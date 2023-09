La première ministre Danielle Smith prépare une indemnisation pour les familles touchées par l’épidémie d’E. coli dans les garderies de Calgary

Dans sa première entrevue au sujet d’une épidémie d’E. coli dans les garderies de Calgary qui s’est propagée à plus de 300 enfants, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’elle avait demandé à son gouvernement de présenter une proposition pour aider financièrement les familles touchées.

Depuis que l’épidémie a été déclarée le 4 septembre, entraînant la fermeture de 11 garderies et de la cuisine commune d’où l’épidémie serait originaire, il y a eu 329 cas confirmés en laboratoire – presque tous des enfants. Au moins 20 personnes ont été gravement atteintes du syndrome hémolytique et urémique (SHU), bien que certaines se soient rétablies depuis, et six sont actuellement sous dialyse.

S’adressant à l’animatrice Kathleen Petty à l’émission CBC À l’ouest du centre Jeudi, la première ministre a fait allusion aux mesures que son gouvernement prendrait pour aider les parents et comprendre comment l’épidémie s’est produite.

On a demandé à Smith si le gouvernement envisageait une compensation, étant donné que de nombreuses personnes ont dû s’absenter de leur travail pour assurer la garde de leurs enfants ou ont payé une garderie pour le mois de septembre, puis ont déboursé plus d’argent pour prendre d’autres dispositions.

« C’est la direction que j’ai donnée au ministère, c’est de présenter une proposition [Friday] et nous aurons donc toute une série de choses que nous proposerons », a déclaré Smith.

« Certaines familles ne se sentent tout simplement pas à l’aise de ramener leurs proches dans ces établissements, nous devons donc leur trouver une autre option. »

ÉCOUTER | Écoutez l’interview complète sur le podcast West of Centre de CBC alors que la première ministre Danielle Smith aborde l’épidémie d’E. coli qui a touché des centaines d’enfants de Calgary :

À l’ouest du centre31:42Une première avec le premier ministre

Smith doit tenir une conférence de presse sur la question vendredi matin, au cours de laquelle elle devrait fournir plus de détails sur l’aide financière et la possibilité de nouvelles réglementations pour les cuisines partagées et la sécurité alimentaire.

Ses commentaires sont intervenus un jour après qu’un certain nombre de parents dont les enfants fréquentent les garderies touchées ont envoyé une lettre ouverte au premier ministre, dans laquelle ils ont évoqué le manque de commentaires publics de Smith au cours des 10 jours suivant la déclaration de l’épidémie et ont demandé le soutien du gouvernement.

Jusqu’à mardi , toutes les communications concernant l’épidémie provenaient des services de santé de l’Alberta. Ce jour-là, le médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, le Dr Mark Joffe, et la ministre de la Santé, Adriana LaGrange, sont montés sur le podium pour répondre aux questions et parler de l’épidémie. Les services de santé de l’Alberta ont déclaré problèmes de santé majeurs notamment des infestations de blattes, une manipulation dangereuse des aliments et des violations antérieures, ont été découverts dans la cuisine commune d’où l’épidémie serait originaire.

« En tant que politicien, vous ne voulez pas intervenir lorsque ce sont les médecins qui doivent réagir », a déclaré Smith à l’émission CBC. À l’ouest du centre en réponse à une question sur la lettre.

« La semaine dernière, les médecins sont venus informer les gens de ce qui se passait, en s’assurant que tous les parents savaient à quoi s’attendre. »

Une enquête publique n’est pas hors de question, dit Smith

Smith a déclaré qu’elle n’excluait rien, y compris une enquête publique, lorsqu’il s’agirait de découvrir exactement comment l’épidémie s’est produite et comment l’urgence s’est déroulée.

« Quelle que soit la forme que cela prendra », a-t-elle déclaré.

« Je veux dire, nous devons trouver les réponses afin de pouvoir mettre en place les changements réglementaires. Absolument. »

Dans un communiqué envoyé mardi, le NPD de l’Alberta a exigé une enquête approfondie sur l’épidémie, affirmant que les familles touchées méritent des réponses et des responsabilités.

« Le gouvernement doit se concentrer sur la fourniture de soins de santé de haute qualité aux Albertains touchés par cette crise tout en apportant de vraies réponses sur la façon dont nous en sommes arrivés là », a déclaré Diana Batten, porte-parole du NPD de l’Alberta en matière de garde d’enfants et de services à l’enfance et à la famille. .

REGARDER | La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, explique pourquoi elle n’a pas parlé plus tôt de l’épidémie d’E. coli :

La première ministre Danielle Smith aborde l’urgence liée à la bactérie E. coli à Calgary dans une entrevue pour la première fois depuis l’éclosion Après qu’une épidémie d’E. coli ait rendu plus de 300 enfants malades, le premier ministre de l’Alberta explique à Kathleen Petty de la CBC pourquoi une apparition publique n’a eu lieu que plus d’une semaine après la détection de la maladie

Les cas augmentent, le nombre d’hospitalisations diminue

Jeudi matin, dans sa mise à jour quotidienne concernant l’épidémie d’E. coli, les services de santé de l’Alberta ont déclaré que pour la deuxième journée consécutive, le nombre d’enfants hospitalisés pour une maladie grave avait diminué.

Le nombre de cas confirmés en laboratoire liés à l’épidémie a continué d’augmenter, pour atteindre 329.

Cependant, jeudi matin, 13 patients étaient hospitalisés, tous des enfants. Huit enfants ont été libérés depuis mercredi et étaient désormais en convalescence à la maison, a indiqué l’AHS.

Un campus de la Fueling Brains Academy situé dans le sud-ouest de Calgary est représenté sur une photo d’archives du 6 septembre. Certains parents se disent contrariés par le fait que l’entreprise qui gère la garderie n’a pas encore offert de remboursement aux familles touchées. (Hélène Pike/CBC)

Au total, 20 patients sont sortis de l’hôpital depuis le début de l’épidémie, dont 19 enfants et un adulte.

Il y avait encore 11 patients confirmés comme souffrant du syndrome hémolytique et urémique (SHU), dont six étaient sous dialyse.

Huit patients se sont rétablis du SHU depuis mercredi et un patient n’a plus besoin de dialyse, a indiqué l’AHS.

« Alors que le nombre de cas continue d’augmenter à mesure que les résultats des tests reviennent du laboratoire, le nombre de patients hospitalisés diminue », a déclaré l’AHS dans son communiqué.

« Les patients atteints d’une maladie plus grave sont dans un état stable et répondent au traitement. Nos équipes de soins de première ligne continuent de leur fournir les meilleurs soins et soutien possibles.

AHS a déclaré qu’il y avait eu 22 transmissions secondaires, toutes au sein de ménages liés à l’épidémie.

La cuisine centralisée qui approvisionnait en nourriture les garderies touchées reste fermée jusqu’à nouvel ordre.