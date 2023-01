La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern démissionne un mois après une insulte au micro

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé jeudi qu’elle ne se représenterait pas et qu’elle quitterait ses fonctions le mois prochain.

Ahearn a fait cette annonce choquante lors de la réunion annuelle du caucus de son parti travailliste, affirmant qu’elle “n’en avait plus assez dans le réservoir” pour faire le travail.

“Je pars, car un rôle aussi privilégié implique des responsabilités”, a-t-elle déclaré. “La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne à diriger et aussi quand vous ne l’êtes pas. Je sais ce que ce travail demande. Et je sais que je n’ai plus assez de ressources pour lui rendre justice. C’est aussi simple que ça.”

LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ESSAIE DE SAISIR LA TUTELLE DU BÉBÉ APRÈS QUE LES PARENTS ONT DEMANDÉ DU SANG NON ​​VACCINÉ POUR LA CHIRURGIE

Sa démission prend effet le 7 février.

Ardern est devenu Premier ministre en 2017 et a mené la Nouvelle-Zélande à travers une période d’incidents majeurs, notamment la pandémie de COVID-19 et une attaque contre deux mosquées à Christchurch au cours de laquelle 51 personnes ont été tuées. Pendant la pandémie, elle a imposé certaines des règles de confinement les plus strictes au monde.

En août 2021, le pays a été mis en quarantaine pendant au moins trois jours après la découverte d’un seul cas de coronavirus dans une communauté.

En décembre, elle a été prise sur un micro brûlant qualifiant le chef de l’opposition David Seymour de “p —– arrogant” lors d’un échange au cours duquel Seymour a demandé si Ardern pouvait “donner un exemple d’elle commettant une erreur, s’excusant correctement et corrigeant ça”, a rapporté The Guardian.

Ardern a répondu en reconnaissant les difficultés de son gouvernement plan “isolement géré” pour COVID-19 mais elle a dit à son adjoint, Grant Robertson, que Seymour était “un p—- tellement arrogant” alors qu’elle s’asseyait – les microphones ont capté le commentaire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle est la plus jeune dirigeante du pays.

“J’espère que je quitterai les Néo-Zélandais avec la conviction que vous pouvez être gentil, mais fort, empathique mais décisif, optimiste mais concentré. Et que vous pouvez être votre propre genre de leader – quelqu’un qui sait quand il est temps de partir”, a-t-elle déclaré. , selon le Guardian.