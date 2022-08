La Première ministre finlandaise du “fête” Sanna Marin dit qu’elle a passé un TEST DE DROGUE après des vidéos sauvages de twerk et de broyage

Le Premier ministre FINLANDAIS a déclaré qu’elle avait soumis un test de dépistage de drogue après s’être retrouvée dans l’eau chaude à cause de vidéos sauvages de son twerk et de son broyage.

Sanna Marin, 36 ans, surnommée la “politicienne la plus cool du monde” en raison de son style de leadership détendu, a été critiquée après la diffusion de clips d’elle dansant “intimement” avec un inconnu dans un club.

Des images ont émergé de Sanna Marin dansant avec un homme dans une boîte de nuit Crédit : Twitter/visegrad24

Le Premier ministre finlandais a soumis un test de dépistage de drogue Crédit : AFP

Les images divulguées sont survenues après la diffusion d’une vidéo d’elle twerkant lors d’une fête sauvage avec un groupe de copains – la forçant à nier qu’elle se droguait.

Mais Marin, l’un des plus jeunes chefs de gouvernement du monde, a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal et que “tout le monde a besoin d’une soirée amusante et détendue”.

Marié Marin a déclaré que son seul regret était que des images privées aient été divulguées.

Elle a maintenant passé un test de dépistage de drogue dans le but de faire taire les critiques après que quelqu’un ait pu être entendu crier “gang de la farine” en arrière-plan de sa danse avec des copains dans une maison.

Le terme “farine” est souvent utilisé comme terme d’argot pour la cocaïne en Finlande.

Marin, qui a une fille de quatre ans, a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais pris de drogue et a soumis un test pour sa protection légale.

Les résultats seront disponibles d’ici une semaine.

Elle a déclaré: “Aucun des devoirs du Premier ministre n’a été laissé de côté parce que j’ai passé la soirée avec mes amis.”

Le premier clip montrait Marin avec une foule de célébrités finlandaises dansant, chantant et buvant avec des copains dans un appartement.

Dans d’autres images, qui auraient été prises plus tard dans la nuit, on peut voir le politicien danser avec un homme dans une boîte de nuit.

L’homme a ses bras autour du PM, touchant le bas de son dos avec ses lèvres près de son cou.

On ne sait pas s’il embrasse Marin – qui a épousé son mari Markus Räikkönen en 2020 – ou lui chuchote.

Vendredi, le journal finlandais Seiska a affirmé qu’un Marin “visiblement ivre” et plusieurs amis se sont arrêtés à la discothèque Teatteri à Helsinki dans la nuit du 6 août à 2h30 du matin.

Elle a défendu son comportement et insiste sur le fait qu’elle n’a rien à cacher, ajoutant qu’elle “en veut” au fait que des images d’elle dans un “espace privé” aient été divulguées.

Marin a déclaré: “Je suis déçu que cela soit devenu public.

“J’ai passé la soirée avec des amis. J’ai fait la fête, assez sauvage, oui. J’ai dansé et chanté.

“Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni quoi que ce soit d’autre que de l’alcool.

“J’ai dansé, chanté et fait la fête et fait des choses parfaitement légales.

“Je n’ai pas non plus été dans une situation où je saurais que d’autres le font de cette façon.”

Ce n’est pas la première fois que le comportement prétendument sauvage de Marin lui cause des ennuis.

Elle a été forcée de s’excuser l’année dernière d’être allée en boîte à 4 heures du matin alors qu’elle avait été en contact avec un ministre qui avait été testé positif au Covid.

Marin a assisté au dîner et aux boissons quelques heures seulement après avoir été en contact avec son ministre des Affaires étrangères infecté, affirmant qu’on lui avait dit qu’elle n’avait pas à s’isoler car elle était complètement vaccinée.

Cependant, elle a déclaré plus tard qu’elle avait raté un SMS lui conseillant de s’isoler parce qu’elle n’avait pas son téléphone gouvernemental sur elle à l’époque – une décision que ses détracteurs ont qualifiée de “négligente”.

En octobre 2020, un an après avoir été élue Premier ministre, elle est apparue dans une interview pour le magazine lifestyle Trendi portant un blazer sans rien en dessous.

Cependant, ses partisans affirment qu’elle est diffamée en raison de sa position anti-russe, dans une tentative de Poutine de saper son voisin occidental.