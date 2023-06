La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, nomme 24 ministres au nouveau cabinet

La première ministre Danielle Smith a nommé 24 de ses 49 caucus membres pour siéger dans un cabinet dominé par les hommes et manquant de diversité.

La cérémonie d’assermentation a eu lieu vendredi à Government House à Edmonton et la plupart des politiciens établis et d’anciens membres du cabinet ont été nommés. Le cabinet précédent comptait 27 membres.

Nate Glubish, Dale Nally, Devin Dreeshen et Rick Wilson ont été réintégrés dans leurs portefeuilles respectifs. Searle Turton (Services à l’enfance et à la famille), RJ Sigurdson (Agriculture et Irrigation) et Dan Williams (Santé mentale et Dépendances) ont été nommés au cabinet pour la première fois.

Chaque membre du cabinet de Smith a servi au moins un mandat à la législature.

Neuf des nouveaux membres du cabinet viennent de Calgary. Le cabinet ne compte que cinq femmes – Smith, Rebecca Schulz, Tanya Fir, Rajan Sawhney et Adriana LaGrange.

Le cabinet ne compte également que trois ministres d’horizons divers: Sawhney, qui est d’origine sud-asiatique et parle couramment le pendjabi, Muhammad Yaseen, également d’origine sud-asiatique et parle couramment l’ourdou et le pendjabi, et Mickey Amery, qui est libano-canadien. Yaseen et Amery sont musulmans et Sawhney est sikh.

« Ensemble, nous formerons un gouvernement qui écoutera toutes les voix et représentera tous les Albertains », a déclaré Smith lors d’une conférence de presse après l’assermentation de ses nouveaux ministres.

Les Albertains ont élu 48 candidats conservateurs unis à la législature de 87 sièges le 29 mai. Le reste de la chambre sera composé de 38 députés néo-démocrates et d’un candidat indépendant.

LaGrange, qui a été ministre de l’Éducation pendant les quatre années du dernier mandat de l’UCP, passe à la Santé, le plus grand portefeuille du gouvernement. LaGrange est une ancienne présidente de Red Deer Pro-Life, un groupe anti-avortement.

Smith, elle-même, a déclaré publiquement qu’elle était pro-choix. Elle a répété cette position lors d’une conférence de presse vendredi. Elle a déclaré que LaGrange se concentrera sur la résolution de problèmes dans le système de santé, comme la pénurie de médecins de famille et les temps d’attente pour les SMU, les chirurgies et les urgences.

« Nous ne modifierons aucune loi concernant le droit d’une femme de choisir », a déclaré Smith.

Nate Horner, qui a été ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation dans le dernier gouvernement, est le nouveau ministre des Finances de la province, un poste que son cousin Doug Horner occupait il y a dix ans sous l’ancienne première ministre Alison Redford.

Jason Nixon retourne au Cabinet en tant que ministre des Aînés, des Services sociaux et communautaires. Nixon, l’un des alliés et des principaux ministres de l’ancien premier ministre Jason Kenney, a été limogé du cabinet lorsque Smith est devenu premier ministre l’automne dernier.

L’ancien ministre de l’enseignement supérieur Demetrios Nicolaides reprendra le portefeuille de l’éducation de LaGrange.

Sarah Hoffman, chef adjointe du NPD et députée élue dans Edmonton-Glenora, a critiqué le manque de diversité au sein du cabinet de Smith. Elle a reproché au premier ministre de ne pas avoir nommé de ministres directement en charge du logement, du travail et du changement climatique. Personne n’est responsable de représenter les préoccupations des Albertains francophones, a ajouté Hoffman.

« Le fait est que très peu de choses ont changé et je crains ce que cela signifie pour notre province sous ce gouvernement », a-t-elle déclaré.

Le nouveau cabinet de l’Alberta :