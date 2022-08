La première ligne nuptiale de Rosie Assoulin comprend un pantalon cargo

“Tout est si traditionnel, ce qui pour moi signifie sirène avec beaucoup de bling”, a déclaré le Dr Omokaro, qui vit dans le Lower Manhattan et détient un doctorat. en informatique de l’Université de Caroline du Nord à Charlotte. “Je suis ravie que Rosie soit là pour qu’elle puisse me dire ce que je devrais porter et comment elle va styliser la robe.”

Et c’est ce que Mme Assoulin a fait, s’empilant dans une cabine d’essayage avec le Dr Omokaro et son amie et offrant des conseils pendant que le Dr Omokaro essayait trois robes.

“Ils font une déclaration”, a déclaré le Dr Omokaro à propos des créations de Mme Assoulin, les qualifiant de “sophistiquées et classiques” et de “structurales et de haute couture”. Mais non aussi haute couture. “Vous pouvez mélanger et assortir ses pièces et les porter ensuite pour autre chose”, a-t-elle ajouté.

Bientôt, Mme Assoulin était de retour dans une cabine d’essayage avec une autre future mariée : Diana Ming, 30 ans, vice-présidente de la stratégie dans une grande banque de Wall Street.

C’était la première fois que Mme Ming achetait une robe avant son mariage, qui est prévu en juin prochain à Brooklyn. Une «grande fan de Rosie» autoproclamée, la robe qu’elle essayait, les Hodges Podges – un style A-line à 5 995 $ avec un décolleté en cœur, des bretelles spaghetti et des ornements de fleurs en soie – a coché toutes ses cases.