La première maison entièrement imprimée en 3D d’Europe louée par un couple néerlandais pour 71 000 roupies par mois

Un couple des Pays-Bas a loué la première maison entièrement imprimée en 3D d’Europe, qui aurait été construite en seulement cinq jours. La maison de couleur grise ressemble à un énorme rocher car ses couches empilées imprimées sont visibles avec quelques erreurs où l’imprimante a dû mal fonctionner.

Elize Lutz, 70 ans, et Harrie Dekkers, 67 ans, à la retraite, paieront 700 £ (environ 71 000 Rs) par mois pour le loyer de leur nouvelle maison de deux chambres de 94 mètres carrés à Eindhoven, aux Pays-Bas. Lutz louera la maison « spéciale » pendant six mois et dit que la première fois qu’elle l’a vue, « cela lui a rappelé quelque chose que vous saviez quand vous étiez jeune. »

Selon Le soleil, il a été imprimé en 3D dans une usine voisine où il a reçu un aspect naturel malgré une technologie de construction de logements très avancée.

Alors que les Pays-Bas se préparent à construire des centaines de milliers de ces maisons pour accueillir leur population croissante qui fait face à une pénurie de logements, ces maisons pourraient devenir un spectacle courant dans les années à venir.

Selon Theo Salet, professeur à l’Université technique d’Eindhoven et travaillant à rendre l’impression 3D plus durable, les maisons peuvent être imprimées avec 30 cents de moins de matériau en réduisant la quantité de béton utilisée pour réduire les déchets en déposant le matériel uniquement là où il est nécessaire.

La maison a été réalisée après une collaboration entre la mairie, l’Université technique d’Eindhoven et des entreprises de construction appelées Project Milestone et composée de 24 éléments en béton imprimés par une machine qui pulvérise couche après couche avant l’ajout du toit.

Salet décrit que le béton utilisé a la consistance d’un dentifrice, il est donc suffisamment solide pour être battu mais aussi suffisamment humide pour qu’il adhère. On pense que ces maisons pourraient être la clé pour résoudre les pénuries de logements aux Pays-Bas, car la construction prend moins de temps et de béton par rapport aux maisons traditionnelles.

Bas Huysmans, directeur général de la société de construction Weber Benelux, affirme que cette maison est la première à être autorisée par les autorités locales et à être louée par des personnes. Il explique qu’il n’a fallu que 120 heures pour faire cela, car l’imprimante n’a pas besoin de pauses ou de repos.

