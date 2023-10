Les Bahamas ont commencé à utiliser un matériau de construction qui absorbe naturellement le carbone de l’atmosphère, un grand pas en avant vers le remplacement du ciment Portland à forte intensité de carbone et la réduction des émissions.

Pourquoi l’avenir du streaming n’impliquera peut-être pas Netflix ou Disney+ | Quelle est la prochaine étape pour le streaming ?

Une première mondiale, le matériau est fabriqué à partir d’ingrédients recyclés de manière biologique, autrefois considérés comme des déchets industriels, selon Partanna Global, la société leader de l’innovation dans la nation insulaire. Parmi eux : les scories d’acier, un sous-produit créé quand le fer est transformé en acier et en déchets de dessalement, un produit chimique laissé sur place une fois que l’eau salée des océans sera rendue utilisable pour la boisson et l’agriculture. En utilisant le matériel ultérieur, Partanna a lancé cette semaine le premier première maison à bilan carbone négatif à Nassau.

Comme le monde lutte pour lutter contre le changement climatique, l’innovation pourrait être utilisée sur des chantiers de construction à grande échelle pour former un puits de carbone naturel ; cela peut également influencer les politiques de crédits carbone dans le monde entier. Et pour les petits États insulaires qui subissent le plus gros des ouragans et des inondations, ce matériau pourrait offrir une solution résiliente au climat qui soutiendrait également des logements fiables et abordables.

Partanna affirme que son projet de maisons vertes utilisant ces matériaux de construction permettra de construire 1 000 maisons en partenariat avec le gouvernement des Bahamas dans le cadre d’un accord signé lors de la COP27. Quelque 29 projets immobiliers suivront en 2024.

Comment fonctionne le matériau à carbone négatif

Le co-fondateur et PDG de Partanna, Rick Fox, que certains peuvent également reconnaître comme un ancien joueur de la NBA, a déclaré à Quartz que le nouveau matériau est conçu pour former des composés chimiques qui capturent le dioxyde de carbone atmosphérique de la même manière que les arbres.

« Nous durcissons ce mélange à température ambiante normale et évitons le processus de clinker énergivore associé à la production de ciment », a déclaré Fox. « À mesure que le dioxyde de carbone se dissout dans notre mélange, il contribue à créer un nouveau type de liant qui remplit le même objectif que le ciment traditionnel. » Ce sont ces composés réactifs qui sont utilisés pour continuer à absorber le carbone tout au long du cycle de vie d’un bâtiment.

La saumure est utilisée pour activer le liant selon une méthode inspirée de pouzzolanes naturelles, qui comprennent des roches d’origine volcanique et des argiles et schistes sédimentaires. Le processus crée des composés chimiques qui minimisent la quantité de dioxyde de carbone dans l’air entourant les bâtiments.

Alors que le béton traditionnel s’affaiblit lorsqu’il est exposé à l’eau de mer, Partanna affirme que son matériau se renforce au contact en raison de l’utilisation de saumure, ce qui le rend « 25 % plus résistant que le ciment ». Cette résilience, a déclaré Fox, la rend parfaite pour les communautés côtières de basse altitude, en première ligne des risques climatiques et liés à l’eau. Cela signifie que même si cette structure est démolie, le matériau « retient le carbone et peut être réutilisé comme agrégat pour fabriquer davantage de béton alternatif ».

Selon Le site de Partannaune maison de 1 250 pieds carrés peut éliminer 182,6 tonnes de dioxyde de carbone de l’air, « l’équivalent du carbone annuel absorbé par 5 200 arbres matures ».

Rick Fox, PDG de Partanna, prévoit que ce matériau sera bientôt utilisé dans des projets d’infrastructure à grande échelle comme des gratte-ciel. Photo : Partanna

La société affirme sur son site Web que ses matériaux génèrent une valeur élevée, Crédits carbone certifiés Verra et a réalisé Certification Interrekaffirmant la conformité de son béton aux normes mondiales.

Le ciment traditionnel nuit au monde

Sans compter l’eau, le ciment est la substance la plus utilisée sur la planète. Le monde utilise plus de 30 milliards de tonnes de béton sur les chantiers de construction chaque année, et alors que la demande continue d’augmenter, cela fait dérailler les efforts visant à atteindre les objectifs fixés. L’Accord de Paris objectif de réduire le réchauffement climatique.

Une tonne de ciment traditionnel produit environ 0,9 tonne des émissions de carbone, ce qui représente environ 8 % des émissions de carbone anthropiques mondiales et environ 25 % de toutes les émissions de carbone de l’industrie. Si c’était un pays, le ciment serait le premier pays du monde. troisième émetteur de carbone après la Chine et les Etats-Unis. En revanche, on estime qu’une réduction des émissions provenant de la production de ciment et de béton jusqu’à 25 % d’ici 2030 permettra d’éviter environ cinq milliards de tonnes de carbone.

Les Bahamas luttent elles-mêmes contre le changement climatique

Les Bahamas, elles-mêmes pérennes victime des ravages du changement climatiqueestime que la nouvelle innovation en matière de ciment l’aidera à atténuer les menaces liées au climat pour la vie humaine.

Dans un communiqué, le Premier ministre des Bahamas Philippe Davis a dit que le lancement de la technologie « témoigne que les réponses à nos crises mondiales viennent souvent de ceux qui sont les plus touchés ». Le changement climatique ne fait qu’accélérer ces crises, avec des conséquences désastreuses pour la nation insulaire. Après le cataclysmique ouragan Dorian en 2019, les Bahamas ont souffert 3,4 milliards de dollars en pertes et dommages – équivalant à près de 25 % de son PIB.

À l’époque, Davis avait appelé à l’aide des pays les plus riches. Mais alors que les pays riches et les entreprises privées s’engagent à aider les pays en développement à faire face au changement climatique, bon nombre de ces promesses ne se réalise pas– et comme ils greenwasher leur rôle Dans la crise climatique, ce sont les États pauvres qui souffrent. Alors que Partanna lançait sa première maison à bilan carbone négatif, Davis a souligné le rôle de son pays dans la résilience climatique pionnière. Il était, il a dit, « immensément fier que ce soit un entrepreneur bahaméen qui mène cette révolution. »