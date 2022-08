La Première ministre finlandaise Sanna Marin s’excuse pour les photos de fête “inappropriées” à sa résidence au milieu des réactions négatives

La Première ministre finlandaise Sanna Marin s’est excusée pour la deuxième fois en une semaine pour une photo de deux femmes aux seins nus. L’image a été prise lors d’une fête à l’intérieur de la résidence officielle du Premier ministre finlandais le mois dernier a été publiée sur les réseaux sociaux. Il est apparu pour la première fois sur TikTok à cause du mannequin et influenceur Sabina Särkkä mais a été supprimé maintenant. Il la montre avec une autre femme, pas Marin, en train de s’embrasser. On peut également les voir soulever leurs hauts comme un signe “Finlande” couvrant leurs seins. Selon un rapport de The Guardian, elle a déclaré: “Je pense que la photo n’est pas appropriée, je m’en excuse. Une telle photo n’aurait pas dû être prise. Elle a en outre ajouté qu’elle avait été prise à la résidence, Kesäranta, lorsqu’elle avait invité des amis après le festival de musique Ruisrock le 8 juillet.

Le PM a fait plusieurs gros titres à cause de ce parti. Plus tôt, une vidéo d’elle, faisant la fête avec ses amis, a fait surface sur les réseaux sociaux. On voit la femme de 36 ans chanter et danser avec ses amis dans ce qui ressemble à une maison privée. Elle est accompagnée de cinq autres personnes. Dans un autre plan, on la voit assise sur le sol et dansant au son de la musique.

Marin était la plus jeune Premier ministre du monde lorsqu’elle a été élue en 2019. Elle a déclaré que ses capacités de prise de décision n’avaient pas été altérées. De plus, elle a ajouté qu’elle ne buvait qu’une petite quantité d’alcool et “aurait pu partir pour s’occuper de tâches gouvernementales” si nécessaire.

Marin a reçu de nombreuses critiques sur les photos et les vidéos d’elle dansant et buvant lors d’une soirée privée devenues virales. Pour montrer leur soutien, les femmes en Finlande ont commencé à manifester leur solidarité avec Marin contre ce qu’elles croient être une piste de critiques sexistes.

Avec #SolidarityWithSanna, finlandais, les femmes téléchargent des vidéos d’elles-mêmes en train de danser et de taguer Marin sur leurs messages afin de lui exprimer leur soutien.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici