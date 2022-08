La Première ministre finlandaise Sanna Marin sous le feu après la diffusion d’une vidéo de fête

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Première ministre finlandaise Sanna Marin est apparue dans une vidéo divulguée cette semaine qui la montre en train de danser avec des amis dans un appartement privé.

Marin, 36 ans, a été sévèrement critiqué par les députés de l’opposition pour les vidéos divulguées dans lesquelles le Premier ministre fait la fête avec des rappeurs, des influenceurs des médias sociaux et d’autres célébrités finlandaises.

Elle a défendu ses actions dans des commentaires aux journalistes, selon la BBC: “J’ai une vie de famille, j’ai une vie professionnelle et j’ai du temps libre à passer avec mes amis. À peu près comme beaucoup de gens de mon âge.”

“Je vais être exactement la même personne que j’ai été jusqu’à présent et j’espère que ce sera accepté”, a ajouté Marin.

Marin est le plus jeune Premier ministre du monde et s’est régulièrement produit dans des festivals de musique et des boîtes de nuit depuis son entrée en fonction.

Les partisans se vantent que les fréquentes fêtes de Marin avec des célébrités apportent de la jeunesse et un sentiment de fraîcheur au bureau, tandis que les détracteurs affirment que l’exposition publique et le manque de professionnalisme sont inconvenants pour un leader mondial.

Ce n’est pas le premier scandale de la jeune Premier ministre concernant sa conduite publique.

Pendant la pandémie, Marin a fait l’objet d’un examen minutieux après qu’il a été révélé qu’elle était allée dans un club de danse après avoir été exposée à une personne atteinte de COVID-19.

Ce samedi soir, sa secrétaire d’État l’a appelée pour lui annoncer que le ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, avait été testé positif au COVID-19. Le Premier ministre a ensuite laissé son téléphone gouvernemental à la maison alors qu’elle se rendait en ville.

Marin était avec son mari, est allée dîner, a vu des amis et “a passé du temps le soir et la vie nocturne aussi”.

Ce n’est que dimanche que Marin s’est rendu compte qu’elle avait reçu des instructions supplémentaires sur son téléphone professionnel pour éviter tout contact avec d’autres personnes et se faire tester pour le COVID-19.