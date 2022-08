La Première ministre finlandaise Sanna Marin passe un test de dépistage de drogue après une vidéo de fête

HELSINKI –

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a déclaré vendredi qu’elle avait passé un test de dépistage de drogue à la suite de la publication d’une séquence vidéo cette semaine qui la montrait en train de faire la fête avec des amis, et a juré qu’elle n’avait jamais consommé de drogues illégales.

Marin, 36 ans, a également déclaré que sa capacité à s’acquitter de ses fonctions officielles était restée intacte le samedi soir en question et qu’elle aurait quitté la fête si elle avait été obligée de travailler.

Des clips vidéo de Marin faisant la fête avec des influenceurs et des artistes finlandais bien connus ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux cette semaine et ils ont rapidement été publiés par plusieurs médias en Finlande et à l’étranger.

“Ces derniers jours, il y a eu des accusations publiques assez graves selon lesquelles j’étais dans un espace où de la drogue était consommée, ou que j’avais moi-même consommé de la drogue”, a déclaré Marin lors d’une conférence de presse.

“Je considère ces accusations comme très graves et, bien que je considère que la demande d’un test de dépistage de drogue est injuste, pour ma propre protection juridique et pour dissiper tout doute, j’ai passé un test de dépistage de drogue aujourd’hui, dont les résultats arriveront dans environ une semaine.”

Marin, qui est devenue la plus jeune chef de gouvernement en exercice au monde en décembre 2019, avait fait face à des appels de membres de sa coalition gouvernementale ainsi que de l’opposition pour passer un test de dépistage de drogue après la diffusion des vidéos.

La dirigeante sociale-démocrate Marin a déclaré qu’elle n’avait jamais pris de drogue et qu’elle n’avait vu personne en faire à la fête à laquelle elle avait assisté.

Alors que beaucoup ont félicité Marin pour avoir combiné son travail exigeant avec une vie privée active, d’autres ont remis en question sa décision de se laisser filmer même lorsqu’elle a promis que les vidéos ne seraient pas rendues publiques.

À une époque où l’Europe a été perturbée par la guerre de la Russie en Ukraine, Marin a également fait face à des critiques selon lesquelles sa fête pourrait interférer avec sa capacité à s’acquitter rapidement de ses fonctions si une crise soudaine frappait la Finlande.

“S’il devait y avoir une situation de crise, je le saurais avant minuit un samedi soir”, a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant que les forces armées finlandaises étaient bien équipées pour anticiper toute crise militaire qui pourrait affecter le pays.

La Finlande, qui partage une longue frontière terrestre avec la Russie, a demandé, avec la Suède voisine, d’adhérer à l’OTAN après la guerre en Ukraine.



(Reportage de Johan Ahlander et Essi Lehto; édité par Niklas Pollard et Gareth Jones)