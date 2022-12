La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern ferme la question «sexiste» de la journaliste et Twitter est là pour ça

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a interdit à un journaliste de poser une question « sexiste » lors d’une conférence de presse conjointe avec la Première ministre finlandaise Sanna Marin à Auckland. La journaliste qui a posé la question appartenait à la chaîne de radio néo-zélandaise Newstalk ZB, a rapporté The London Economic. Le journaliste a demandé au Premier ministre si elle avait rencontré Marin parce qu’ils étaient tous les deux “d’âge similaire et avaient beaucoup de choses en commun” ou si les Kiwis pouvaient s’attendre à “réellement” voir plus d’accords entre les deux pays. Ardern l’a interrompu pour demander : “Je Je me demande si quelqu’un a déjà demandé à Barack Obama et à John Key s’ils se sont rencontrés parce qu’ils avaient le même âge ?”

Elle a poursuivi en parlant du fait qu’il y avait plus d’hommes en politique. « Parce que deux femmes se rencontrent, ce n’est pas simplement à cause de leur sexe. Elle a expliqué les liens entre la Nouvelle-Zélande et la Finlande en termes d’importations et d’exportations.

“Jacinda Ardern est tout simplement incroyable. Elle prend une question enfantine et irrespectueuse et parvient à construire une réponse intelligente, informative et éducative (étayée par des statistiques) et à la livrer avec grâce et éloquence. Énorme admiration pour notre Premier ministre”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Un journaliste a demandé au Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern si elle rencontrait le Premier ministre finlandais Sanna Marin parce qu’ils étaient tous les deux “d’âge similaire et avaient beaucoup de choses en commun”. Sa réponse est tout. pic.twitter.com/rT6jIce5AU — Goodable (@Goodable) 30 novembre 2022

Coup mortel complet de Jacinda Ardern dans le presseur conjoint avec Sanna Marin lorsqu’on leur a demandé s’ils se rencontraient parce qu’ils étaient similaires. “Je me demande si quelqu’un a demandé ça à Barack Obama et John Key? —Ben McKay (@benmackey) 29 novembre 2022

Jacinda Ardern est tout simplement incroyable. Elle prend une question enfantine et irrespectueuse et parvient à construire une réponse intelligente, informative et éducative (étayée par des statistiques) et à la livrer avec grâce et éloquence. Énorme admiration pour notre PM. ❤️ https://t.co/uoUK75dqPt – Cléo (@cleotibbitts) 29 novembre 2022

Je suis tellement contente que Jacinda Ardern ait posé cette question sexiste. Les femmes sont toujours traitées comme des exceptions à la règle en politique, où les hommes sont pris pour acquis. S’il vous plaît, arrêtez de poser ces questions de merde – votre misogynie se voit ! https://t.co/yrnfcheBni– Victoria Fielding (@DrVicFielding) 30 novembre 2022

Twitter est clairement tout pour la réponse fluide et intelligente d’Ardern.

