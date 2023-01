La Première ministre française Elisabeth Borne dévoile la refonte des retraites visant à relever l’âge de la retraite

La Première ministre française Elisabeth Borne a dévoilé mardi une refonte controversée des retraites visant à relever l’âge de la retraite de 62 à 64 ans d’ici 2030, ce qui a suscité de vives critiques et des appels à manifester de la part des opposants de gauche et des syndicats de travailleurs.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Paris, Borne a déclaré que l’âge minimum de la retraite pour avoir droit à une pension à taux plein sera progressivement augmenté de trois mois chaque année, à partir de cette année, conformément à un engagement de longue date du président Emmanuel Macron.

De plus, les gens devront avoir travaillé pendant au moins 43 ans pour obtenir une pension à taux plein, à partir de 2027, a-t-elle déclaré.

“Travailler plus permettra aux futurs retraités d’obtenir des pensions plus élevées”, a déclaré Borne.

“D’ici 2030, notre système sera financièrement équilibré”, a-t-elle ajouté.

Ceux qui ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans pourront bénéficier d’une retraite anticipée, a ajouté Borne. Certaines catégories de travailleurs comme les policiers et les pompiers pourront également prendre leur retraite plus tôt.

Le gouvernement soutient que les Français vivent plus longtemps qu’auparavant et doivent donc travailler plus longtemps pour rendre le système de retraite financièrement viable. Tous les travailleurs français perçoivent une pension de l’État.

Les syndicats de centre-gauche et d’extrême gauche ont exprimé à l’unanimité leur désapprobation des changements proposés après des entretiens avec Borne la semaine dernière.

Certains sont plutôt favorables à une augmentation des cotisations salariales versées par les employeurs.

Les huit principaux syndicats de travailleurs du pays se réunissent mardi soir pour fixer la date d’une première journée de protestation contre les modifications des retraites.

Un débat houleux au parlement est également à prévoir, à partir du mois prochain.

L’alliance centriste de Macron a perdu sa majorité parlementaire l’année dernière – et la plupart des partis d’opposition sont opposés aux changements.

Borne s’est engagé à rechercher un “compromis” avec d’autres groupes politiques. Les législateurs centristes de Macron espèrent pouvoir s’allier aux membres du parti conservateur Les Républicains pour faire passer la mesure.

Sinon, le gouvernement peut utiliser un pouvoir spécial pour forcer la loi à être adoptée par le parlement sans vote – au prix de nombreuses critiques.

La réforme des retraites est une promesse électorale de Macron, qui n’a pas réussi à mettre en place une mesure similaire lors de son premier mandat. La proposition à l’époque a déclenché des grèves et des manifestations à l’échelle nationale, avant que la crise du COVID-19 n’amène le gouvernement à reporter les changements. Macron a été réélu pour un second mandat l’an dernier.

Le Conseil d’orientation des retraites de France a publié l’année dernière un rapport montrant que le système de retraite devrait connaître un déficit au cours de la prochaine décennie, le gouvernement devant compenser.

Le principal syndicat patronal français du MEDEF a publié une déclaration saluant “une réforme indispensable pour sauver notre système de retraite”.

L’âge minimum de la retraite s’applique aux personnes qui ont travaillé suffisamment d’années pour être éligibles. Celles qui ne remplissent pas les conditions, comme beaucoup de femmes qui interrompent leur carrière pour élever leurs enfants et les personnes qui ont fait de longues études et commencé tardivement leur carrière, doivent travailler jusqu’à 67 ans pour prendre leur retraite sans pénalité.

La pension moyenne cette année s’élève à 1 500 $ par mois une fois les impôts déduits. Mais cette moyenne masque des différences entre les régimes de retraite selon les professions.

Borne a déclaré que la réforme permettra à la pension d’État minimale pour les travailleurs à faible revenu qui ont une carrière complète d’augmenter de 107 dollars en moyenne, pour atteindre environ 1 288 dollars par mois.

Au cours des trois dernières décennies, les gouvernements français ont apporté de nombreuses modifications au système, mais chaque réforme a suscité des manifestations massives.