La première mise à jour de la Galaxy Watch 6 est prête

Les nouvelles montres de Samsung, la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic, ont été entièrement annoncées à ce stade et nous connaissons toutes leurs spécifications et quand/comment nous pouvons en acheter une. Leur date de lancement est fixée au 11 août, mais comme les mises à jour ne dorment jamais (ou quelque chose ?), nous savons déjà quelle devrait être la version lorsque votre nouvelle Galaxy Watch 6 ou 6 Classic arrivera.

La première mise à jour de la Galaxy Watch 6 devrait arriver prête à l’emploi, selon Verizon. Nous savons qu’il contiendra « des améliorations de performances sur votre appareil » et c’est à peu près tout.

Habituellement, la première mise à jour ou la première mise à jour n’est pas majeure, car Samsung aura besoin de temps pour que les gens mettent chaque montre au poignet pour comprendre une plus grande liste de bogues – attendez-vous à une mise à jour plus importante plus tard.

Si vous avez acheté une Galaxy Watch 6 ou Galaxy Watch 6 Classic, ces versions devraient atterrir sur votre montre dès le début :

Galaxy Watch6 (LTE) : R935USQU1AWG1 (40mm) / R945USQU1AWG1 (44mm) (via)

: R935USQU1AWG1 (40mm) / R945USQU1AWG1 (44mm) (via) Galaxy Watch 6 classique (LTE) : R955USQU1AWG1 (43mm) / R965USQU1AWG1 (47mm) (via)

: R955USQU1AWG1 (43mm) / R965USQU1AWG1 (47mm) (via) Galaxy Watch6 (Bluetooth) : R930USQU1AWG1 (40mm) / R940USQU1AWG1 (44mm)

: R930USQU1AWG1 (40mm) / R940USQU1AWG1 (44mm) Galaxy Watch 6 Classique (Bluetooth): R950USQU1AWG1 (43mm) / R960USQU1AWG1 (47mm)

Une fois les montres arrivées dans quelques semaines, nous mettrons à jour ce message pour vous informer de tout autre changement non répertorié dans ces premiers journaux des modifications.

Précommandez votre Galaxy Watch 6 et économisez 50 $ supplémentaires.