.230105.002.A1 (Telstra)

Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu en direct (Paramètres> Système> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA sur les liens. sous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Liens: