La Première ministre italienne Giorgia Meloni visite les inondations après que 36 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile | Nouvelles du monde

Le Premier ministre italien a écourté son voyage au Japon pour le sommet du G7 afin de visiter les régions inondées du nord de l’Italie, où des milliers de personnes ont été déracinées de chez elles.

Giorgia Meloni a visité des villes de la région d’Émilie-Romagne, où les violentes inondations ont fait 14 morts et provoqué des dégâts estimés à des milliards d’euros, après s’être arrêtées sur le chemin du retour du sommet en Asie.

Environ 36 000 personnes ont été évacuées au milieu d’inondations qui ont fait couler des rivières de boue dans les villes lors d’un événement extrême aggravé par le changement climatique, ont déclaré des scientifiques.

Image:

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré que les rencontres avec les personnes touchées par les inondations avaient été émouvantes. Photo : AP



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:57

Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 10 000



Elle a dit que rencontrer ceux qui avaient été touchés par le déluge avait été une expérience émouvante.

« Cela a été une tragédie, mais nous pouvons toujours nous remettre fortement des crises », a déclaré Meloni aux journalistes dans la ville de Ravenne, l’une des zones les plus touchées.

Le Premier ministre s’est engagé à soutenir la reprise, affirmant que les dégâts avaient été énormes mais qu’il était difficile de chiffrer l’impact financier.

Le gouvernement italien tiendra un conseil des ministres mardi pour décider des mesures à prendre pour répondre à l’urgence.

« Nous trouverons les ressources nécessaires », a-t-elle ajouté, affirmant que le pays pourrait avoir besoin de faire appel au Fonds de solidarité de l’Union européenne pour les catastrophes naturelles.

Les autres dirigeants du sommet du Groupe des Sept (G7) dans la ville japonaise d’Hiroshima avaient également proposé diverses formes de

soutien, a-t-elle ajouté.

Image:

Le Pô inonde ses rives à Turin, en Italie, dimanche 21 mai 2023



Image:

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a inspecté dimanche les dégâts causés aux habitations de la région d’Émilie-Romagne. Photo : AP



Meloni a quitté le sommet d’Hiroshima un jour plus tôt que prévu, affirmant que sa conscience ne lui permettrait pas de rester

loin plus longtemps.

Au moment où elle est arrivée dimanche, la pluie s’était arrêtée et les équipes de secours et les volontaires étaient intervenus, essayant de pomper l’eau des bâtiments et d’éliminer la boue des rues avant qu’elle ne soit cuite par le soleil.

Environ 10 000 personnes n’ont toujours pas pu rentrer chez elles.

L’agriculture a souffert dans une région qui cultive des fruits comme les pêches, les kiwis et les abricots, ainsi que le maïs et les céréales.

Le sol en Émilie-Romagne avait été desséché par la sécheresse avant que la pluie ne tombe, le rendant pratiquement imperméable, de sorte que la pluie s’est écoulée et que les rivières ont débordé pendant la nuit.

Alors que l’activité humaine comme la conduite automobile et l’avion modifie le climat, davantage de pluie tombe, mais concentrée sur moins de jours dans des averses moins utiles et plus dangereuses.

Antonello Pasini, climatologue au Conseil national de la recherche italien, a déclaré qu’une tendance s’était établie.

« Une augmentation des précipitations globales par an, par exemple, mais une diminution du nombre de jours de pluie et une augmentation de l’intensité de la pluie dans ces quelques jours où il pleut », a déclaré cette semaine.

Regardez The Climate Show avec Tom Heap samedi et dimanche à 15 h et 19 h 30 sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, ainsi que sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.