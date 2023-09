La première marche publique vers l’autel de Josué en Samarie est approuvée pour la fête de Souccot

JERUSALEM, Israël – Le Conseil régional de Samarie a, pour la première fois, approuvé une marche publique vers l’autel historique de Josué sur le mont biblique Ebal.

La marche aura lieu le deuxième jour de Souccot (Fête des Tabernacles) lundi prochain, et comprendra également une période de criblage et de criblage à Shavei Shomron, près du site archéologiquement riche – récemment mêlé à une controverse – lorsque l’Autorité palestinienne a commencé pour enlever les pierres de la zone avant le pavage d’un développement de quartier planifié.

Les actions palestiniennes a déclenché un tollé parmi les habitants et les dirigeants du Conseil régional de Samarie, qui craignaient de perdre des preuves de l’histoire juive sur le site où Josué avait construit un autel au Seigneur après l’entrée des Israélites en Terre promise.

L’Autorité palestinienne fait également pression pour que la zone soit déclarée site du patrimoine palestinien, selon Nouvelles nationales d’Israël.

Le conseil de Samarie, en collaboration avec l’Association pour la recherche biblique, le Dr Scott Stripling des États-Unis et l’archéologue Avi Solomon, a commencé à fouiller la terre sur le site l’année dernière et a trouvé une bague probablement portée par une femme participant à un cérémonie de bénédiction et de malédiction il y a 3 200 ans, décrite dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, vs 29-30

Pendant ce temps, le Seigneur a déclaré le mont Gerazim une montagne de bénédiction et le mont Ebal une montagne de malédiction. D’autres objets ont également été découverts sur le site, notamment une cruche et des morceaux de plâtre, qui pourraient avoir recouvert de grosses pierres contenant des inscriptions bibliques.

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, a déclaré : « Les découvertes du site de l’autel sont une preuve supplémentaire du lien inextricable entre le peuple d’Israël et son pays et certainement la Samarie, et prouvent l’importance du site pour connaître notre «

Dagan a ajouté : « J’appelle le public à venir découvrir de ses propres mains l’histoire du peuple d’Israël. À marcher avec nous jusqu’à l’ancien autel de Josué, une relique unique de la période de colonisation et du retour du peuple d’Israël. Israël sur leur terre, et bien sûr profiter de la multitude de sites patrimoniaux, du tourisme, de la nature, des vignobles et des sources dans toute la Samarie. »

En mars dernier, des responsables israéliens ont averti que la construction d’une route menée par les Palestiniens avait endommagé l’ancienne ville de Sébastiaautrefois capitale du Royaume d’Israël il y a près de 3 000 ans.

Cette fois, les habitants juifs des villes environnantes de Cisjordanie se disent déterminés à faire un effort public pour préserver les sites bibliques.

