La première machine de transplantation de tête au monde RÉVÉLÉE

C’est une première mondiale qu’une société de bioingénierie a annoncé aujourd’hui qu’elle travaillait sur un « système de transplantation de tête ».

Une vidéo surprenante suggère de transférer le cerveau et la moelle épinière d’un patient vers un corps donneur via la robotique et l’intelligence artificielle (IA).

Dans huit ans à peine, le prototype développé par BrainBridge pourrait être prêt à réaliser cette procédure médicale révolutionnaire.

Sachant que le cerveau est « capable de durer plusieurs centaines d’années à condition que le reste du corps reste jeune », la startup américaine affirme que les patients subissant cette horrible opération chirurgicale pourraient même vivre bien plus longtemps que la durée de vie habituelle.

Cependant, les experts ont déclaré aujourd’hui Courrier en ligne que l’idée est une « mauvaise blague » et « un truc de fiction », la qualifiant de « simplification excessive du fonctionnement du cerveau ».

La transplantation de tête humaine a été jugée contraire à l’éthique en 2016 par le comité éthique et juridique de l’Association européenne des sociétés de neurochirurgie.

Le comité dispose cependant de recommandations professionnelles pour la pratique de la neurochirurgie ; il n’est pas légalement habilité à interdire le traitement.

À l’époque, on considérait qu’il y aurait des dangers importants associés à un patient recevant une greffe de tête, y compris la possibilité de décès.

« Il n’existe aucune base de preuves solides pour toutes les étapes de la procédure ; pour certains, il manque même une preuve de concept », ajoute-t-il.