La découverte a été faite dans la grotte Wonderwerk, un site archéologique bien connu situé dans le désert du Kalahari en Afrique australe. Les chercheurs creusent la grotte depuis des années, et un groupe de géologues et d’archéologues de l’Université hébraïque de Jérusalem et de l’Université de Toronto affirment avoir trouvé la première preuve d’activité humaine dans la chambre souterraine, dont le nom afrikaans signifie « Miracle ».

L’équipe a analysé des couches sédimentaires de 2,5 mètres (8,2 pieds) d’épaisseur contenant des outils en pierre, des restes d’animaux et d’autres traces de la vie préhistorique. Ils ont ensuite mesuré le signal magnétique des échantillons de sédiments. Leur analyse a montré que certains des échantillons étaient magnétisés vers le sud plutôt que vers le nord, qui est la direction du champ magnétique actuel. La découverte a permis de déterminer l’âge des couches sédimentaires, ainsi que leur contenu.

Selon les archéologues, la grotte avait abrité de simples outils en pierre datant de 1,8 million d’années, et ils ont également trouvé des preuves que des incendies y avaient été allumés il y a plus d’un million d’années.

Bien que des outils en pierre plus anciens aient été trouvés dans d’autres parties de l’Afrique, la nouvelle découverte est unique car elle a été faite dans une grotte, par opposition à un site en plein air. Les preuves d’incendie à l’intérieur de la grotte étaient particulièrement importantes, car des traces similaires de cendres trouvées à l’air libre auraient pu être le résultat d’incendies naturels.

Saluant cette percée, les médias israéliens ont décrit la grotte comme le « La plus ancienne maison de l’histoire humaine. »

Les scientifiques ont décrit leurs découvertes comme un « Étape importante vers la compréhension du rythme de l’évolution humaine à travers le continent africain. » Ils ont dit que pouvoir dater avec précision l’ancienne «maison» faciliterait les recherches futures sur la façon dont les premiers humains vivaient.

