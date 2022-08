La “Première ministre du parti” finlandaise, Sanna Marin, s’excuse pour la photo “inappropriée” de deux femmes aux seins nus s’embrassant dans son palais officiel

La PM de FINLANDE, Sanna Marin, a présenté ses excuses aujourd’hui après la publication d’une photo de deux femmes aux seins nus s’embrassant dans son palais d’été.

Le cliché impertinent a exercé encore plus de pression sur elle après avoir été filmée en train de broyer un mannequin et a été forcée de passer un test de dépistage de drogue après avoir twerk lors d’une soirée privée “sauvage”.

Deux des copains influenceurs de Sanna Marin ont posé seins nus lors d’une soirée dans sa résidence officielle Crédit : Twitter/@TRetrospective

Sanna Marin s’est excusée pour la photo “inappropriée” Crédit : Reuters

Ils ont fait la fête au palais d’été financé par les contribuables à Kesäranta Crédit : gouvernement finlandais

Maman d’un enfant, Mme Marin, 36 ans – l’une des plus jeunes dirigeantes du monde – combat les affirmations des opposants selon lesquelles elle est “immature” et n’a pas le contrôle total de la gestion du pays.

Cependant, elle a été stimulée par des femmes du monde entier qui publient des vidéos d’elles-mêmes dansant pour la soutenir.

Maintenant, une photo circulant sur les réseaux sociaux a mis en lumière une autre fête arrosée – cette fois à Kesäranta, la résidence balnéaire officielle du Premier ministre à Helsinki.

Il montre deux influenceurs bien connus partageant un baiser tout en couvrant leur poitrine nue avec un signe “Finlande” pris du palais.

Mme Marin a confirmé qu’elle avait été prise lors d’une soirée privée avec des amis après un festival de musique en juillet.

Elle a déclaré: “Nous avons eu un sauna, nagé et passé du temps ensemble.”

Et elle a ajouté: “À mon avis, la photo n’est pas appropriée. Je m’en excuse.

“Ce genre de photo n’aurait pas dû être prise, mais sinon, rien d’extraordinaire ne s’est produit lors de la réunion.”

Cela vient après la sortie d’une vidéo de Sanna broyant avec l’ex-mannequin glamour Sabina Särkkä sur une piste de danse de boîte de nuit au petit matin.

D’autres clubbers ont regardé avec étonnement le couple s’enlacer et le Premier ministre se tordre avec une jambe entre celle de Sabina.

Il aurait été filmé dans la boîte de nuit branchée Klubi le même soir où Sanna a été vue en train de danser intimement avec la pop star Olavi Uusivirta.

Olavi, 38 ans, a par la suite nié avoir eu une liaison avec le Premier ministre marié et a insisté sur le fait qu’ils n’étaient “que de bons amis”.

Vendredi, elle a accepté de passer un test de dépistage de drogue – payé pour elle-même – suite aux demandes bruyantes des députés de l’opposition.

Il est revenu négatif lundi, a indiqué son bureau.

Mais les critiques ont souligné le temps qui s’était écoulé depuis une autre soirée privée où elle avait été filmée en train de danser et de chanter avec des copains du showbiz, dont un rappeur et une star de la télévision.

PM FÊTE

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Marin a déclaré qu’elle avait légèrement bu la nuit en question mais qu’elle n’avait pas pris de drogue et qu’elle était toujours dans un état approprié pour “diriger le pays”.

Une vidéo précédemment divulguée publiée sur les réseaux sociaux montrait Mme Marin avec la chanteuse finlandaise Alma, le rappeur Petri Nygard, l’animatrice de télévision Tinni Wikstrom, ainsi que des influenceurs des réseaux sociaux et des députés de son propre parti social-démocrate.

Le clip a été publié par le tabloïd finlandais Iltalehti et montre le Premier ministre dansant, chantant et buvant avec des amis dans ce qui semble être un appartement.

À un moment donné, quelqu’un hors caméra fait référence au “gang de la poudre”, prétendument comme faisant allusion à la cocaïne, bien que Mme Marin ait vigoureusement nié avoir vu de la drogue à la fête.

Elle a défendu son comportement et insiste sur le fait qu’elle n’a rien à cacher, ajoutant qu’elle “en veut” au fait que des images d’elle dans un “espace privé” aient été divulguées.

“Je suis déçue que cela soit devenu public”, a-t-elle déclaré.

“J’ai passé la soirée avec des amis. J’ai fait la fête, assez sauvage, oui. J’ai dansé et chanté.”

Elle a ajouté: “Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni quoi que ce soit d’autre que de l’alcool.

“J’ai dansé, chanté et fait la fête et fait des choses parfaitement légales. Je n’ai pas non plus été dans une situation où je saurais que d’autres le font de cette façon.”

Au milieu d’une querelle politique, beaucoup sont venus à sa défense et ont accusé ses détracteurs de doubles standards.

“Pourquoi ne peut-elle pas faire la fête après le travail ? Est-ce qu’on s’attend à ce que nos dirigeants ne soient pas des êtres humains ?” a tweeté Ashok Swain, professeur à l’Université d’Uppsala en Suède.

La politicienne espagnole Iratxe García Pérez a déclaré : « Comme c’est choquant !!! Une jeune politicienne qui fait son travail et profite de sa vie privée… Pourquoi une jeune femme ne peut-elle pas s’amuser ?

“Je ne supporte pas les doubles standards de genre. Tout mon soutien à @MarinSanna.”

Mme Marin a déclaré précédemment qu’elle et d’autres politiciens avaient fait l’objet de critiques injustes parce qu’elles étaient des femmes.

Sanna Marin danse avec l’ancienne reine de beauté Sabina Särkkä Crédit : Twitter

Sabina Särkkä est une influenceuse des médias sociaux et ancienne mannequin Crédit : Instagram

Le même soir, le PM épris de fête a été vu avec la pop star Olavi Uusivirta Crédit : Twitter/visegrad24

La PM de 36 ans a été à l’honneur pour sa fête Crédit : Jonas Lundqvist / trendimag

Une vidéo divulguée la montrait en train de twerker avec des amis célèbres Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo