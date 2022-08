La Première ministre finlandaise Sanna Marin danse et grince sur le mannequin dans de nouvelles images d’une boîte de nuit après les fuites vidéo de la fête

La première ministre finlandaise Sanna Marin, qui aime faire la fête, est vue sur la piste de danse avec un ancien mannequin glamour dans une autre vidéo torride.

Les nouvelles images qui ont émergé de la leader de 36 ans ont été prises le soir même où elle a vu danser intimement avec la populaire pop star finlandaise Olavi Uusivirta.

Sanna Marin danse avec l’influenceuse des médias sociaux Sabina Särkkä Crédit : Twitter

Le même soir, le chef épris de fête a été vu avec Olavi Uusivirta Crédit : Twitter/visegrad24

Cela s’est produit après qu’elle a été vue en train de twerker et de se moudre lors d’une fête, ce qui l’a amenée à passer un test pour dissiper les rumeurs selon lesquelles elle prenait de la drogue, ce qui s’est avéré négatif.

Une nouvelle vidéo de ses ébats montre une danse avec l’influenceuse des médias sociaux Sabina Särkkä, 33 ans, les bras l’un autour de l’autre.

Dehors, le soleil se lève après une nuit de fête dans la discothèque branchée Klubi d’Helsinki, qui fait partie du complexe de restaurants et de bars Ravintola Teatteri.

D’autres clubbers regardent leur Premier ministre avec étonnement alors qu’elle danse avec sa jambe entre celles de Mme Särkkä alors qu’ils se déplacent sur la piste de danse.

L’ancienne reine de beauté Mme Särkk a représenté la Finlande au concours Miss Monde 2012.

Elle a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité en Finlande et se soutient maintenant en tant qu’influenceuse des médias sociaux avec 90 000 abonnés sur Instagram.

Ces derniers jours, elle a révélé dans une story Instagram qu’elle s’était séparée de son mari Ossi Kivimäki.

Marin, connue sous le nom de PM du “parti” pour son approche plus détendue du gouvernement, a passé le test de dépistage de drogue vendredi, en le payant elle-même, selon un communiqué de presse du gouvernement.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Marin a déclaré qu’elle avait légèrement bu la nuit en question mais qu’elle n’avait pas pris de drogue et qu’elle était toujours dans un état approprié pour “diriger le pays”.

Une vidéo précédente publiée sur les réseaux sociaux montre Marin avec la chanteuse finlandaise Alma, le rappeur Petri Nygard ainsi que l’animatrice de télévision Tinni Wikstrom, des influenceurs et des membres de son propre parti social-démocrate.

Le clip a ensuite été publié en ligne par le tabloïd finlandais Iltalehti et montre Marin dansant, chantant et buvant avec des copains dans ce qui semble être un appartement.

À un moment donné, quelqu’un hors champ fait référence au “gang de la poudre”, considéré comme faisant allusion à la cocaïne, bien que Marin ait vigoureusement nié avoir vu de la drogue lors de la fête.

Elle a défendu son comportement et insiste sur le fait qu’elle n’a rien à cacher, ajoutant qu’elle “en veut” au fait que des images d’elle dans un “espace privé” aient été divulguées.

“Je suis déçue que cela soit devenu public”, a-t-elle déclaré à la presse.

“J’ai passé la soirée avec des amis. J’ai fait la fête, assez sauvage, oui. J’ai dansé et chanté.”

Elle a ajouté: “Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni quoi que ce soit d’autre que de l’alcool.

“J’ai dansé, chanté et fait la fête et fait des choses parfaitement légales. Je n’ai pas non plus été dans une situation où je saurais que d’autres le font de cette façon.”

Marin a également été filmé en train de faire la fête avec des amis célèbres Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo