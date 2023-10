La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé vendredi qu’elle se séparait de son partenaire et père de sa jeune fille après près d’une décennie de vie commune.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Meloni a déclaré que sa relation avec Andrea Giambruno était terminée. Elle a déclaré que leurs chemins avaient divergé « depuis un certain temps ». L’annonce est intervenue après que Giambruno, une personnalité de la télévision, a été filmé en train de faire apparemment des remarques obscènes à ses collègues.

Un programme d’information satirique italien, Striscia la Notizia, a diffusé cette semaine deux soirées de programmes sur Giambruno, à l’aide de clips et d’audio en coulisses. Striscia est une émission aux heures de grande écoute de la chaîne Mediaset du défunt Silvio Berlusconi, dont le parti Forza Italia est un partenaire junior du gouvernement de Meloni.

Cette semaine marque le premier anniversaire du gouvernement de Meloni, le premier en Italie dirigé par une femme et le premier gouvernement d’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Meloni, qui a été élevée par une mère célibataire après que son père a abandonné la famille, et Giambruno partagent Ginevra, 7 ans.

Meloni avait précédemment décrit Giambruno comme un père « fantastique » et très présent qui la complétait dans le soin de leur fille. Dans ses mémoires de 2021 « Je m’appelle Giorgia », elle a déclaré que Giambruno ne rechignerait pas si elle travaillait et qu’il devait intervenir, même si elle se plaignait qu’il était plus compliqué qu’elle.

Dans sa déclaration, Meloni a remercié Giambruno pour leur relation et leur fille et elle défendrait leur amitié. « Et je défendrai à tout prix une fillette de 7 ans qui aime sa mère et aime son père, comme j’ai été incapable d’aimer le mien. »

Elle a également répliqué à la couverture médiatique qui a précédé son annonce, fustigeant « tous ceux qui espéraient m’affaiblir en me frappant chez moi ».