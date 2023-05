La Première ministre finlandaise annonce le divorce après avoir été aperçue en train de se frotter à un homme dans une vidéo de club torride

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a annoncé mercredi qu’elle et son mari depuis 19 ans demandaient le divorce quelques semaines seulement après avoir perdu sa candidature à la réélection à la suite d’une série de vidéos de fête controversées.

« Nous avons demandé le divorce ensemble. Nous sommes reconnaissants pour 19 ans ensemble et notre fille bien-aimée », a écrit le Premier ministre de 37 ans dans une histoire Instagram, a rapporté plusieurs médias. « Nous continuerons à passer du temps ensemble en famille et les uns avec les autres. »

Marin a demandé la confidentialité pendant cette période et a déclaré que ni elle ni son futur ex ne commenteraient davantage cette affaire privée.

LE SANNA MARIN DE FINLANDE PERD LA COURSE DU PM APRÈS UNE VIDÉO DE FÊTE CONTROVERSÉE

Le plus jeune Premier ministre du monde à prendre ses fonctions à l’âge de 34 ans en 2019 a connu quelques mois tumultueux.

Le mois dernier, elle a perdu sa candidature à la réélection dans une course très mince contre ses rivaux conservateurs et d’extrême droite, ce qui a incité certains à se demander si ses vidéos de fête controversées étaient derrière elle et la défaite de son parti.

En août, une vidéo a fait surface montrant le jeune Premier ministre dansant dans une boîte de nuit avec une pop star finlandaise connue sous le nom d’Olavi Uusivirta.

LE PM FINLANDAIS MARIN SANNA DIT QU’ELLE A FAIT UN TEST DE DROGUE COMME UNE NOUVELLE VIDÉO DE SA DANSE AVEC L’HOMME PAS SON MARI SURFACES

Des images montraient les deux danser de près et des questions concernant les relations extraconjugales ont fait surface.

La chanteuse et Marin ont soutenu que « rien d’inapproprié » ne s’était produit, bien que le Premier ministre finlandais ait exprimé sa frustration face à la diffusion des images.

« Je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait embrassé le cou. Il me semble qu’on me parlait », a-t-elle déclaré lorsqu’on l’a interrogée sur un moment de la vidéo où Uusivirta a semblé se pencher sur le Premier ministre.

« C’est vrai que je suis mariée. Ce sont des affaires privées, et je ne les commenterai pas », a-t-elle ajouté, selon un rapport indépendant. « Mais je ne pense pas que quelque chose d’inapproprié se produise dans cette vidéo. »

Mais l’incident a provoqué une vague de réactions négatives de la part de ses détracteurs, qui se sont également demandé si le Premier ministre consommait de la drogue.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Marin a soutenu qu’aucune drogue n’était impliquée malgré l’expression « gang de la farine » qui aurait été utilisée par quelqu’un en arrière-plan de la vidéo, qui pourrait avoir fait référence à la cocaïne, selon certains rapports.

Le Premier ministre finlandais a condamné les appels pour qu’elle passe un test de dépistage de drogue comme inappropriés, mais elle a finalement décidé de passer un test pour prouver qu’elle n’avait pas pris de drogues illégales.