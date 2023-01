La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern démissionne avant les élections

Commentez cette histoire Commenter

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui a remporté des éloges dans le monde entier pour son style de leadership pendant la pandémie de coronavirus, a annoncé sa démission jeudi avant les élections nationales plus tard cette année. “J’ai tout donné pour être Premier ministre, mais cela m’a aussi beaucoup coûté”, a déclaré Ardern, 42 ans, dans un communiqué. “Vous ne pouvez pas et ne devriez pas faire le travail à moins d’avoir un réservoir plein, plus un peu en réserve pour les défis imprévus et inattendus qui se présentent inévitablement.”

Ardern a déclaré qu’elle démissionnerait d’ici le 7 février. Les législateurs représentant son parti travailliste de centre-gauche au pouvoir voteront dimanche sur un nouveau chef, qui conduira le parti à des élections nationales le 14 octobre.

La nouvelle a été une telle surprise qu’Ardern a dû rejeter les suggestions selon lesquelles elle tentait de devancer un scandale en démissionnant ou qu’elle se retirait parce que son parti était à la traîne de la principale opposition conservatrice lors des récents sondages électoraux.

« Je ne pars pas parce que je crois que nous ne pouvons pas gagner les élections, mais parce que je crois que les travaillistes peuvent et vont les gagner. Nous avons besoin d’épaules fraîches pour relever les défis de cette année et des trois prochaines », a-t-elle déclaré.

Ardern a déclaré aux journalistes qu’elle n’avait discuté de la décision qu’avec quelques personnes et qu’elle n’en avait même pas informé sa fille de quatre ans à l’avance.

“Les enfants de quatre ans sont bavards”, a déclaré Ardern. “Je ne pouvais pas courir le risque.”

Ardern est devenue la plus jeune dirigeante néo-zélandaise en plus de 150 ans lorsqu’elle a été élue en 2017. Sa victoire a été considérée dans le monde entier comme un antidote à la politique populiste de l’époque, et l’intérêt mondial s’est accru lorsque, en 2018, elle est devenue la deuxième leader mondial des temps modernes à avoir un bébé au pouvoir (la pakistanaise Benazir Bhutto a été la première). Ardern a ensuite emmené sa fille de 3 mois à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le dirigeant néo-zélandais pris au micro en train de jurer contre un législateur rival

La jeune dirigeante de centre-gauche a été saluée pour sa gestion calme de la nation du Pacifique à travers un certain nombre d’événements majeurs, notamment la pandémie de coronavirus, une éruption volcanique et une attaque terroriste. En 2020, le magazine Atlantic la décrivait comme peut-être “la dirigeante la plus efficace de la planète”.

Plus récemment, cependant, le sentiment local envers son gouvernement s’est détérioré alors que la petite nation insulaire émerge d’une longue période d’isolement pandémique.

La Nouvelle-Zélande est aux prises avec de nombreuses pressions observées ailleurs : inflation, hausse des taux d’intérêt et problèmes d’abordabilité du logement. Elle est également confrontée à des problèmes localisés, tels qu’une série de raids dans des bijouteries et des vols dans des dépanneurs – dont au moins un meurtrier – qui ont donné l’impression à certains électeurs que son administration est indulgente en matière de criminalité.

Le mois dernier, Ardern a subi un rare manque de sang-froid au Parlement et a été surpris par un micro brûlant faisant référence à un législateur rival utilisant un mot péjoratif. (Une transcription officielle des remarques, dans laquelle Ardern le comparait à une partie de l’anatomie masculine, a été signée par Ardern et le législateur en question et plus tard vendue aux enchères à des fins caritatives.)

“Je suis humaine”, a-t-elle déclaré aux journalistes jeudi lors d’une retraite du caucus du Parti travailliste dans la ville côtière de Napier. « Nous donnons autant que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons, puis c’est le moment. Et pour moi, il est temps.