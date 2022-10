La Première ministre italienne Giorgia Meloni est une pionnière, ne la traitez pas de féministe

La nouvelle Premier ministre italienne, Giorgia Meloni, est la première femme dirigeante de ce pays typiquement patriarcal.

Cependant, de nombreuses femmes ne la considèrent pas comme une alliée en raison de ses valeurs familiales traditionnelles.

Dans son premier discours parlementaire, Meloni a fait l’éloge des femmes dirigeantes qui l’ont précédée.

Au cours de son ascension rapide dans la politique italienne, Giorgia Meloni a brisé à plusieurs reprises le plafond de verre et est maintenant devenue la première femme Premier ministre dans ce pays toujours résolument patriarcal.

Mais de nombreuses femmes ne considèrent pas la femme de 45 ans comme une alliée, soulignant sa défense des valeurs familiales traditionnelles, y compris son opposition à l’avortement, et ce qu’elles considèrent comme son incapacité à remettre en question le statu quo social.

“Tout bien considéré, c’est une chose positive que pour la première fois ce soit une femme” à la tête du gouvernement, a déclaré Giorgia Serughetti, professeur de philosophie politique à l’Université de Milano-Bicocca qui se concentre sur le genre et la politique.

“Mais à partir de là, dire que c’est un pas en avant pour les femmes, c’est autre chose”, dit-elle à l’AFP.

Le parti post-fasciste des Frères d’Italie de Meloni a remporté la plus grande part de voix parmi les femmes lors des élections de septembre, au cours desquelles elle a largement joué sur sa propre marque personnelle.

Meloni n’a “jamais joué la carte des femmes” dans un pays à majorité catholique où il y a “une hostilité généralisée au féminisme”, a déclaré l’experte.

Dans son premier discours au Parlement mardi, cependant, Meloni a remercié les femmes qui l’ont précédée, lui permettant “de grimper et de briser le lourd toit de cristal placé au-dessus de nos têtes”.

Dit-elle:

Parmi les nombreux fardeaux que je sens peser sur mes épaules aujourd’hui, il y a aussi celui d’être la première femme à diriger le gouvernement de ce pays.

Bien qu’il ait accédé à la plus haute fonction du gouvernement, Meloni n’est pas considéré comme un défi pour “le patriarcat”, a déclaré Flaminia Sacca, sociologue politique à l’Université La Sapienza de Rome.

Meloni est une mère qui travaille dans un pays où seulement la moitié environ des femmes en âge de travailler sont employées.

Mais “elle ne remet en aucun cas en cause les valeurs traditionnelles, la culture traditionnelle et la culture catholique”, a déclaré Sacca. “Elle est plus acceptable, elle n’est pas une menace.”

Aucun quota

Meloni a brisé plusieurs barrières dans sa carrière politique.

En 2008, elle est devenue la plus jeune ministre du pays, à seulement 31 ans, lorsqu’elle s’est vu confier le portefeuille de la jeunesse par le premier ministre de l’époque, Silvio Berlusconi – aujourd’hui l’un de ses alliés de la coalition.

Il y a dix ans, elle a cofondé Brothers of Italy, devenant la première femme à diriger un grand parti politique italien.

En tant que première ministre, elle rejoint un très petit groupe de femmes qui ont atteint une position de pouvoir politique.

Dans son autobiographie de 2021, Meloni a plaidé pour plus de femmes dans des rôles décisionnels qui “élèveraient le niveau moral et l’efficacité productive de notre leadership”.

Mais elle a dit qu’elle ne s’appuierait pas sur les quotas de genre, obligatoires aujourd’hui dans les conseils d’administration, affirmant qu’elle les “déteste”.

Elle écrit dans son livre :

Je suis une femme, mais j’avoue que dans toute mon histoire en politique je ne me suis jamais sentie vraiment discriminée.

Son nouveau gouvernement comprend six femmes sur 24 postes ministériels, tandis que sa coalition – qui comprend également la Ligue d’extrême droite de Matteo Salvini – compte moins de femmes parlementaires que tout autre bloc au parlement.

Quelque 30% de leurs députés et sénateurs sont des femmes, contre 46% du bloc centriste et 45% du mouvement populiste Cinq étoiles, selon Sacca.

Cependant, ils sont presque au même niveau que les 31 % du Parti démocrate de centre-gauche, qui promeut activement la parité des sexes et les droits des femmes.

Focus sur les mères

Le discours de Meloni sur les femmes concerne presque exclusivement les mères, avec des politiques soutenant les taux de natalité et les familles, comme la gratuité de l’école maternelle, la protection des jeunes mères sur le lieu de travail ou la réduction des taxes sur les produits pour bébés.

L’accent mis sur la maternité est un héritage du fascisme qui résonne encore parmi les électeurs de droite et est particulièrement rassurant en période de difficultés économiques, ont convenu les universitaires Sacca et Serughetti.

Sacca a dit:

Elle ne parle pas d’autonomisation et de carrière, elle parle des mères et de leur droit de garder leur emploi.

De petites manifestations, impliquant généralement des jeunes, ont eu lieu dans toute l’Italie, axées sur l’opposition de Meloni à l’avortement.

Meloni, qui est également contre les adoptions homosexuelles et la maternité de substitution, dit qu’elle n’a pas l’intention de toucher à la loi italienne sur l’avortement de 1978, mais plutôt d’offrir plus de choix aux femmes qui estiment qu’elles n’ont pas d’autre choix que d’avorter.

Emma Bonino, une militante des droits des vétérans qui dirige le parti + Europe, craint que Meloni “ne fasse pression pour que la loi soit ignorée”, exacerbant les difficultés existantes à trouver des gynécologues prêts à pratiquer des avortements.

Malgré les critiques, la force de Meloni a été de se présenter constamment comme un leader en contrôle, a déclaré Sacca.

“Elle a réussi à ne pas effrayer un électorat qui n’était pas forcément de droite avant elle”, dit-elle.