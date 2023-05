La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a violé un conflit d’intérêts, selon une enquête éthique

Le commissaire à l’éthique de l’Alberta a découvert que la chef du Parti conservateur uni, Danielle Smith, avait enfreint la loi sur les conflits d’intérêts lors d’une conversation qu’elle avait eue avec son ministre de la Justice au sujet d’un cas très médiatisé de COVID-19.

Le rapport de Marguerite Trussler intervient dans les derniers jours d’une campagne électorale amère avec des électeurs se rendant aux urnes le 29 mai.

Trussler, dans son rapport, dit que la violation est liée aux discussions que Smith a eues avec Tyler Shandro concernant les accusations criminelles contre le pasteur de Calgary Artur Pawlowski.

Smith a également parlé avec le pasteur et a déclaré qu’elle l’avait fait uniquement parce qu’il était le chef du Parti de l’indépendance de l’Alberta.

Au cours de cet appel, Smith lui a dit qu’elle sympathisait avec sa situation, mais a déclaré qu’elle « n’avait pas les mécanismes » pour influencer les dossiers des procureurs de la Couronne.

Trussler a déterminé qu’une fois la véritable nature de l’appel déterminée, Smith aurait dû agir.

« Elle aurait dû dire clairement à M. Pawlowski qu’elle ne pouvait pas lui parler des accusations criminelles auxquelles il faisait face et mettre immédiatement fin à l’appel », a-t-elle écrit.

Pawlowski a été reconnu coupable plus tôt ce mois-ci de méfaits et d’autres changements pour son rôle dans une manifestation contre les restrictions de COVID-19 qui ont grondé le principal passage frontalier de l’Alberta vers les États-Unis au début de 2022.

Smith a déclaré jeudi que cette affaire était close et qu’elle ne commenterait pas davantage.

APPEL À SHANDRO

Plusieurs heures après avoir reçu l’appel de Pawlowski, Smith a contacté le ministre de la Justice de l’époque, Tyler Shandro, un appel dont ce dernier se souvenait « clairement » étant donné qu’il l’avait pris alors qu’il était en vacances avec sa famille en Colombie-Britannique.

La commission d’éthique a interrogé Smith et Shandro au sujet de l’appel et a noté que chacun avait « une version différente de la conversation ».

« (Smith a dit) qu’elle a commencé la conversation en déclarant qu’elle ne savait pas s’il était approprié de l’appeler. Elle a indiqué qu’il avait indiqué qu’elle pouvait continuer car le sous-ministre l’a protégé des cas liés au COVID », a écrit Trussler.

« Le ministre Shandro ne se souvient pas que le premier ministre ait commencé l’appel en lui demandant si elle pouvait lui poser des questions sur les poursuites liées au COVID. Il m’a dit qu’il n’avait jamais pensé qu’une telle conversation serait appropriée et qu’il ne le ferait presque certainement pas. ont indiqué qu’il était correct de continuer.

En outre, Trussler a suggéré que Shandro s’était peut-être senti sous la pression du premier ministre lors de l’appel et que le résultat pourrait affecter sa position au sein du cabinet.

« La ministre Shandro a déclaré que le premier ministre Smith était passif/agressif tout au long de l’appel. Elle lui a demandé spécifiquement s’il pouvait faire quelque chose au sujet du cas de M. Pawlowski », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle avait trouvé sa conduite lors de l’appel « inacceptable ».

« Tout comme ce fut le cas avec le premier ministre Trudeau dans l’affaire SNC-Lavalin, la première ministre Smith était la seule personne qui, en vertu de son poste, pouvait clairement exercer une influence sur le procureur général et avait le pouvoir de destituer le ministre Shandro de son poste. comme ministre de la Justice et procureur général.

« Je crois que le ministre Shandro a dû ressentir une pression et une inquiétude considérables pour son mandat de ministre à la suite de l’appel. »

À l’issue de cet appel, au cours duquel Smith lui a dit qu’elle voulait qu’il « le fasse disparaître » mais ne lui a pas expressément ordonné de le faire, Trussler a déclaré que Shandro « lui avait dit qu’il n’y avait rien à faire ».

Trussler a qualifié l’appel téléphonique entre Smith et Shandro de « inapproprié ».

« Dans l’ensemble des choses, c’est une menace pour la démocratie que d’intervenir dans l’administration de la justice. C’est le premier pas vers le type de système judiciaire que l’on trouve souvent dans un pays non démocratique ou pseudo-démocratique où les membres et les amis des personnes au pouvoir sont à l’abri des poursuites ou sont acquittées par les tribunaux sur les instructions des personnes au pouvoir. »

L’E-MAIL EXISTAIT

Alors que de nombreux sujets couverts par Trussler dans son rapport concernaient l’appel téléphonique de Smith avec Pawlowski, ce n’était « pas une question couverte par la loi sur les conflits d’intérêts ».

Le but de l’enquête éthique était de déterminer si des courriels avaient été envoyés par le bureau du premier ministre aux procureurs de la Couronne au sujet d’affaires judiciaires en instance.

Selon les médias, un membre du bureau du premier ministre a envoyé un courriel à un procureur de la Couronne au sujet d’une affaire.

Trussler a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve qu’un tel échange ait eu lieu.

« J’ai posé de nombreuses questions à un nombre considérable de personnes sur l’existence d’un e-mail et je n’ai trouvé aucune preuve que l’événement s’est produit ou qu’un e-mail existe. La CBC n’a pas vu les e-mails et n’a pas divulgué, à juste titre, sa source. . »

Cependant, même en l’absence de cet e-mail, Trussler a constaté qu’il était clair que Smith « avait utilisé le terme de manière inappropriée ».

Elle dit qu’au cours de l’enquête éthique, un e-mail gênant a fait surface.

« Le seul incident proche de ce qui a été rapporté est le courrier électronique contenant une lettre envoyée par Ezra Levant, critiquant les poursuites et prétendant montrer pourquoi ils se sont trompés et quoi faire à leur sujet », a déclaré Trussler.

Cette lettre n’a été transmise à aucun procureur de la Couronne et est restée au bureau de Smith.

« Comme la lettre relevait de la compétence du ministère de la Justice, le courrier électronique a été transmis de manière appropriée d’un membre du personnel politique à un autre afin que le deuxième membre du personnel politique puisse traiter la lettre. »

Une fois parvenue au bureau du sous-ministre adjoint de la Justice de l’Alberta, une discussion a eu lieu avec le sous-ministre et « rien d’autre ne s’est passé avec la lettre ».

« SATISFAIT DE LIRE »

La dirigeante de l’UCP, Danielle Smith, dans un communiqué jeudi, a déclaré que le résultat du rapport était une confirmation de « fausses accusations ».

« J’ai été ravie de lire les conclusions du commissaire à l’éthique confirmant que ni moi, ni personne dans mon bureau, n’avons tenté ou contacté des procureurs de la Couronne concernant des poursuites liées à la COVID-19 », a-t-elle déclaré.

Elle dit que la CBC et le NPD devraient s’excuser et retirer les déclarations qu’ils ont faites à l’effet contraire et étendre davantage ces excuses aux procureurs de la Couronne et à la fonction publique de l’Alberta.

Quant à l’appel téléphonique qu’elle a eu avec Shandro, Smith a affirmé qu’elle « voulait simplement trouver une voie d’amnistie » pour les personnes accusées d' »infractions non violentes liées au COVID ».

« J’ai parlé avec le ministre Shandro, qui est un avocat expérimenté (je ne le suis pas) car j’étais très intéressé par ses conseils sur ce qui pouvait légalement être fait à ce sujet.

« Il m’a donné son avis sur la question et, comme le commissaire l’a également confirmé, je l’ai accepté. Cela n’est pas allé plus loin par la suite. »

À propos de la conclusion de Trussler selon laquelle l’appel était inapproprié, Smith a déclaré qu’elle lui avait demandé de fournir « des conseils sur la manière de faire avancer les questions politiques sensibles ».

« Bien qu’elle n’ait pas encore proposé une approche ou des conseils différents à considérer à cet égard, je demanderai des conseils juridiques sur la création de directives formelles spécifiques quant au moment et à la manière dont un premier ministre peut parler avec un ministre de la Justice à l’avenir au sujet de la politique questions et autres sujets sensibles afin de respecter toutes les règles et conventions applicables. »

Smith dit que la possibilité d’un litige civil contre la SRC est toujours ouverte et qu’elle rencontrera ses avocats après l’élection de l’Alberta le 29 mai.

PAS DE SANCTIONS IMMÉDIATES

Trussler dit qu’elle ne recommande pas de sanctions contre Smith à ce stade, mais se réserve le droit de le faire une fois que la législature sera de retour en session.

Elle recommande aux nouveaux membres de la législature de suivre une formation sur les rôles des trois branches du gouvernement.

Elle a également suggéré à l’Assemblée législative de l’Alberta d’envisager un amendement à la loi sur les conflits d’intérêts afin de suspendre toute enquête éthique en cours une fois qu’une élection est déclenchée.

« L’absence d’une telle disposition place le commissaire à l’éthique et le président de l’Assemblée législative dans une position extrêmement difficile en ce qui concerne le moment et la publication de tout rapport. »



(Avec des fichiers de la Presse canadienne)