La Première ministre britannique Liz Truss comparée à une laitue, au milieu des blagues et du chaos économique

LONDRES – Qu’est-ce que le mandat politique du Premier ministre britannique Liz Truss et une tête de laitue flétrie ont en commun, pourriez-vous demander? Ils ont tous deux une date de péremption. Installée par son parti le mois dernier après l’éviction dramatique de son prédécesseur Boris Johnson, Truss est en poste depuis moins de six semaines. Mais déjà, certains experts disent que ses jours au travail sont comptés, alors qu’elle s’accroche à sa vie politique sur des montagnes russes économiques vertigineuses dont elle a été largement blâmée.

Elle est également devenue la cible de blagues typiquement britanniques – notamment en étant comparée à une tête de laitue par le journal The Economist (considéré comme l’un des journaux d’information les plus importants au monde) et The Daily Star, un tabloïd axé sur le divertissement qui se marque comme le “home of fun stuff” et présente régulièrement des photos de célébrités légèrement vêtues.

Liz Truss limoge le ministre des Finances tout en inversant les politiques qui ont fait couler la livre sterling

Le bâillon a commencé dans un article de The Economist qui plus tôt cette semaine a surnommé Truss “The Iceberg Lady”, prédisant sans ambages que sa carrière a “la durée de vie d’une laitue”.

Vendredi, le Daily Star offrait à ses lecteurs un flux de caméra en direct d’une laitue achetée en magasin (d’une valeur de 60 pence – un peu moins d’un dollar – et avec une durée de conservation d’environ 10 jours), positionnée à côté d’une photographie encadrée de Truss, accompagné de la question : « Premier jour : quelle laitue humide durera plus longtemps ? »

La désintégration de la diffusion en direct a depuis attiré plus de 350 000 téléspectateurs, alors que les gens se connectent pour voir si la carrière politique de Truss ou l’aliment de base de la salade (qui a brièvement enfilé une perruque et des yeux écarquillés) expirera plus rapidement.

Le Daily Star a accusé Truss d’être un “Premier ministre boiteux” après une “journée chaotique”, vendredi, alors qu’elle limogeait son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, après seulement 38 jours au pouvoir et avait renversé les politiques fiscales, dans le but de stabiliser l’économie vacillante.

Kwarteng, qui restera dans les livres d’histoire en tant que deuxième chancelier de l’Échiquier britannique ayant le plus court mandat, a également fait l’objet de blagues de la presse britannique – qui a souligné que le chancelier le plus court était décédé (Iain Macleod en 1970 après 30 jours dans le travail) plutôt que d’être évincé.

Samedi, sur les réseaux sociaux, le hashtag “#lettuceliz” prenait de l’ampleur, les utilisateurs ne sachant pas s’il fallait rire ou pleurer sur l’état des affaires nationales.

“Ce n’est que la pointe de l’iceberg” a écrit une personne sur Twitter. “Génial,” a écrit une autre.

Certains en ligne se sont plaints d’avoir du fromage dans le réfrigérateur qui avait duré plus longtemps que le mandat de Kwarteng au pouvoir, tandis qu’un observateur transatlantique plaisanté: “Aux États-Unis, nous mesurons de telles choses dans Scaramuccis”, faisant référence à Anthony Scaramucci – le directeur des communications de la Maison Blanche, qui a duré moins d’une semaine dans l’administration Trump.

Le Premier ministre britannique a également été critiqué pour avoir tenu une conférence de presse anormalement brève après avoir annoncé le départ de Kwarteng vendredi, qui n’a duré que huit minutes et 21 secondes.

Le journal Daily Mail a qualifié la conférence de presse d ‘”accident de voiture”, la première page du Guardian décrié “Un jour de chaos”, alors que le tabloïd Mirror disait simplement “Le temps est écoulé”.

Les partis politiques d’opposition britanniques, quant à eux, appellent à des élections générales.

« Changer de chancelier ne répare pas les dégâts causés à Downing Street. L’approche imprudente de Liz Truss a fait chuter l’économie, faisant monter en flèche les prêts hypothécaires, et a miné la position de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale », a-t-il ajouté. a dit Leader travailliste, Keir Starmer, dont le parti bénéficie d’un coup de pouce dans les sondages d’opinion. “Nous avons besoin d’un changement de gouvernement.”

Le petit Parti libéral démocrate fait écho un sentiment similaire : « Assez, c’est assez. Cela a commencé avec Boris Johnson qui a laissé tomber notre pays, et maintenant Liz Truss a brisé notre économie. Il est temps que le peuple ait son mot à dire. »

Larry le chat chasse un renard beaucoup plus gros de Downing Street

La promesse de Truss de réduire simultanément les impôts et de maintenir les programmes sociaux sans emprunts importants a laissé le marché et les membres de son parti sous le choc ces dernières semaines, faisant plonger la livre et obligeant la Banque d’Angleterre à prendre des interventions sans précédent pour réprimer la révolte financière.

Elle a rapidement remplacé Kwarteng (qui avait assisté à une réunion du Fonds monétaire international à Washington DC avant de rentrer frénétiquement au Royaume-Uni), par un ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, qui s’est engagé samedi à restaurer la crédibilité économique. Hunt a perdu la course à la direction du Parti conservateur face à Johnson en 2019.

Truss est également revenue sur l’une de ses principales promesses de campagne – et permettra désormais aux impôts sur les sociétés de passer de 19% à 25% en avril 2023, a-t-elle déclaré.

Comme d’autres pays d’Europe, la Grande-Bretagne est aux prises avec une inflation croissante, une crise du coût de la vie et de multiples grèves de travailleurs des transports aux secteurs de la santé et de la poste, certains prédisant un possible hiver de mécontentement à l’horizon.

Le prix moyen de la laitue, au moins, n’a pas trop augmenté.