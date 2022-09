La Première ministre britannique Liz Truss défend les réductions d’impôts et s’engage à continuer

Les mesures dévoilées vendredi dernier comprenaient le plus grand ensemble de réductions d’impôts depuis les années 1970, qui devrait totaliser 45 milliards de livres sterling (48,6 milliards de dollars). Cela a déclenché une vente historique des obligations d’État britanniques et une chute rapide de la valeur de la livre par rapport au dollar, la livre sterling atteignant un plus bas historique lundi.

“Je comprends que les familles sont aux prises avec leurs factures de carburant, et nous avons dû prendre des mesures urgentes pour faire croître notre économie, faire bouger la Grande-Bretagne et également faire face à l’inflation”, a-t-elle déclaré.

S’exprimant lors d’une série d’entretiens sur les stations de radio locales de la BBC, elle a déclaré que “l’action décisive” de son gouvernement réduirait l’inflation jusqu’à 5 points de pourcentage, réduirait les impôts des particuliers et des entreprises, apporterait un soutien à la hausse des factures d’énergie et éviterait un ralentissement économique prévu.

Les analystes ont déclaré que les investisseurs exprimaient un manque de confiance dans la capacité du gouvernement à faire croître l’économie tout en s’endettant davantage, car il dépense ce qui devrait coûter au moins 100 milliards de livres sterling en programmes de soutien énergétique au cours des prochaines années. Les détracteurs du plan ont déclaré qu’il aggraverait probablement les inégalités et entraînerait une hausse des prix des importations en raison de la faiblesse de la livre.

Pendant ce temps, les attentes de hausses de taux plus rapides et plus élevées par la Banque d’Angleterre ont poussé les prêteurs hypothécaires à retirer des produits. La banque centrale a annoncé mercredi qu’elle suspendrait le début prévu de la vente de gilts la semaine prochaine et commencerait à la place des achats temporaires d’obligations d’État britanniques à long terme dans le but de calmer la volatilité du marché.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle pensait que l’annonce s’était déroulée, Truss a déclaré: “Cela a fait en sorte que les particuliers et les entreprises paient moins d’impôts, cela a ouvert de nouveaux projets routiers, de nouveaux projets d’infrastructure, ce qui signifie que nous pouvons continuer à faire les choses qui aidera les gens, qu’il s’agisse de se rendre au travail, de créer leur propre entreprise et de faire croître l’économie. »